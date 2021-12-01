من درر السلف...الحلقة رقم 488

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
من عجائب الْأَخْلَاق أَن الْغَفْلَة : مذمومة ..
وَأَن اسْتِعْمَالهَا : مَحْمُود ..
وَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن من هُوَ مطبوع على الْغَفْلَة يستعملها فِي غير موضعهَا وَفِي حَيْثُ يجب التحفظ وَهُوَ مغيب عَن فهم الْحَقِيقَة فَدخلت تَحت الْجَهْل : فذمت لذَلِك ..
وَأما المتيقظ الطَّبْع فَإِنَّهُ لَا يضع الْغَفْلَة : إِلَّا فِي موضعهَا الَّذِي يذم فِيهِ الْبَحْث والتقصي ..
والتغافل : فهمٌ للْحَقِيقَة ..
وإضراب : عَن الطيش ..
واستعمال : للحلم ..
وتسكين : للمكروه ..
فَلذَلِك حمدت حَالَة : التغافل ..
وذمت : الْغَفْلَة . ..
أنظره / مداواة النفوس ورقة / 193 - 194 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
إذا خِفْتَ أنْ تميلَ إلى الشَّهواتِ في الدُّنيا التي فيها المُتْعَةُ : فتذكَّرْ مُتْعَةَ الآخرة ..
ولهذا كان نبيُّنَا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجِبُه مِن الدُّنيا قال : لبيَّكَ ؛ إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرةِ ..
فيقول : لبيَّكَ ..
يعني : إجابةً لك ..
مِن أجلِ أنْ يكبَحَ : جِمَاحَ النَّفْسِ حتى لا تغترَّ بما شاهدت مِن مُتَعِ الدُّنيا فَيُقبل على الله ..
ثم يوطِّن النَّفسَ ويقول : إن العَيْشَ عَيْشُ الآخرة ؛ لا عيشُ الدُّنيا ..
وصَدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم والله : إنَّ العيشَ عيشُ الآخِرةِ ..
فإنه عيشٌ : دائم ..
ونعيمٌ : لا تنغيصَ فيها ؛ بخِلافِ عيشِ الدُّنيا فإنه ناقصٌ منغَّصٌ زائِل . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 04 وَرَقَة / 11 ...
ومنها ...
وقال الحافظُ زين الدين عبد الرَحمنَ ابن أحمد ابن رجب الحنبليّ البغداديّ السَلاميّ عليه رَحَمَات الله /
قال تعالى : ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ..
فما دام العبدُ يُلحُّ في الدُّعاء ؛ ويَطمعُ في الإجابة من غير قطع الرّجاء : فهو قريبٌ من الإجابة ..
ومَنْ أَدمن قرعَ الباب : يُوشك أنْ يُفتح له . ..
أنظرهُ / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1158 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فالأيّامُ : خزائن للناس ..
ممتلئة بِما خزنوهُ فيها : من خير وشر ..
وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها ؛
فالمُتقون يجدون في خزائنهم : العز والكرامة ..
والمُذنبون يجدون في خزائنهم : الحسرة والندامة . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 196 …
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
من عجائب الْأَخْلَاق أَن الْغَفْلَة : مذمومة ..
وَأَن اسْتِعْمَالهَا : مَحْمُود ..
وَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن من هُوَ مطبوع على الْغَفْلَة يستعملها فِي غير موضعهَا وَفِي حَيْثُ يجب التحفظ وَهُوَ مغيب عَن فهم الْحَقِيقَة فَدخلت تَحت الْجَهْل : فذمت لذَلِك ..
وَأما المتيقظ الطَّبْع فَإِنَّهُ لَا يضع الْغَفْلَة : إِلَّا فِي موضعهَا الَّذِي يذم فِيهِ الْبَحْث والتقصي ..
والتغافل : فهمٌ للْحَقِيقَة ..
وإضراب : عَن الطيش ..
واستعمال : للحلم ..
وتسكين : للمكروه ..
فَلذَلِك حمدت حَالَة : التغافل ..
وذمت : الْغَفْلَة . ..
أنظره / مداواة النفوس ورقة / 193 - 194 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
إذا خِفْتَ أنْ تميلَ إلى الشَّهواتِ في الدُّنيا التي فيها المُتْعَةُ : فتذكَّرْ مُتْعَةَ الآخرة ..
ولهذا كان نبيُّنَا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجِبُه مِن الدُّنيا قال : لبيَّكَ ؛ إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرةِ ..
فيقول : لبيَّكَ ..
يعني : إجابةً لك ..
مِن أجلِ أنْ يكبَحَ : جِمَاحَ النَّفْسِ حتى لا تغترَّ بما شاهدت مِن مُتَعِ الدُّنيا فَيُقبل على الله ..
ثم يوطِّن النَّفسَ ويقول : إن العَيْشَ عَيْشُ الآخرة ؛ لا عيشُ الدُّنيا ..
وصَدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم والله : إنَّ العيشَ عيشُ الآخِرةِ ..
فإنه عيشٌ : دائم ..
ونعيمٌ : لا تنغيصَ فيها ؛ بخِلافِ عيشِ الدُّنيا فإنه ناقصٌ منغَّصٌ زائِل . ..
أنظره / الشرح الممتع ج 04 وَرَقَة / 11 ...
ومنها ...
وقال الحافظُ زين الدين عبد الرَحمنَ ابن أحمد ابن رجب الحنبليّ البغداديّ السَلاميّ عليه رَحَمَات الله /
قال تعالى : ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ..
فما دام العبدُ يُلحُّ في الدُّعاء ؛ ويَطمعُ في الإجابة من غير قطع الرّجاء : فهو قريبٌ من الإجابة ..
ومَنْ أَدمن قرعَ الباب : يُوشك أنْ يُفتح له . ..
أنظرهُ / جامع العلوم والحكم ج 03 ورقة / 1158 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فالأيّامُ : خزائن للناس ..
ممتلئة بِما خزنوهُ فيها : من خير وشر ..
وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها ؛
فالمُتقون يجدون في خزائنهم : العز والكرامة ..
والمُذنبون يجدون في خزائنهم : الحسرة والندامة . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 196 …