نن درر السلف.. الحلقة رقم 483

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,409
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...
منها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والتوكل : من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج ..
فإن الله : يكفي من توكل عليه كما قال / ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ..
قال الفضيل / والله لو يئستَ من الخلق حتى لا تريد منهم شيئًا : لأعطاك مولاك كل ما تريد ..
ومنها / أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنَّه يحتاج حينئذٍ إِلَى مجاهدة الشيطان ؛ لأنّه يأتيه فيقنطه ويسخطه ؛ فيحتاج العبد إِلَى مجاهدته ودفعه ؛ فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه : دفع البلاء عنه ورفعه . ..
أنظره / مجموع رسائل ابن رجب ج 03 ورقة / 173 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال ابن مسعود رضي الله عنه /
يأتي على الناس زمانٌ يكونُ المؤمنُ فيه : أذلُّ من الأمَة .. .
وإنما ذُلّ المؤمن آخر الزمان : لغُربتِه بين أهل الفساد من أهل الشهوات وأهل الشبهات ..
فكلهم : يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ؛ ومقصوده لمقصودهم ؛ ومباينته لِما هم عليه . ..
أنظره / مجموع رسائل ابن رجب ج 02 ورقة / 329 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
القيام في ليل الشتاء يشقُّ على النفوس من وجهين /
أحدهما : من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد ..
والثاني : بما يحصل من إسباغ الوضوء في شِدَّة البرد من التألم ..
وإسباغ الوضوء في شِدَّة البرد : من أفضل الأعمال ..
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم /
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟؟؟
قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ !!!
قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ..
وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ..
وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ..
فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 436 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /
فَلَا تَزُولُ الْفِتْنَةُ عَنْ الْقَلْبِ : إلَّا إذَا كَانَ دِينُ الْعَبْدِ كُلِّهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
فَيَكُونُ حُبُّهُ : لِلَّهِ ..
وَلِمَا يُحِبُّهُ : اللَّهُ ..
وَبُغْضُهُ : لِلَّهِ ..
وَلِمَا يُبْغِضُهُ : اللَّهُ ..
وَكَذَلِكَ مُوَالَاتُهُ وَمُعَادَاتُهُ : وَإِلَّا فَمَحَبَّةُ الْمَخْلُوقِ تَجْذِبُهُ ..
وَحُبُّ الْخَلْقِ لَهُ : سَبَبٌ يَجْذِبُهُمْ بِهِ إلَيْهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 601 ...
ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...
منها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والتوكل : من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج ..
فإن الله : يكفي من توكل عليه كما قال / ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ..
قال الفضيل / والله لو يئستَ من الخلق حتى لا تريد منهم شيئًا : لأعطاك مولاك كل ما تريد ..
ومنها / أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنَّه يحتاج حينئذٍ إِلَى مجاهدة الشيطان ؛ لأنّه يأتيه فيقنطه ويسخطه ؛ فيحتاج العبد إِلَى مجاهدته ودفعه ؛ فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه : دفع البلاء عنه ورفعه . ..
أنظره / مجموع رسائل ابن رجب ج 03 ورقة / 173 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال ابن مسعود رضي الله عنه /
يأتي على الناس زمانٌ يكونُ المؤمنُ فيه : أذلُّ من الأمَة .. .
وإنما ذُلّ المؤمن آخر الزمان : لغُربتِه بين أهل الفساد من أهل الشهوات وأهل الشبهات ..
فكلهم : يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ؛ ومقصوده لمقصودهم ؛ ومباينته لِما هم عليه . ..
أنظره / مجموع رسائل ابن رجب ج 02 ورقة / 329 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
القيام في ليل الشتاء يشقُّ على النفوس من وجهين /
أحدهما : من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد ..
والثاني : بما يحصل من إسباغ الوضوء في شِدَّة البرد من التألم ..
وإسباغ الوضوء في شِدَّة البرد : من أفضل الأعمال ..
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم /
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟؟؟
قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ !!!
قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ..
وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ..
وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ..
فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 436 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /
فَلَا تَزُولُ الْفِتْنَةُ عَنْ الْقَلْبِ : إلَّا إذَا كَانَ دِينُ الْعَبْدِ كُلِّهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
فَيَكُونُ حُبُّهُ : لِلَّهِ ..
وَلِمَا يُحِبُّهُ : اللَّهُ ..
وَبُغْضُهُ : لِلَّهِ ..
وَلِمَا يُبْغِضُهُ : اللَّهُ ..
وَكَذَلِكَ مُوَالَاتُهُ وَمُعَادَاتُهُ : وَإِلَّا فَمَحَبَّةُ الْمَخْلُوقِ تَجْذِبُهُ ..
وَحُبُّ الْخَلْقِ لَهُ : سَبَبٌ يَجْذِبُهُمْ بِهِ إلَيْهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 601 ...