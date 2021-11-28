لعبة جميلة

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
177
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
لعبة جميلة للاعضاء
  • في العادة أي من منصات التواصل الاجتماعي تعتبرها المفضلة لديك؟(فيسبوك)
  • متى آخر مرة أكلت وماذا أكلت؟(منذ لحضات اكلت سندويتش جبن)
  • ما أصعب شيء جربته في حياتك؟(فراق شخص)
  • هل تحب القطط أم الكلاب؟(الكلاب)
  • إذا كان باستطاعتك عزم أحدهم على تناول العشاء معك فمن هو (سواء حي أو ميت)؟(جدتي رحمها الله)
  • ما هو عدد اللغات التي يمكنك التحدث بها؟(لغتي العربية و التركية)
  • ما هو عدد المدارس التي سجلت بها عندما كبرت ولم تكمل بها؟(المدرسة العليا لاشبال الامة)
  • ما هو اسم البرنامج التلفزيوني الذي تفضله؟(برنامج خواطر للاستاذ الشقيري)
  • ما هو آخر أسخف فيلم شاهدته؟(فلم هندي)
  • ما اسم اروع فيلم شاهدته؟(الرسالة)
  • هل تحب رياضة محددة؟(السباحة)
  • ما هو اسم مطعمك وطعامك المفضل؟(احب الشاورما ومطعمي المفضل le petit Prince)
  • كم ساعة قضيتها في النوم أمس؟(10ساعات)
  • ما هو التخصص الذي درسته في الجامعة وماذا تفعل الآن؟(لم ادرس في الجامعة والان لدي شهادة اعلام الي)
  • ما هي طريقتك التي تفضلها لتحافظ على صحتك؟(مضغ الطعام جيدا والعشاء الخفيف)
  • ما هو آخر عمل لطيف عشوائي قمت به؟(مساعدة شخص)
 
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