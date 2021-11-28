mannasalah
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 نوفمبر 2021
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- العمر
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- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
ماذا تتطلب الترجمات القانونية؟
الخطابات والمذكرات القانونية هي بعض الوثائق القانونية التي تشكل جزءًا من الأنشطة اليومية في الشركات الكبرى، وعند الحديث عن الشركات ذات العمليات الدولية - والتي تشارك في مفاوضات مع العملاء والموظفين والشركاء في مختلف البلدان - فإن الحاجة إلى ترجمة هذه المستندات إلى أكثر من لغة واحدة أمر شائع، ومع ذلك، فإن الاهتمام مطلوب، لأن الترجمة الناجحة لهذه المواد تتطلب عناية خاصة.
بالإضافة إلى إتقان المصطلحات القانونية، يحتاج المترجم المحترف – المتواجد بأفضل مكتب ترجمة معتمد - الذي يعمل مع هذا النوع من الترجمة أن يأخذ جانبًا آخر في الاعتبار: وهو النظام القانوني في المصدر واللغة الهدف، والتي تتعلق على الأرجح بالقوانين المختلفة.
أخيرًا، تتطلب الترجمات القانونية مستوى عالٍ من سرية المعلومات، تحقيقًا لهذه الغاية، تستخدم وكالات الترجمة المهنية اتفاقيات عدم الإفشاء أو الإفصاح (NDA) Non-disclosure agreement، حيث يجب أن يتم توقيع هذه الوثيقة من قبل الفريق بأكمله المشترك في المشروع، بما في ذلك المترجمين والمحررين وموظفي الجودة ومديري المشروع، وبذلك يكون العميل مطمئنًا إلى أن المعلومات المقدمة إلى شريك الترجمة لن يتم الكشف عنها تحت أي ظرف من الظروف.
الخطابات والمذكرات القانونية هي بعض الوثائق القانونية التي تشكل جزءًا من الأنشطة اليومية في الشركات الكبرى، وعند الحديث عن الشركات ذات العمليات الدولية - والتي تشارك في مفاوضات مع العملاء والموظفين والشركاء في مختلف البلدان - فإن الحاجة إلى ترجمة هذه المستندات إلى أكثر من لغة واحدة أمر شائع، ومع ذلك، فإن الاهتمام مطلوب، لأن الترجمة الناجحة لهذه المواد تتطلب عناية خاصة.
بالإضافة إلى إتقان المصطلحات القانونية، يحتاج المترجم المحترف – المتواجد بأفضل مكتب ترجمة معتمد - الذي يعمل مع هذا النوع من الترجمة أن يأخذ جانبًا آخر في الاعتبار: وهو النظام القانوني في المصدر واللغة الهدف، والتي تتعلق على الأرجح بالقوانين المختلفة.
أخيرًا، تتطلب الترجمات القانونية مستوى عالٍ من سرية المعلومات، تحقيقًا لهذه الغاية، تستخدم وكالات الترجمة المهنية اتفاقيات عدم الإفشاء أو الإفصاح (NDA) Non-disclosure agreement، حيث يجب أن يتم توقيع هذه الوثيقة من قبل الفريق بأكمله المشترك في المشروع، بما في ذلك المترجمين والمحررين وموظفي الجودة ومديري المشروع، وبذلك يكون العميل مطمئنًا إلى أن المعلومات المقدمة إلى شريك الترجمة لن يتم الكشف عنها تحت أي ظرف من الظروف.
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الموقع الالكتروني : https://emtyiaz-translation.com/
راسلنا واتساب : 01101200420 (2+)
البريد الالكتروني : info@emtyiaz-translation.com
الموقع الالكتروني : https://emtyiaz-translation.com/