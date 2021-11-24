من درر السلف...الحلقة رقم 481

إلياس
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الحمد لله ...
ومِنَ الفوائد النافعة الجليّة والدرر البهية ...
منها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمات الله /مَنْ كَنَز الذهب والفضة : فقد أراد بقاء ما لا بقاء له ..
فإن نفعهما ما هو : إلاّ بإنفاقهما في وجوه البِّرِ ؛ وسبل الخير . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 365 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
إذا أحبَّ اللهُ عبدًا وقدَّر عليه بعض الذُّنوب : فإنه يُقدِّر له الخَلاصَ منها بما يمحُوها من توبةٍ أو عملٍ صالحٍ ؛ أو مصائب مكفِّرة ..
كما في الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / أذنب عبدٌ ذنبًا فقال : أي ربي عملتُ ذنبًا فاغفر لي ..
فذكر الحديث إلى أن قال ؛ فليعمل ما شاء .. .
والمُراد : ما دام على هذا كلما عَمل ذنبًا اعترف به ونِدم عليه واستغفر منه ..
فأما مع الإصرار عليه : فلا ..
وكذلك المحبة الصادقة الصحيحة : تمنع من الإصرار على الذنوب ؛ وعدم الإستحياء من علَّام الغيوب . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 176 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
قال الحسن البصري ( عليه رَحَمَات الله ) :
إن للحسنة : ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة ..
وإن للسيئة : ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة .. .
فثواب الحسنة في الدنيا : الصبر في الدين ..
والنور : في القلب ..
والقوة : في البدن مع صحبة حسنة جميلة ..
وثوابها في الآخرة : رضوان الله عز وجل ..
وثواب السيئة في الدنيا : العمى في الدين ..
والظلمة : في القلب ..
والوهن : في البدن مع عقوبات ونقمات ..
وثوابها في الآخرة : سخط الله عز وجل والنار .. .
ورُوي عن مالك بن دينار قال / إن لله عقوبات فتعاهدوهن من أنفسكم : في القلوب والأبدان ؛ وضنك في العيشة ؛ ووهن في العبادة ؛ وسخط في الرزق .. .
وعنه أنه قال / ما ضُرب عبدٌ بعقوبةٍ أعظم : من قسوة القلب .. .
ومثل هذا : كثير جدًا . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 351 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إنّ المؤمن : لا بدَّ أن يُفتن بشي من الفتن المؤلمة الشَّاقة عليه ليُمتحن إيمانه ..
كما قال الله تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ✵ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ ..
ولكنَّ الله : يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ..
ويصبِّرهم : عليها ..
ويُثيبهم : فيها ..
ولا يُلقيهم في فتنة مُهْلكة مُضلَّة : تذهب بدينهم ..
بل تمرُّ عليهم الفتن : وهم منها في عافية . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 145 ...
ومِنَ الفوائد النافعة الجليّة والدرر البهية ...
منها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمات الله /مَنْ كَنَز الذهب والفضة : فقد أراد بقاء ما لا بقاء له ..
فإن نفعهما ما هو : إلاّ بإنفاقهما في وجوه البِّرِ ؛ وسبل الخير . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 365 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
إذا أحبَّ اللهُ عبدًا وقدَّر عليه بعض الذُّنوب : فإنه يُقدِّر له الخَلاصَ منها بما يمحُوها من توبةٍ أو عملٍ صالحٍ ؛ أو مصائب مكفِّرة ..
كما في الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / أذنب عبدٌ ذنبًا فقال : أي ربي عملتُ ذنبًا فاغفر لي ..
فذكر الحديث إلى أن قال ؛ فليعمل ما شاء .. .
والمُراد : ما دام على هذا كلما عَمل ذنبًا اعترف به ونِدم عليه واستغفر منه ..
فأما مع الإصرار عليه : فلا ..
وكذلك المحبة الصادقة الصحيحة : تمنع من الإصرار على الذنوب ؛ وعدم الإستحياء من علَّام الغيوب . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 176 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
قال الحسن البصري ( عليه رَحَمَات الله ) :
إن للحسنة : ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة ..
وإن للسيئة : ثوابًا في الدنيا وثوابًا في الآخرة .. .
فثواب الحسنة في الدنيا : الصبر في الدين ..
والنور : في القلب ..
والقوة : في البدن مع صحبة حسنة جميلة ..
وثوابها في الآخرة : رضوان الله عز وجل ..
وثواب السيئة في الدنيا : العمى في الدين ..
والظلمة : في القلب ..
والوهن : في البدن مع عقوبات ونقمات ..
وثوابها في الآخرة : سخط الله عز وجل والنار .. .
ورُوي عن مالك بن دينار قال / إن لله عقوبات فتعاهدوهن من أنفسكم : في القلوب والأبدان ؛ وضنك في العيشة ؛ ووهن في العبادة ؛ وسخط في الرزق .. .
وعنه أنه قال / ما ضُرب عبدٌ بعقوبةٍ أعظم : من قسوة القلب .. .
ومثل هذا : كثير جدًا . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 351 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إنّ المؤمن : لا بدَّ أن يُفتن بشي من الفتن المؤلمة الشَّاقة عليه ليُمتحن إيمانه ..
كما قال الله تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ✵ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ ..
ولكنَّ الله : يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ..
ويصبِّرهم : عليها ..
ويُثيبهم : فيها ..
ولا يُلقيهم في فتنة مُهْلكة مُضلَّة : تذهب بدينهم ..
بل تمرُّ عليهم الفتن : وهم منها في عافية . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 145 ...