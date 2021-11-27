من درر السلف...الحلقة رقم 484

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ : عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ؛ ثُمَّ ظَهَرَ الشِّرْكُ بِسَبَبِ تَعْظِيمِ قُبُورِ صَالِحِيهِمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 167 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
يَحْصُلُ عِنْدَ الْقُبُورِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ خِطَابٍ يَسْمَعُهُ وَشَخْصٍ يَرَاهُ وَتَصَرُّفٍ عَجِيبٍ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ : مِنْ الْمَيِّتِ ..
وَقَدْ يَكُونُ : مِنْ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ ..
مِثْلَ أَنْ يَرَى الْقَبْرَ :،قَدْ انْشَقَّ وَخَرَجَ مِنْهُ الْمَيِّتُ وَكَلَّمَهُ وَعَانَقَهُ ..
وَهَذَا يُرَى : عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ..
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ :،يَتَصَوَّرُ بِصُوَرِ الْإِنْسِ وَيَدَّعِي أَحَدُهُمْ أَنَّهُ النَّبِيُّ فُلَانٌ أَوْ الشَّيْخُ فُلَانٌ وَيَكُونُ كَاذِبًا فِي ذَلِكَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 168 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ : إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ..
صَدَقَةٌ : جَارِيَةٌ ..
وَعِلْمٌ : يُنْتَفَعُ بِهِ ..
وَوَلَدٌ صَالِحٌ :يَدْعُو لَهُ .. .
يُرِيدُ بِهِ : الْعَمَلَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ ثَوَابٌ ؛ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْسَ الْعَمَلِ الَّذِي يَتَنَعَّمُ بِهِ ..
فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ : يَتَنَعَّمُونَ بِالنَّظَرِ إلَى اللَّهِ ..
وَيَتَنَعَّمُونَ : بِذِكْرِهِ وَتَسْبِيحِهِ ..
وَيَتَنَعَّمُونَ : بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ..
وَيُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْت تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَك عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا .. .
وَيَتَنَعَّمُونَ بِمُخَاطَبَتِهِمْ : لِرَبِّهِمْ وَمُنَاجَاتِهِ ..
وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ فِي الدُّنْيَا أَعْمَالًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا : الثَّوَابُ ..
فَهِيَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَالٌ يَتَنَعَّمُ بِهَا صَاحِبُهَا : أَعْظَمَ مِنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَنِكَاحِهِ ..
وَهَذِهِ كُلُّهَا : أَعْمَالٌ أَيْضًا ..
وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنِّكَاحُ فِي الدُّنْيَا : مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ ..
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ : نَفْسُ الثَّوَابِ الَّذِي يَتَنَعَّمُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 330 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَمَّا الصَّدَقَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا : بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .. ..
ثمَ قال /
.. .. وَأَمَّا الصِّيَامُ عَنْهُ وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَنْهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْهُ : فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ ..
أَحَدُهُمَا / يَنْتَفِعُ بِهِ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ : أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمَا ..
وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ ..
وَالثَّانِي / لَا تَصِلُ إلَيْهِ ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 314 - 315 ...
وقال في موقعٍ آخر من المجموع ج 24 ورقة / 366 :
وَتَنَازَعُوا فِي وُصُولِ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ : كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ ..
وَالصَّوَابُ : أَنَّ الْجَمِيعَ يَصِلُ إلَيْهِ .. .
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ : عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ؛ ثُمَّ ظَهَرَ الشِّرْكُ بِسَبَبِ تَعْظِيمِ قُبُورِ صَالِحِيهِمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 167 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
يَحْصُلُ عِنْدَ الْقُبُورِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ خِطَابٍ يَسْمَعُهُ وَشَخْصٍ يَرَاهُ وَتَصَرُّفٍ عَجِيبٍ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ : مِنْ الْمَيِّتِ ..
وَقَدْ يَكُونُ : مِنْ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ ..
مِثْلَ أَنْ يَرَى الْقَبْرَ :،قَدْ انْشَقَّ وَخَرَجَ مِنْهُ الْمَيِّتُ وَكَلَّمَهُ وَعَانَقَهُ ..
وَهَذَا يُرَى : عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ..
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ :،يَتَصَوَّرُ بِصُوَرِ الْإِنْسِ وَيَدَّعِي أَحَدُهُمْ أَنَّهُ النَّبِيُّ فُلَانٌ أَوْ الشَّيْخُ فُلَانٌ وَيَكُونُ كَاذِبًا فِي ذَلِكَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 168 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ : إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ..
صَدَقَةٌ : جَارِيَةٌ ..
وَعِلْمٌ : يُنْتَفَعُ بِهِ ..
وَوَلَدٌ صَالِحٌ :يَدْعُو لَهُ .. .
يُرِيدُ بِهِ : الْعَمَلَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ ثَوَابٌ ؛ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْسَ الْعَمَلِ الَّذِي يَتَنَعَّمُ بِهِ ..
فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ : يَتَنَعَّمُونَ بِالنَّظَرِ إلَى اللَّهِ ..
وَيَتَنَعَّمُونَ : بِذِكْرِهِ وَتَسْبِيحِهِ ..
وَيَتَنَعَّمُونَ : بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ..
وَيُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْت تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ مَنْزِلَك عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا .. .
وَيَتَنَعَّمُونَ بِمُخَاطَبَتِهِمْ : لِرَبِّهِمْ وَمُنَاجَاتِهِ ..
وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ فِي الدُّنْيَا أَعْمَالًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا : الثَّوَابُ ..
فَهِيَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَالٌ يَتَنَعَّمُ بِهَا صَاحِبُهَا : أَعْظَمَ مِنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَنِكَاحِهِ ..
وَهَذِهِ كُلُّهَا : أَعْمَالٌ أَيْضًا ..
وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنِّكَاحُ فِي الدُّنْيَا : مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ مَعَ النِّيَّةِ الصَّالِحَةِ ..
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ : نَفْسُ الثَّوَابِ الَّذِي يَتَنَعَّمُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 330 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَمَّا الصَّدَقَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا : بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ .. ..
ثمَ قال /
.. .. وَأَمَّا الصِّيَامُ عَنْهُ وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَنْهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْهُ : فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ ..
أَحَدُهُمَا / يَنْتَفِعُ بِهِ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ : أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمَا ..
وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ ..
وَالثَّانِي / لَا تَصِلُ إلَيْهِ ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 314 - 315 ...
وقال في موقعٍ آخر من المجموع ج 24 ورقة / 366 :
وَتَنَازَعُوا فِي وُصُولِ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ : كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ ..
وَالصَّوَابُ : أَنَّ الْجَمِيعَ يَصِلُ إلَيْهِ .. .