من درر السلف...الحلقة رقم 481

الحمد لله ...ومِنَ الفوائد النافعة الجليّة والدرر البهية ...منها ...قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمات الله /مَنْ كَنَز الذهب والفضة : فقد أراد بقاء ما لا بقاء له ..فإن نفعهما ما هو : إلاّ بإنفاقهما في وجوه البِّرِ ؛ وسبل الخير . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 365 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /إذا أحبَّ اللهُ عبدًا وقدَّر عليه بعض الذُّنوب : فإنه يُقدِّر له الخَلاصَ منها بما يمحُوها من توبةٍ أو عملٍ صالحٍ ؛ أو مصائب مكفِّرة ..كما في الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / أذنب عبدٌ ذنبًا فقال : أي ربي عملتُ ذنبًا فاغفر لي ..فذكر الحديث إلى أن قال ؛ فليعمل ما شاء .. .والمُراد : ما دام على هذا كلما عَمل ذنبًا اعترف به ونِدم عليه واستغفر منه ..فأما مع الإصرار عليه : فلا ..وكذلك المحبة الصادقة الصحيحة : تمنع من الإصرار على الذنوب ؛ وعدم الإستحياء من علَّام الغيوب . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 176 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /قال الحسن البصري ( عليه رَحَمَات الله ) :إن للحسنة : ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة ..وإن للسيئة : ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة .. .فثواب الحسنة في الدنيا : الصبر في الدين ..والنور : في القلب ..والقوة : في البدن مع صحبة حسنة جميلة ..وثوابها في الآخرة : رضوان الله عز وجل ..وثواب السيئة في الدنيا : العمى في الدين ..والظلمة : في القلب ..والوهن : في البدن مع عقوبات ونقمات ..وثوابها في الآخرة : سخط الله عز وجل والنار .. .ورُوي عن مالك بن دينار قال / إن لله عقوبات فتعاهدوهن من أنفسكم : في القلوب والأبدان ؛ وضنك في العيشة ؛ ووهن في العبادة ؛ وسخط في الرزق .. .وعنه أنه قال / ما ضُرب عبدٌ بعقوبةٍ أعظم : من قسوة القلب .. .ومثل هذا : كثير جدًا . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 351 ...ومنها ...وقال أيضاً /إنّ المؤمن : لا بدَّ أن يُفتن بشي من الفتن المؤلمة الشَّاقة عليه ليُمتحن إيمانه ..كما قال الله تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ✵ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ ..ولكنَّ الله : يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ..ويصبِّرهم : عليها ..ويُثيبهم : فيها ..ولا يُلقيهم في فتنة مُهْلكة مُضلَّة : تذهب بدينهم ..بل تمرُّ عليهم الفتن : وهم منها في عافية . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 145 ...