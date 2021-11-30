الاختلافات بين الترجمة العلمية والأدبية

mannasalah

mannasalah

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 نوفمبر 2021
المشاركات
9
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
الترجمات الأدبية VS الترجمة العلمية




أولًا: الترجمات الأدبية
  • الغموض.
  • المشاعر.
  • الخيال.
  • التعميم.
  • المعنى العاطفي.
  • التعبيرات الاصطلاحية متكررة.
  • استخدام اللغة التصويرية بكثرة.
  • عدم استخدام المصطلحات أو الصيغ العلمية.

تعرف على أهمية الترجمة الأدبية اقرأ المقال

  • الدقة.
  • السبب العلمي.
  • المعنى المرجعي.
  • الواقعية.
  • استخدام المصطلحات العلمية والمواد المتخصصة.
  • التعبيرات الاصطلاحية نادرة.
  • استخدام الاختصارات والمختصرات العلمية فقط.
  • عدم استخدام عناصر اللغة التصويرية.

اعرف متطلبات أن تكون مترجمًا علميًا يُفضل التعامل معه من هذا المقال

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