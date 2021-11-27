من درر السلف...الحلقة رقم 484

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...منها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ : عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ؛ ثُمَّ ظَهَرَ الشِّرْكُ بِسَبَبِ تَعْظِيمِ قُبُورِ صَالِحِيهِمْ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 167 ...ومنها ...وقال أيضاً /يَحْصُلُ عِنْدَ الْقُبُورِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ خِطَابٍ يَسْمَعُهُ وَشَخْصٍ يَرَاهُ وَتَصَرُّفٍ عَجِيبٍ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ : مِنْ الْمَيِّتِ ..وَقَدْ يَكُونُ : مِنْ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ ..مِثْلَ أَنْ يَرَى الْقَبْرَ :،قَدْ انْشَقَّ وَخَرَجَ مِنْهُ الْمَيِّتُ وَكَلَّمَهُ وَعَانَقَهُ ..وَهَذَا يُرَى : عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ..فَإِنَّ الشَّيْطَانَ :،يَتَصَوَّرُ بِصُوَرِ الْإِنْسِ وَيَدَّعِي أَحَدُهُمْ أَنَّهُ النَّبِيُّ فُلَانٌ أَوْ الشَّيْخُ فُلَانٌ وَيَكُونُ كَاذِبًا فِي ذَلِكَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 168 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ : إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ..صَدَقَةٌ : جَارِيَةٌ ..وَعِلْمٌ : يُنْتَفَعُ بِهِ ..وَوَلَدٌ صَالِحٌ :يَدْعُو لَهُ .. .يُرِيدُ بِهِ : الْعَمَلَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ ثَوَابٌ ؛ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْسَ الْعَمَلِ الَّذِي يَتَنَعَّمُ بِهِ ..فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ : يَتَنَعَّمُونَ بِالنَّظَرِ إلَى اللَّهِ ..وَيَتَنَعَّمُونَ : بِذِكْرِهِ وَتَسْبِيحِهِ ..وَيَتَنَعَّمُونَ : بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ..وَيُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْت تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَك عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا .. .وَيَتَنَعَّمُونَ بِمُخَاطَبَتِهِمْ : لِرَبِّهِمْ وَمُنَاجَاتِهِ ..وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ فِي الدُّنْيَا أَعْمَالًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا : الثَّوَابُ ..فَهِيَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَالٌ يَتَنَعَّمُ بِهَا صَاحِبُهَا : أَعْظَمَ مِنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَنِكَاحِهِ ..وَهَذِهِ كُلُّهَا : أَعْمَالٌ أَيْضًا ..وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنِّكَاحُ فِي الدُّنْيَا : مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ ..وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ : نَفْسُ الثَّوَابِ الَّذِي يَتَنَعَّمُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 330 ...ومنها ...وقال أيضاً /أَمَّا الصَّدَقَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا : بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .. ..ثمَ قال /.. .. وَأَمَّا الصِّيَامُ عَنْهُ وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَنْهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْهُ : فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ ..أَحَدُهُمَا / يَنْتَفِعُ بِهِ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ : أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمَا ..وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ ..وَالثَّانِي / لَا تَصِلُ إلَيْهِ ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 314 - 315 ...وقال في موقعٍ آخر من المجموع ج 24 ورقة / 366 :وَتَنَازَعُوا فِي وُصُولِ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ : كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ ..وَالصَّوَابُ : أَنَّ الْجَمِيعَ يَصِلُ إلَيْهِ .. .