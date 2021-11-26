نن درر السلف.. الحلقة رقم 483

الحمد لله ...ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...منها ...قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والتوكل : من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج ..فإن الله : يكفي من توكل عليه كما قال / ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ..قال الفضيل / والله لو يئستَ من الخلق حتى لا تريد منهم شيئًا : لأعطاك مولاك كل ما تريد ..ومنها / أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنَّه يحتاج حينئذٍ إِلَى مجاهدة الشيطان ؛ لأنّه يأتيه فيقنطه ويسخطه ؛ فيحتاج العبد إِلَى مجاهدته ودفعه ؛ فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه : دفع البلاء عنه ورفعه . ..أنظره / مجموع رسائل ابن رجب ج 03 ورقة / 173 ...ومنها ...وقال أيضاً /قال ابن مسعود رضي الله عنه /يأتي على الناس زمانٌ يكونُ المؤمنُ فيه : أذلُّ من الأمَة .. .وإنما ذُلّ المؤمن آخر الزمان : لغُربتِه بين أهل الفساد من أهل الشهوات وأهل الشبهات ..فكلهم : يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ؛ ومقصوده لمقصودهم ؛ ومباينته لِما هم عليه . ..أنظره / مجموع رسائل ابن رجب ج 02 ورقة / 329 ...ومنها ...وقال أيضاً /القيام في ليل الشتاء يشقُّ على النفوس من وجهين /أحدهما : من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد ..والثاني : بما يحصل من إسباغ الوضوء في شِدَّة البرد من التألم ..وإسباغ الوضوء في شِدَّة البرد : من أفضل الأعمال ..وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم /أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟؟؟قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ !!!قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ..وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ..وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ..فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 436 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /فَلَا تَزُولُ الْفِتْنَةُ عَنْ الْقَلْبِ : إلَّا إذَا كَانَ دِينُ الْعَبْدِ كُلِّهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..فَيَكُونُ حُبُّهُ : لِلَّهِ ..وَلِمَا يُحِبُّهُ : اللَّهُ ..وَبُغْضُهُ : لِلَّهِ ..وَلِمَا يُبْغِضُهُ : اللَّهُ ..وَكَذَلِكَ مُوَالَاتُهُ وَمُعَادَاتُهُ : وَإِلَّا فَمَحَبَّةُ الْمَخْلُوقِ تَجْذِبُهُ ..وَحُبُّ الْخَلْقِ لَهُ : سَبَبٌ يَجْذِبُهُمْ بِهِ إلَيْهِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 601 ...