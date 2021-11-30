من درر السلف....الحلقة رقم 487

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...منها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات ربِّ العالمين /أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ : إنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْتَفِعُ إلَّا بِسَعْيِ نَفْسِهِ ..وَإِنَّمَا قَالَ : ﴿ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى ﴾ ..فَهُوَ لَا يَمْلِكُ : إلَّا سَعْيَهُ ..وَلَا يَسْتَحِقُّ : غَيْرَ ذَلِكَ ..وَأَمَّا سَعْيُ غَيْرِهِ : فَهُوَ لَهُ ..كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ : إلَّا مَالَ نَفْسِهِ ؛ وَنَفْعَ نَفْسِهِ ..فَمَالُ غَيْرِهِ وَنَفْعُ غَيْرِهِ : هُوَ كَذَلِكَ لِلْغَيْرِ ..لَكِنْ إذَا تَبَرَّعَ لَهُ الْغَيْرُ بِذَلِكَ : جَازَ ..وَهَكَذَا هَذَا ؛ إذَا تَبَرَّعَ لَهُ الْغَيْرُ بِسَعْيِهِ : نَفَعَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ كَمَا يَنْفَعُهُ بِدُعَائِهِ لَهُ وَالصَّدَقَةِ عَنْهُ ..وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِكُلِّ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ سَوَاءٌ كَانَ : مِنْ أَقَارِبِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ ؛ كَمَا يَنْتَفِعُ بِصَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَدُعَائِهِمْ لَهُ عِنْدَ قَبْرِهِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 367 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَدْ تَجْتَمِعُ الْأَرْوَاحُ : مَعَ تَبَاعُدِ الْمَدَافِنِ ..وَقَدْ تَفْتَرِقُ : مَعَ تَقَارُبِ الْمَدَافِنِ ..يُدْفَنُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ الْكَافِرِ وَرُوحُ هَذَا : فِي الْجَنَّةِ ؛ وَرُوحُ هَذَا فِي النَّارِ ..وَالرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَالِسَيْنِ أَوْ نَائِمَيْنِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ : وَقَلْبُ هَذَا يُنَعَّمُ ؛ وَقَلْبُ هَذَا يُعَذَّبُ ؛ وَلَيْسَ بَيْنَ الرُّوحَيْنِ اتِّصَالٌ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 369 ...ومنها ...وقال الحافظ أبو عُمر أبو عمر إبن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النِّيَاحَةَ : لَا تَجُوزُ لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ ..وَرَخَّصَ الْجُمْهُورُ : فِي بُكَاءِ الْعَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ . ..أنْظُرهُ / الإستذكار ج 03 وَرَقَة / 68 ...ومنها ...قال الإمام ابن دقيق العيد عليه رَحَمَات الله /السعيد : من ماتت سيئاته معه . ..أنظره / الدرر الكامنة ج 04 ورقة / 207 ...ومنها ...قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /فمَن حفظَ لسانهُ لأجلِ الله تعالىٰ في الدنيَا : أطلقَ اللهُ لسانهُ بالشهادة عندَ الموتِ ولقاءِ الله تعالى ..ومَن سَرَّح لسانهُ في أعراضِ المسلمين واتبعَ عَوراتهم : أمسكَ اللهُ لسانهُ عن الشهادةِ عند الموت . ..أنظره / بحر الدموع ورقة / 124 ...