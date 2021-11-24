فراق الحبيب

بيسان بيبا
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- إن كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ، وإذا كان صادقاً في حبه فأنت أكثر الناس حظاً.
- الفراق كالعين الجارية الّتي بعد ما أخضرّ محيطها نضبت.
- النسيان صعب جداً ولكن الأصعب منه حين ينساك من يعيش بذاكرتك ويحتلها.
- بِالرُغمِ منْ رَحيلْ تلكَ السنةَ، تبقىْ بِعقوُلنا وَ قلوبِنا أشياءٌ لمْ ترحلْ.
- أدري في يوم أني بودعك بدموع عيني، وقلبي بيصرخ لك عن حنيني، تكفى ابقى لا تبتعد.
- الألم صعب جداً ولكن الأصعب هو أن لا تجد من يقاسمك هذا الألم ويخفف عنك قسوته.
- لا ترحل بدون سبب وتعود بدون موعد، وتتوقع أن مكانك لن يتغير.
- دماغك من المُستحيل أن ينسى شخصاً كنت تُحبه وتعتبره سبباً لسعادتك في الحياة يوماً ما.
- لم يقتلني غيابك، لكن يقتلني تمرد قلبي بالحنين إليك.
- لا تحاول البحث عن حلم خذلك وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد.
- ولو همس العشاق بشوقهم، لَملؤا العالم ألماً لا ينتهي.
- أصعب لقاء عندما نكتشف أن من ظننته الأمل أصبح هو المستحيل.
- الفراق كالحبّ تعجز الحروف عن وصفه، وإن أبينى تفرّقا.
- كأني أموت حين أراك، وأنت لغيري وليس لي .
- هل للوداع مكان أم أنه سفينه بلا شراع.
- كيف لي أن أُخفى لَهفّة ملامِحي واشتياقي حِين أخلُد بَين ذِراعيكَ.
- الفراق نارٌ ليس لها حدود، لا يشعر به إلّا من اكتوى بناره.
- قمة العذاب أنك تشتاق لشخص وأنت تحاول أن تنساه.
- بين الحب والوقت علاقة أبدية فالحب يقتل الوقت بسرعة شديدة والوقت يقتل الحب ببطئ شديد.
- المشاعر الباردة صعبة جداً ولكن الأصعب حين يكون مصدرها قلب من تحب.
- الفراق: لسانه الدّموع، وحديثه الصمت، ونظره يجوب السّماء.
- لاتحزن اذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس لقلبك فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة.
- ما أصعب أن تبكي بلا دموع، وما أصعب أن تذهب بلا رجوع، وما أصعب أن تشعر بضيق، وكأنّ المكان من حولك يضيق.
- ستبقى أنت فى العين والقلب، وستبقى معك الروح وسيبقى عشقي لك ممتد بين السطور ووسط الحروفن وسيبقى دائماً يومي مفتوناً بلقائك، معك أكون أكثر بريقاً أكثر حناناً أكثر هدوء ومعك أعي كل همساتك و أفكارك ومعك تكون للحياة نكهة أخرى.
- صعب أن ينتهي الحب الصادق نتيجه لأمر تافه، والأصعب أن يستمر الفراق لأن كل طرف ينتظر إشارة الرجوع من الآخر.
- بعد الفراق أصبح كل شيءٍ بطيء، أصبحت الدّقائق والسّاعات حارقة، وأصبحت أكتوي في ثوانيها.
- أكره مراسيم الوداع، الذين نحبهم لا نودعهم، لأننا في الحقيقة لا نفارقهم، لقد خلق الوداع للغرباء ..وليس للأحبة .
- ساعاتنا في الحب لها أجنحة ولها في الفراق مخالب، وكَـمْ يَمْضِـي الفِـرَاقُ بِـلا لِقَـاءٍ ولَكِنْ لا لِقاءَ بِلا فِرَاقِ.
- الفراق حزن كلهيب الشّمس يبخّر الذّكريات من القلب ليسمو بها إلى عليائها، فتجيبه العيون بنثر مائها؛ لتطفئ لهيب الذّكريات.
- هجرت بعض أحبتي طوعاً لأنني رأيت قلوبهم تهوى فراقي، نعم أشتاق ولكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي.
- الفراق: هو القاتل الصّامت، والقاهر الميت، والجرح الّذي لا يبرأ، والدّاء الحامل لدوائه.
- نحتاجهم، نشعر بضيق يخنق أرواحنا، نهمس في داخلنا بعمق اشتقنا لهم، خشية أن تعلو صوت لهفتنا، فيجرحنا صدودهم و يكون الكبرياء هنا هو سيد الموقف.
