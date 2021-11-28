بيسان بيبا
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 177
- النقاط
- 13
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
لعبة جميلة للاعضاء
- في العادة أي من منصات التواصل الاجتماعي تعتبرها المفضلة لديك؟(فيسبوك)
- متى آخر مرة أكلت وماذا أكلت؟(منذ لحضات اكلت سندويتش جبن)
- ما أصعب شيء جربته في حياتك؟(فراق شخص)
- هل تحب القطط أم الكلاب؟(الكلاب)
- إذا كان باستطاعتك عزم أحدهم على تناول العشاء معك فمن هو (سواء حي أو ميت)؟(جدتي رحمها الله)
- ما هو عدد اللغات التي يمكنك التحدث بها؟(لغتي العربية و التركية)
- ما هو عدد المدارس التي سجلت بها عندما كبرت ولم تكمل بها؟(المدرسة العليا لاشبال الامة)
- ما هو اسم البرنامج التلفزيوني الذي تفضله؟(برنامج خواطر للاستاذ الشقيري)
- ما هو آخر أسخف فيلم شاهدته؟(فلم هندي)
- ما اسم اروع فيلم شاهدته؟(الرسالة)
- هل تحب رياضة محددة؟(السباحة)
- ما هو اسم مطعمك وطعامك المفضل؟(احب الشاورما ومطعمي المفضل le petit Prince)
- كم ساعة قضيتها في النوم أمس؟(10ساعات)
- ما هو التخصص الذي درسته في الجامعة وماذا تفعل الآن؟(لم ادرس في الجامعة والان لدي شهادة اعلام الي)
- ما هي طريقتك التي تفضلها لتحافظ على صحتك؟(مضغ الطعام جيدا والعشاء الخفيف)
- ما هو آخر عمل لطيف عشوائي قمت به؟(مساعدة شخص)