من درر السلف...الحلقة رقم 485

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /
إذْ مِنْ النَّاسِ : مَنْ يَصْبِرُ وَلَا يَرْحَمُ ؛ كَأَهْلِ الْقُوَّةِ وَالْقَسْوَةِ ..
وَمِنْهُمْ : مَنْ يَرْحَمُ وَلَا يَصْبِرُ ؛ كَأَهْلِ الضَّعْفِ وَاللِّينِ ..
مِثْلُ كَثِيرٍ : مِنْ النِّسَاءِ وَمَنْ يُشْبِهُهُنَّ ..
وَمِنْهُمْ : مَنْ لَا يَصْبِرُ وَلَا يَرْحَمُ ؛ كَأَهْلِ الْقَسْوَةِ وَالْهَلَعِ ..
وَالْمَحْمُودُ : هُوَ الَّذِي يَصْبِرُ وَيَرْحَمُ ..
كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُتَوَلِّي /
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا : مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ ..
لَيِّنًا : مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ..
فَبِصَبْرِهِ : يَقْوَى ..
وَبِلِينِهِ : يَرْحَمُ ..
وَبِالصَّبْرِ : يُنْصَرُ الْعَبْدُ ..
فَإِنَّ النَّصْرَ : مَعَ الصَّبْرِ ..
وَبِالرَّحْمَةِ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 677 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِنَّ مَا هَمَّ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا مِنْ الْكَلَامِ وَالْعَمَلِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكُنْ إرَادَتُهُ لَهَا جَازِمَةً : فَتِلْكَ مِمَّا لَمْ يَكْتُبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا شَهِدَ بِهِ قَوْلُهُ /
مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا .. .
وَمَنْ حَكَى الْإِجْمَاعَ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ : فَهُوَ صَحِيحٌ بِهَذَا الإعْتِبَارِ ..
وَهَذَا الْهَامُّ بِالسَّيِّئَةِ : فَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا لِخَشْيَةِ اللَّهِ وَخَوْفِهِ ..
أَوْ يَتْرُكَهَا : لِغَيْرِ ذَلِكَ ..
فَإِنْ تَرَكَهَا لِخَشْيَةِ اللَّهِ : كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ؛ كَمَا قَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ ؛ وَكَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ /
اُكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ؛ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي ؛ أَوْ قَالَ : مِنْ جَرَّائِي .. .
وَأَمَّا إنْ تَرَكَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ : لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ /
فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ ..
وَبِهَذَا : تَتَّفِقُ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ ..
وَإِنْ عَمِلَهَا : لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ إلَّا سَيِّئَةً وَاحِدَةً ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضَعِّفُ السَّيِّئَاتِ بِغَيْرِ عَمَلِ صَاحِبِهَا ؛ وَلَا يَجْزِي الْإِنْسَانَ فِي الْآخِرَةِ إلَّا بِمَا عَمِلَتْ نَفْسُهُ وَلَا تَمْتَلِئُ جَهَنَّمُ إلَّا مِنْ أَتْبَاعِ إبْلِيسَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاس . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 738 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ : كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ الْوَقْفَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ..
وَأَنَّهُ لَا يُجْزَمُ لِمُعَيَّنِ مِنْهُمْ : بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ ..
بَلْ يُقَالُ فِيهِمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الصَّحِيحَيْن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ / اللَّهُ أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 739 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَوَاطِرِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ فَكَرِهَهُ وَأَلْقَاهُ : ازْدَادَ إيمَانًا وَيَقِينًا ..
كَمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِذَنْبِ فَكَرِهَهُ وَنَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَتَرَكَهُ لِلَّهِ : ازْدَادَ صَلَاحًا وَبِرًّا وَتَقْوَى . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 767 ...
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /
إذْ مِنْ النَّاسِ : مَنْ يَصْبِرُ وَلَا يَرْحَمُ ؛ كَأَهْلِ الْقُوَّةِ وَالْقَسْوَةِ ..
وَمِنْهُمْ : مَنْ يَرْحَمُ وَلَا يَصْبِرُ ؛ كَأَهْلِ الضَّعْفِ وَاللِّينِ ..
مِثْلُ كَثِيرٍ : مِنْ النِّسَاءِ وَمَنْ يُشْبِهُهُنَّ ..
وَمِنْهُمْ : مَنْ لَا يَصْبِرُ وَلَا يَرْحَمُ ؛ كَأَهْلِ الْقَسْوَةِ وَالْهَلَعِ ..
وَالْمَحْمُودُ : هُوَ الَّذِي يَصْبِرُ وَيَرْحَمُ ..
كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُتَوَلِّي /
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا : مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ ..
لَيِّنًا : مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ..
فَبِصَبْرِهِ : يَقْوَى ..
وَبِلِينِهِ : يَرْحَمُ ..
وَبِالصَّبْرِ : يُنْصَرُ الْعَبْدُ ..
فَإِنَّ النَّصْرَ : مَعَ الصَّبْرِ ..
وَبِالرَّحْمَةِ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 677 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِنَّ مَا هَمَّ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا مِنْ الْكَلَامِ وَالْعَمَلِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكُنْ إرَادَتُهُ لَهَا جَازِمَةً : فَتِلْكَ مِمَّا لَمْ يَكْتُبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا شَهِدَ بِهِ قَوْلُهُ /
مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا .. .
وَمَنْ حَكَى الْإِجْمَاعَ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ : فَهُوَ صَحِيحٌ بِهَذَا الإعْتِبَارِ ..
وَهَذَا الْهَامُّ بِالسَّيِّئَةِ : فَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا لِخَشْيَةِ اللَّهِ وَخَوْفِهِ ..
أَوْ يَتْرُكَهَا : لِغَيْرِ ذَلِكَ ..
فَإِنْ تَرَكَهَا لِخَشْيَةِ اللَّهِ : كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ؛ كَمَا قَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ ؛ وَكَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ /
اُكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ؛ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي ؛ أَوْ قَالَ : مِنْ جَرَّائِي .. .
وَأَمَّا إنْ تَرَكَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ : لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ /
فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ ..
وَبِهَذَا : تَتَّفِقُ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ ..
وَإِنْ عَمِلَهَا : لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ إلَّا سَيِّئَةً وَاحِدَةً ..
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضَعِّفُ السَّيِّئَاتِ بِغَيْرِ عَمَلِ صَاحِبِهَا ؛ وَلَا يَجْزِي الْإِنْسَانَ فِي الْآخِرَةِ إلَّا بِمَا عَمِلَتْ نَفْسُهُ وَلَا تَمْتَلِئُ جَهَنَّمُ إلَّا مِنْ أَتْبَاعِ إبْلِيسَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاس . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 738 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ : كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ الْوَقْفَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ..
وَأَنَّهُ لَا يُجْزَمُ لِمُعَيَّنِ مِنْهُمْ : بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ ..
بَلْ يُقَالُ فِيهِمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الصَّحِيحَيْن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ / اللَّهُ أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 739 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَوَاطِرِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ فَكَرِهَهُ وَأَلْقَاهُ : ازْدَادَ إيمَانًا وَيَقِينًا ..
كَمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِذَنْبِ فَكَرِهَهُ وَنَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَتَرَكَهُ لِلَّهِ : ازْدَادَ صَلَاحًا وَبِرًّا وَتَقْوَى . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 767 ...