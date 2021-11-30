من درر السلف....الحلقة رقم 487

إلياس
:: أستاذ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ : إنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْتَفِعُ إلَّا بِسَعْيِ نَفْسِهِ ..
وَإِنَّمَا قَالَ : ﴿ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى ﴾ ..
فَهُوَ لَا يَمْلِكُ : إلَّا سَعْيَهُ ..
وَلَا يَسْتَحِقُّ : غَيْرَ ذَلِكَ ..
وَأَمَّا سَعْيُ غَيْرِهِ : فَهُوَ لَهُ ..
كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ : إلَّا مَالَ نَفْسِهِ ؛ وَنَفْعَ نَفْسِهِ ..
فَمَالُ غَيْرِهِ وَنَفْعُ غَيْرِهِ : هُوَ كَذَلِكَ لِلْغَيْرِ ..
لَكِنْ إذَا تَبَرَّعَ لَهُ الْغَيْرُ بِذَلِكَ : جَازَ ..
وَهَكَذَا هَذَا ؛ إذَا تَبَرَّعَ لَهُ الْغَيْرُ بِسَعْيِهِ : نَفَعَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ كَمَا يَنْفَعُهُ بِدُعَائِهِ لَهُ وَالصَّدَقَةِ عَنْهُ ..
وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِكُلِّ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ سَوَاءٌ كَانَ : مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ ؛ كَمَا يَنْتَفِعُ بِصَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَدُعَائِهِمْ لَهُ عِنْدَ قَبْرِهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 367 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَدْ تَجْتَمِعُ الْأَرْوَاحُ : مَعَ تَبَاعُدِ الْمَدَافِنِ ..
وَقَدْ تَفْتَرِقُ : مَعَ تَقَارُبِ الْمَدَافِنِ ..
يُدْفَنُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ الْكَافِرِ وَرُوحُ هَذَا : فِي الْجَنَّةِ ؛ وَرُوحُ هَذَا فِي النَّارِ ..
وَالرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَالِسَيْنِ أَوْ نَائِمَيْنِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ : وَقَلْبُ هَذَا يُنَعَّمُ ؛ وَقَلْبُ هَذَا يُعَذَّبُ ؛ وَلَيْسَ بَيْنَ الرُّوحَيْنِ اتِّصَالٌ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 369 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو عُمر أبو عمر إبن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النِّيَاحَةَ : لَا تَجُوزُ لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ ..
وَرَخَّصَ الْجُمْهُورُ : فِي بُكَاءِ الْعَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ . ..
أنْظُرهُ / الإستذكار ج 03 وَرَقَة / 68 ...
ومنها ...
قال الإمام ابن دقيق العيد عليه رَحَمَات الله /
السعيد : من ماتت سيئاته معه . ..
أنظره / الدرر الكامنة ج 04 ورقة / 207 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
فمَن حفظَ لسانهُ لأجلِ الله تعالىٰ في الدنيَا : أطلقَ اللهُ لسانهُ بالشهادة عندَ الموتِ ولقاءِ الله تعالى ..
ومَن سَرَّح لسانهُ في أعراضِ المسلمين واتبعَ عَوراتهم : أمسكَ اللهُ لسانهُ عن الشهادةِ عند الموت . ..
أنظره / بحر الدموع ورقة / 124 ...
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ : إنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْتَفِعُ إلَّا بِسَعْيِ نَفْسِهِ ..
وَإِنَّمَا قَالَ : ﴿ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى ﴾ ..
فَهُوَ لَا يَمْلِكُ : إلَّا سَعْيَهُ ..
وَلَا يَسْتَحِقُّ : غَيْرَ ذَلِكَ ..
وَأَمَّا سَعْيُ غَيْرِهِ : فَهُوَ لَهُ ..
كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ : إلَّا مَالَ نَفْسِهِ ؛ وَنَفْعَ نَفْسِهِ ..
فَمَالُ غَيْرِهِ وَنَفْعُ غَيْرِهِ : هُوَ كَذَلِكَ لِلْغَيْرِ ..
لَكِنْ إذَا تَبَرَّعَ لَهُ الْغَيْرُ بِذَلِكَ : جَازَ ..
وَهَكَذَا هَذَا ؛ إذَا تَبَرَّعَ لَهُ الْغَيْرُ بِسَعْيِهِ : نَفَعَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ كَمَا يَنْفَعُهُ بِدُعَائِهِ لَهُ وَالصَّدَقَةِ عَنْهُ ..
وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِكُلِّ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ سَوَاءٌ كَانَ : مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ ؛ كَمَا يَنْتَفِعُ بِصَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَدُعَائِهِمْ لَهُ عِنْدَ قَبْرِهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 367 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَدْ تَجْتَمِعُ الْأَرْوَاحُ : مَعَ تَبَاعُدِ الْمَدَافِنِ ..
وَقَدْ تَفْتَرِقُ : مَعَ تَقَارُبِ الْمَدَافِنِ ..
يُدْفَنُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ الْكَافِرِ وَرُوحُ هَذَا : فِي الْجَنَّةِ ؛ وَرُوحُ هَذَا فِي النَّارِ ..
وَالرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَالِسَيْنِ أَوْ نَائِمَيْنِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ : وَقَلْبُ هَذَا يُنَعَّمُ ؛ وَقَلْبُ هَذَا يُعَذَّبُ ؛ وَلَيْسَ بَيْنَ الرُّوحَيْنِ اتِّصَالٌ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 369 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو عُمر أبو عمر إبن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النِّيَاحَةَ : لَا تَجُوزُ لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ ..
وَرَخَّصَ الْجُمْهُورُ : فِي بُكَاءِ الْعَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ . ..
أنْظُرهُ / الإستذكار ج 03 وَرَقَة / 68 ...
ومنها ...
قال الإمام ابن دقيق العيد عليه رَحَمَات الله /
السعيد : من ماتت سيئاته معه . ..
أنظره / الدرر الكامنة ج 04 ورقة / 207 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
فمَن حفظَ لسانهُ لأجلِ الله تعالىٰ في الدنيَا : أطلقَ اللهُ لسانهُ بالشهادة عندَ الموتِ ولقاءِ الله تعالى ..
ومَن سَرَّح لسانهُ في أعراضِ المسلمين واتبعَ عَوراتهم : أمسكَ اللهُ لسانهُ عن الشهادةِ عند الموت . ..
أنظره / بحر الدموع ورقة / 124 ...