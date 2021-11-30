الاختلافات بين الترجمة العلمية والأدبية

mannasalah
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
الترجمات الأدبية VS الترجمة العلمية
أولًا: الترجمات الأدبية
أولًا: الترجمات الأدبية
- الغموض.
- المشاعر.
- الخيال.
- التعميم.
- المعنى العاطفي.
- التعبيرات الاصطلاحية متكررة.
- استخدام اللغة التصويرية بكثرة.
- عدم استخدام المصطلحات أو الصيغ العلمية.
تعرف على أهمية الترجمة الأدبية اقرأ المقال
ثانيًا: الترجمة العلمية
- الدقة.
- السبب العلمي.
- المعنى المرجعي.
- الواقعية.
- استخدام المصطلحات العلمية والمواد المتخصصة.
- التعبيرات الاصطلاحية نادرة.
- استخدام الاختصارات والمختصرات العلمية فقط.
- عدم استخدام عناصر اللغة التصويرية.
اعرف متطلبات أن تكون مترجمًا علميًا يُفضل التعامل معه من هذا المقال
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