- عند الفراق، اجعل لعينيك الكلام فسيقرأ من أحبك سوادها، واجعل وداعك لوحةً من المشاعر، يستميت الفنّانون لرسمها ولا يستطيعون، فهذا آخر ما سيسجّله الزّمن في رصيدكما.
- يا ليت الزّمان يعود، والّلقاء يبقى للأبد، ولكن مهما مضينا من سنين سيبقى الموت هو الأنين، وستبقى الذّكريات قاموساً تتردّد عليه لمسات الوداع والفراق، والوداع والموت هو البقاء.
- اذا اكتشفت أنّ كل الأبواب مغلقةً، وأنّ الرّجاء لا أمل فيه، وأنّ من أحببت يوماً أغلق مفاتيح قلبه وألقاها في سراديب النّسيان، هنا فقط أقول لك إنّ كرامتك أهم كثيراً من قلبك الجّريح حتّى وإن غطّت دماؤه سماء هذا الكون الفسيح فلن يفيدك أن تنادي حبيباً لا يسمعك، وأن تسكن بيتاً لم يعد يعرفك أحدٌ فيه، وأن تعيش على ذكرى إنسان فرّط فيك بلا سبب، في الحب لا تفرّط فيمن يشتريك، ولا تشتري من باعك ولا تحزن عليه.
- وإذا فرّقت الأيّام بينكما فلا تتذكّر من كنت تحب إلا بكلّ إحساسٍ صادق، ولا تتحدّث عنه إلّا بكلّ ما هو رائعٌ ونبيل، فقد أعطاك قلباً، وأعطيته عمراً، وليس هناك أغلى من القلب والعمر في حياة الإنسان.
- بعد الفراق لا تنتظر بزوغ القمر لتشكوا له ألم البُعاد؛ لأنه سيغيب ليرمي ما حمله، ويعود لنا قمراً جديداً، ولا تقف أمام البحر لتهيج أمواجه، وتزيد على مائه من دموعك؛ لأنّه سيرمي بهمّك في قاع ليس له قرار، ويعود لنا بحراً هادئاً من جديد، وهذه هي سنّة الكون، يوم يحملك ويوم تحمله.
- لم يكُن شيئاً عابراً في حيـاتي لأنساه بهذهِ السهولة، لم يكُن حلم عابر، هذا الشخص دمعت عيناي لأجلهُ، هذا الشخص سجدت أدعو لهُ، هذا الشخص أخذ مِن عُمري الكثير ومن حبي الكثير ومن حلمي الكثير ووجعي الكثير، هذا الشخص لم أُحبهُ بل عشقتهُ، كانَ وسيبقى صعب النسيان.
- في غيابك عرفت الشوق وعشت الوحدة والحرمان، وفي حضورك أدركت معنى الحياة ونثرت البسمة فى كل مكان، علمتني كيف أحبك وأسهر الليل وأنت قمره، فقد سكن حبك في قلبي وأدرك أنك قدره.
- لكم في الذّكرى شجوني من أجلها تدمع عيوني، فإذا طال الزّمان ولم تروني، فابحثوا عنّي على من أحبّوني، وإذا زاد الفراق ولم تروني، فهذا كلامي فيه تذكّروني.
- غابت شمسك عن سمائي يا حبيبي، فأصبح الكون كلّه ظلامٌ دامس، أصبح الكون كله من دون أيّ ألوان وملامح أو أصوات، لم يعد سوى صدى صوتك يرنّ في أذني، لم أعد أرى سوى صورة وجهك الحبيب، لم أعد أتذكّر إلا صورة وجهك، ونظرات عينيك عند الوداع.
- تركتني ورحت أنظر إلى صورتك أمامي، أسترجع ذكرياتي الجميلة والّلحظات الحلوة الّتي جمعتنا معاً، كم فرحنا، وكم بكينا، وكم واجهتنا صعوباتٌ اجتزناها معاً، لكن علّمني هذا الزّمان أنّ الحياة ليست إلّا مجموعة صور.
- الفراق صعب جداً لكن الأصعب من الفراق نفسه هو عندما يكون هذا الفراق حل نسعى إليه ونمشي نحوه مرغمين، لأنه لايوجد حل وراحة لنا إلّا به.
- كنّا معاً دائماّ نتقاسم الأفراح والأحزان، كنّا دائماً نحاول أن نسرق من أيّامنا لحظاتٍ جميلة، نحاول أن تكون هذه الّلحظات طويلة، نحاول أن نحقّق سعادةً وحبّاً دائمين، حاولنا دائماً أن نبقى معاً لآخر العمر، لكن لم يخطر ببالنا أنّ الّلقاء لا يدوم، وأنّ القضاء والقدر هو سيّد الموقف، وأنّه ليس بيدنا حيلة أمام تصاريف القدر وتقلّباته.