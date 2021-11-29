mannasalah
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
أمثلة حية على الالتزام بخدمات الترجمة الطبية من قبل الدول والشركات الطبية:
في كندا، تدفع ازدواجية اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغات رسمية المترجمين ومقدمي خدمات الترجمة الطبية إلى الالتزام بالإرشادات الخاصة بوضع العلامات على الأجهزة الطبية، والتي تتطلب ترجمة المحتوى بلغتين للاستهلاك العام.
في المقابل، فإن السوق الآسيوية أكثر حصرية حيث أكدت لوائح الترجمة الطبية الآسيوية لملصقات الأدوية في اليابان والصين على ضرورة وجود محتوى باللغة اليابانية أو الصينية الحصرية، مقدم للموافقة عليه من قبل وزارة الصحة والعمل والرفاهية (MHLW).
على مدى العقد الماضي، صعدت الصين كسوق كبير ومنفذ قيم لتوسيع الأجهزة الطبية، وهي تتنافس حاليًا بشدّة مع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، حيث تجري تقييمات فعالة وشاملة لملصقاتها الطبية في أشكال مختلفة من اللهجات لضمان موثوقية محتواها الطبي مثل لغة الماندرين الصينية وغيرها.
لذلك، تحتاج كل شركة ترجمة طبية إلى توطين محتواها بالكامل إلى لغات مختلفة تلبي معايير ومتطلبات الأسواق المستهدفة، مع التأكيد على أهمية وقيمة مزودي خدمة الإنترنت الذين يمكنهم تقديم حلول لغوية مخصصة لاحتياجاتهم المحددة بما يتجاوز حدود اللغة.
لطلب خدمات الترجمة المتخصصة : 01101200420 (2+)
في كندا، تدفع ازدواجية اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغات رسمية المترجمين ومقدمي خدمات الترجمة الطبية إلى الالتزام بالإرشادات الخاصة بوضع العلامات على الأجهزة الطبية، والتي تتطلب ترجمة المحتوى بلغتين للاستهلاك العام.
في المقابل، فإن السوق الآسيوية أكثر حصرية حيث أكدت لوائح الترجمة الطبية الآسيوية لملصقات الأدوية في اليابان والصين على ضرورة وجود محتوى باللغة اليابانية أو الصينية الحصرية، مقدم للموافقة عليه من قبل وزارة الصحة والعمل والرفاهية (MHLW).
على مدى العقد الماضي، صعدت الصين كسوق كبير ومنفذ قيم لتوسيع الأجهزة الطبية، وهي تتنافس حاليًا بشدّة مع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، حيث تجري تقييمات فعالة وشاملة لملصقاتها الطبية في أشكال مختلفة من اللهجات لضمان موثوقية محتواها الطبي مثل لغة الماندرين الصينية وغيرها.
لذلك، تحتاج كل شركة ترجمة طبية إلى توطين محتواها بالكامل إلى لغات مختلفة تلبي معايير ومتطلبات الأسواق المستهدفة، مع التأكيد على أهمية وقيمة مزودي خدمة الإنترنت الذين يمكنهم تقديم حلول لغوية مخصصة لاحتياجاتهم المحددة بما يتجاوز حدود اللغة.
لطلب خدمات الترجمة المتخصصة : 01101200420 (2+)