فراق الحبيب

قال بيسان بيبا: شكرا لاهتمامك

ادعو لي الله ان يجبر بخاطري ويصبر قلبي

صح الفراق صعيب ولكن الاصعب ان يكون الفراق دون ارادت مفارقك

كيف ونحن نتعذب ولا ندري ما الحل لتعود ايامنا كيف ما كانت

حسبي الله ونعم الوكيل إضغط للتوسيع...

لم يكُن شيئاً عابراً في حيـاتي لأنساه بهذهِ السهولة، لم يكُن حلم عابر، هذا الشخص دمعت عيناي لأجلهُ، هذا الشخص سجدت أدعو لهُ، هذا الشخص أخذ مِن عُمري الكثير ومن حبي الكثير ومن حلمي الكثير ووجعي الكثير، هذا الشخص لم أُحبهُ بل عشقتهُ، كانَ وسيبقى صعب النسيان