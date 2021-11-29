من درر السلف...الحلقة 486

الحمد لله ...



وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /

إذْ مِنْ النَّاسِ : مَنْ يَصْبِرُ وَلَا يَرْحَمُ ؛ كَأَهْلِ الْقُوَّةِ وَالْقَسْوَةِ ..

وَمِنْهُمْ : مَنْ يَرْحَمُ وَلَا يَصْبِرُ ؛ كَأَهْلِ الضَّعْفِ وَاللِّينِ ..

مِثْلُ كَثِيرٍ : مِنْ النِّسَاءِ وَمَنْ يُشْبِهُهُنَّ ..

وَمِنْهُمْ : مَنْ لَا يَصْبِرُ وَلَا يَرْحَمُ ؛ كَأَهْلِ الْقَسْوَةِ وَالْهَلَعِ ..

وَالْمَحْمُودُ : هُوَ الَّذِي يَصْبِرُ وَيَرْحَمُ ..

كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُتَوَلِّي /

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا : مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ ..

لَيِّنًا : مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ..

فَبِصَبْرِهِ : يَقْوَى ..

وَبِلِينِهِ : يَرْحَمُ ..

وَبِالصَّبْرِ : يُنْصَرُ الْعَبْدُ ..

فَإِنَّ النَّصْرَ : مَعَ الصَّبْرِ ..

وَبِالرَّحْمَةِ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى . ..

أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 677 .



وقال أيضاً /

فَإِنَّ مَا هَمَّ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَقْدِرُ عَلَيْهَا مِنْ الْكَلَامِ وَالْعَمَلِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكُنْ إرَادَتُهُ لَهَا جَازِمَةً : فَتِلْكَ مِمَّا لَمْ يَكْتُبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا شَهِدَ بِهِ قَوْلُهُ /

مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا .. .

وَمَنْ حَكَى الْإِجْمَاعَ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ : فَهُوَ صَحِيحٌ بِهَذَا الإعْتِبَارِ ..

وَهَذَا الْهَامُّ بِالسَّيِّئَةِ : فَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا لِخَشْيَةِ اللَّهِ وَخَوْفِهِ ..

أَوْ يَتْرُكَهَا : لِغَيْرِ ذَلِكَ ..

فَإِنْ تَرَكَهَا لِخَشْيَةِ اللَّهِ : كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ؛ كَمَا قَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ ؛ وَكَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ /

اُكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ؛ فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي ؛ أَوْ قَالَ : مِنْ جَرَّائِي .. .

وَأَمَّا إنْ تَرَكَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ : لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ /

فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ ..

وَبِهَذَا : تَتَّفِقُ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ ..

وَإِنْ عَمِلَهَا : لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ إلَّا سَيِّئَةً وَاحِدَةً ..

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضَعِّفُ السَّيِّئَاتِ بِغَيْرِ عَمَلِ صَاحِبِهَا ؛ وَلَا يَجْزِي الْإِنْسَانَ فِي الْآخِرَةِ إلَّا بِمَا عَمِلَتْ نَفْسُهُ وَلَا تَمْتَلِئُ جَهَنَّمُ إلَّا مِنْ أَتْبَاعِ إبْلِيسَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاس . ..

أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 738 .



وقال أيضاً /

الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَئِمَّةِ الْعَدْلِ : كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ الْوَقْفَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ..

وَأَنَّهُ لَا يُجْزَمُ لِمُعَيَّنِ مِنْهُمْ : بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ ..

بَلْ يُقَالُ فِيهِمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الصَّحِيحَيْن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ / اللَّهُ أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ . ..

أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 739 .



وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /

فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَوَاطِرِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ فَكَرِهَهُ وَأَلْقَاهُ : ازْدَادَ إيمَانًا وَيَقِينًا ..

كَمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِذَنْبِ فَكَرِهَهُ وَنَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَتَرَكَهُ لِلَّهِ : ازْدَادَ صَلَاحًا وَبِرًّا وَتَقْوَى . ..

أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 767 .