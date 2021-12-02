من درر السلف...الحلقة رقم489

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...منها ...وقال الحافظُ زين الدين عبد الرَحمنَ ابن أحمد ابن رجب الحنبليّ البغداديّ السَلاميّ عليه رَحَمَات الله /سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعًا وذلك من وجوه متعددة منها : أن السؤال فيه بذل لماء الوجه ..وذلة : للسائل ..وذلك لا يصلح : إلاّ لله وحده ..فلا يصلح الذل : إلاّ له بالعبادة والمسألة ..وذلك : من علامات المحبة الصادقة .. .. ..ومنها :أن في سؤال الله : عبودية عظيمة ..لأنها : إظهار للافتقار إِلَيْهِ ..واعتراف بقدرته عَلَى : قضاء الحوائج ..وفي سؤال المخلوق : ظلم ؛ لأنّ المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها ؛ فكيف يقدر عَلَى ذلك لغيره ؟؟؟ .. ..ومنها :أن الله : يحب أن يُسأل ؛ ويغضب عَلَى من لا يسأله ؛ فإنَّه يريد من عباده أن يرغبوا إِلَيْهِ ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إِلَيْهِ ..ويحب الملحين : في الدعاء .. ..ومنها :أن الله - تعالى - يستدعي من عباده سؤاله وينادي كل ليلة : هل من سائل فأعطيه سؤاله ؟؟؟هل من داع فأستجيب له ؟؟؟وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ..فأي وقت دعاه العبد : وجده سميعًا قريبًا مجيبًا ليس بينه وبينه حجاب ولا بواب ..وأما المخلوق : فإنَّه يمتنع بالحجاب والأبواب ؛ ويعسر الوصول إِلَيْهِ في أغلب الأوقات .. .أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 123 إلى / 126 …ومنها …وقال أيضاً /فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكم الله ورحمته ؛ وأنه غير متهم في قضائه : دعاه ذلك إِلَى الرضا بالقضاء ..وقال الله عز وجل : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..قال علقمة في هذه الآية : هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلّم لها ويرضى ..وفي الحديث الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال / لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ من قَضَاء : إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ ..إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ : كَانَ خَيْرًا لَهُ ..وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ : كَانَ خَيْرًا لَهُ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِن . ..أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 146 …ومنها …وقال أيضاً /قال ابن عون / ارض بقضاء الله عَلَى ما كان من عسر ويسر : فإن ذلك أقل لهمك ؛ وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك ..واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا : حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء ..كيف تستقضي الله في أمرك ؟؟؟ثم تسخط : إن رأيت قضاءه مخالفًا لهواك !!!ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك : لكان فيه هلاكك ..وترضى قضاءه إذا وافق هواك : وذلك لقلة علمك بالغيب ..وكيف تستقضيه إن كنت ذلك ؟؟؟ما أنصفت من نفسك ؛ ولا أصبت باب الرضا .. .( قال ابن رجب ) / وهذا كلام حسن ..ومعناه : أن العبد إذا استخار الله - عز وجل - فينبغي له أن يرضى لما اختاره له من موافق لهواه أو مخالف له ؛ لأنّه لا يدري في أيهما الخيرة له ؛ والله تعالى غير متهم في قضائه لمن استخاره . ..أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 147 …