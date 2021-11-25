من درر السلف....الحلقة رقم 482

الحمد لله ...ومِنْ فرائدِ الفوائدِ والدرر ...منها ...قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /فالرضا إِنَّمَا يكون : بعد نزول البلاء ..كما كان النبيّ صلّى الله عليه وسلم يقول في دعائه : وأسألك الرضا بعد القضاء ( * ) .. .لأنّ العبد قد يعزم عَلَى الرضا بالقضاء قبل وقوعه ؛ فَإِذَا وقع : انفسخت تلك العزيمة ..فمن رضي بعد وقوع القضاء : فهو الراضي حقيقة ..وفي الجملة / فالصبر : واجب لابد منه ..وما بعده : إلاّ السُخْط ..ومن سَخِط أقدار الله : فله السُخْط مع ما يتعجل له من الألم ؛ وشماتة الأعداء به أعظم من جزعه . ..أنظره / مجموعة رسائل ابن رجب ج 03 ورقة / 151 - 152 ...( * ) ( الحديث / صححه العلاّمة الوادعيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح المسند برقم / 1060 )ومنها ...وقال أيضاً في قوله تعالى / ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ إِلَى قوله ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ ..والمراد بالبأساء : الفقر ونحوه ..وبالضراء : المرض ونحوه ..وحين البأس : حال الجهاد . ..أنظره / مجموع رسائل ابن رجب ج 03 ورقة / 153 ...ومنها ...قال الإمامُ الحافظ الحُمَيديُّ عليهِ رَحَمَات الله /لِقَاءُ النّاسِ لَيسَ يُفِيدُ شَيئًا : سِوَى الهَذَيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ ..فَأَقلِلْ مِن لِقَاءِ النّاسِ : إِلّا لِأَخْذِ الْعِلْم ؛ أَو إِصلَاحِ حَال . ..أنظره / سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله ج 19 ورقة / 127 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /‏ولا تحسب أن قوله تعالى : ﴿ ‏إن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم ﴾ ..مقصور : على نعيم الآخرة وجحيمها فقط ..بل في دورهم : الثلاثة كذلك ..أعني : دار الدنيا ..ودار : البرزخ ..ودار : القرار ..فهؤلاء : في نعيم ..وهؤلاء : في جحيم . ..أنظره / ‏الداء والدواء ورقة / 116 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَمَنْ تَكَبَّرَ عَنِ الإنْقِيَادِ لِلْحَقِّ وَلَوْ جَاءَهُ عَلَى يَدِ صَغِيرٍ أَوْ مَنْ يُبْغِضُهُ أَوْ يُعَادِيهِ : فَإِنَّمَا تَكَبُّرُهُ عَلَى اللَّهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ . ..أنْظُرهُ / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 346 ...