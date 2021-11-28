من درر السلف...الحلقة رقم 485

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...منها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /إذْ مِنْ النَّاسِ : مَنْ يَصْبِرُ وَلَا يَرْحَمُ ؛ كَأَهْلِ الْقُوَّةِ وَالْقَسْوَةِ ..وَمِنْهُمْ : مَنْ يَرْحَمُ وَلَا يَصْبِرُ ؛ كَأَهْلِ الضَّعْفِ وَاللِّينِ ..مِثْلُ كَثِيرٍ : مِنْ النِّسَاءِ وَمَنْ يُشْبِهُهُنَّ ..وَمِنْهُمْ : مَنْ لَا يَصْبِرُ وَلَا يَرْحَمُ ؛ كَأَهْلِ الْقَسْوَةِ وَالْهَلَعِ ..وَالْمَحْمُودُ : هُوَ الَّذِي يَصْبِرُ وَيَرْحَمُ ..كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُتَوَلِّي /يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا : مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ ..لَيِّنًا : مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ..فَبِصَبْرِهِ : يَقْوَى ..وَبِلِينِهِ : يَرْحَمُ ..وَبِالصَّبْرِ : يُنْصَرُ الْعَبْدُ ..فَإِنَّ النَّصْرَ : مَعَ الصَّبْرِ ..وَبِالرَّحْمَةِ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 677 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَإِنَّ مَا هَمَّ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا مِنْ الْكَلَامِ وَالْعَمَلِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكُنْ إرَادَتُهُ لَهَا جَازِمَةً : فَتِلْكَ مِمَّا لَمْ يَكْتُبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا شَهِدَ بِهِ قَوْلُهُ /مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا .. .وَمَنْ حَكَى الْإِجْمَاعَ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ : فَهُوَ صَحِيحٌ بِهَذَا الإعْتِبَارِ ..وَهَذَا الْهَامُّ بِالسَّيِّئَةِ : فَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا لِخَشْيَةِ اللَّهِ وَخَوْفِهِ ..أَوْ يَتْرُكَهَا : لِغَيْرِ ذَلِكَ ..فَإِنْ تَرَكَهَا لِخَشْيَةِ اللَّهِ : كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ؛ كَمَا قَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ ؛ وَكَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ /اُكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ؛ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي ؛ أَوْ قَالَ : مِنْ جَرَّائِي .. .وَأَمَّا إنْ تَرَكَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ : لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ /فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ ..وَبِهَذَا : تَتَّفِقُ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ ..وَإِنْ عَمِلَهَا : لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ إلَّا سَيِّئَةً وَاحِدَةً ..فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضَعِّفُ السَّيِّئَاتِ بِغَيْرِ عَمَلِ صَاحِبِهَا ؛ وَلَا يَجْزِي الْإِنْسَانَ فِي الْآخِرَةِ إلَّا بِمَا عَمِلَتْ نَفْسُهُ وَلَا تَمْتَلِئُ جَهَنَّمُ إلَّا مِنْ أَتْبَاعِ إبْلِيسَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاس . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 738 ...ومنها ...وقال أيضاً /الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ : كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ الْوَقْفَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ..وَأَنَّهُ لَا يُجْزَمُ لِمُعَيَّنِ مِنْهُمْ : بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ ..بَلْ يُقَالُ فِيهِمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الصَّحِيحَيْن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ / اللَّهُ أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 739 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَوَاطِرِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ فَكَرِهَهُ وَأَلْقَاهُ : ازْدَادَ إيمَانًا وَيَقِينًا ..كَمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِذَنْبِ فَكَرِهَهُ وَنَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَتَرَكَهُ لِلَّهِ : ازْدَادَ صَلَاحًا وَبِرًّا وَتَقْوَى . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 767 ...