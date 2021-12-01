من درر السلف...الحلقة رقم 488

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...منها ...قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /من عجائب الْأَخْلَاق أَن ‌الْغَفْلَة : مذمومة ..وَأَن اسْتِعْمَالهَا : مَحْمُود ..وَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن من هُوَ مطبوع على ‌الْغَفْلَة يستعملها فِي غير موضعهَا وَفِي حَيْثُ يجب التحفظ وَهُوَ مغيب عَن فهم الْحَقِيقَة فَدخلت تَحت الْجَهْل : فذمت لذَلِك ..وَأما المتيقظ الطَّبْع فَإِنَّهُ لَا يضع ‌الْغَفْلَة : إِلَّا فِي موضعهَا الَّذِي يذم فِيهِ الْبَحْث والتقصي ..والتغافل : فهمٌ للْحَقِيقَة ..وإضراب : عَن الطيش ..واستعمال : للحلم ..وتسكين : للمكروه ..فَلذَلِك حمدت حَالَة : التغافل ..وذمت ‌: الْغَفْلَة . ..أنظره / مداواة النفوس ورقة / 193 - 194 ...ومنها ...قال شيخنا الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /إذا خِفْتَ أنْ تميلَ إلى الشَّهواتِ في الدُّنيا التي فيها المُتْعَةُ : فتذكَّرْ مُتْعَةَ الآخرة ..ولهذا كان نبيُّنَا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجِبُه مِن الدُّنيا قال : لبيَّكَ ؛ إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرةِ ..فيقول : لبيَّكَ ..يعني : إجابةً لك ..مِن أجلِ أنْ يكبَحَ : جِمَاحَ النَّفْسِ حتى لا تغترَّ بما شاهدت مِن مُتَعِ الدُّنيا فَيُقبل على الله ..ثم يوطِّن النَّفسَ ويقول : إن العَيْشَ عَيْشُ الآخرة ؛ لا عيشُ الدُّنيا ..وصَدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم والله : إنَّ العيشَ عيشُ الآخِرةِ ..فإنه عيشٌ : دائم ..ونعيمٌ : لا تنغيصَ فيها ؛ بخِلافِ عيشِ الدُّنيا فإنه ناقصٌ منغَّصٌ زائِل . ..أنظره / الشرح الممتع ج 04 وَرَقَة / 11 ...ومنها ...وقال الحافظُ زين الدين عبد الرَحمنَ ابن أحمد ابن رجب الحنبليّ البغداديّ السَلاميّ عليه رَحَمَات الله /قال تعالى : ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ..فما دام العبدُ يُلحُّ في الدُّعاء ؛ ويَطمعُ في الإجابة من غير قطع الرّجاء : فهو قريبٌ من الإجابة ..ومَنْ أَدمن قرعَ الباب : يُوشك أنْ يُفتح له . ..أنظرهُ / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1158 …ومنها …وقال أيضاً /فالأيّامُ : خزائن للناس ..ممتلئة بِما خزنوهُ ‏فيها : من خير وشر ..وفي يوم القيامة ‏تفتح هذه الخزائن لأهلها ؛فالمُتقون يجدون في خزائنهم : العز ‏والكرامة ..والمُذنبون يجدون في ‏خزائنهم : الحسرة والندامة . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 196 …