من درر السلف...الحلقة رقم489

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
وقال الحافظُ زين الدين عبد الرَحمنَ ابن أحمد ابن رجب الحنبليّ البغداديّ السَلاميّ عليه رَحَمَات الله /
سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعًا وذلك من وجوه متعددة منها : أن السؤال فيه بذل لماء الوجه ..
وذلة : للسائل ..
وذلك لا يصلح : إلاّ لله وحده ..
فلا يصلح الذل : إلاّ له بالعبادة والمسألة ..
وذلك : من علامات المحبة الصادقة .. .. ..
ومنها :
أن في سؤال الله : عبودية عظيمة ..
لأنها : إظهار للافتقار إِلَيْهِ ..
واعتراف بقدرته عَلَى : قضاء الحوائج ..
وفي سؤال المخلوق : ظلم ؛ لأنّ المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها ؛ فكيف يقدر عَلَى ذلك لغيره ؟؟؟ .. ..
ومنها :
أن الله : يحب أن يُسأل ؛ ويغضب عَلَى من لا يسأله ؛ فإنَّه يريد من عباده أن يرغبوا إِلَيْهِ ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إِلَيْهِ ..
ويحب الملحين : في الدعاء .. ..
ومنها :
أن الله - تعالى - يستدعي من عباده سؤاله وينادي كل ليلة : هل من سائل فأعطيه سؤاله ؟؟؟
هل من داع فأستجيب له ؟؟؟
وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ..
فأي وقت دعاه العبد : وجده سميعًا قريبًا مجيبًا ليس بينه وبينه حجاب ولا بواب ..
وأما المخلوق : فإنَّه يمتنع بالحجاب والأبواب ؛ ويعسر الوصول إِلَيْهِ في أغلب الأوقات .. .
أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 123 إلى / 126 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكم الله ورحمته ؛ وأنه غير متهم في قضائه : دعاه ذلك إِلَى الرضا بالقضاء ..
وقال الله عز وجل : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..
قال علقمة في هذه الآية : هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلّم لها ويرضى ..
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال / لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ من قَضَاء : إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ ..
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ : كَانَ خَيْرًا لَهُ ..
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ : كَانَ خَيْرًا لَهُ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِن . ..
أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 146 …
ومنها …
وقال أيضاً /
قال ابن عون / ارض بقضاء الله عَلَى ما كان من عسر ويسر : فإن ذلك أقل لهمك ؛ وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك ..
واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا : حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء ..
كيف تستقضي الله في أمرك ؟؟؟
ثم تسخط : إن رأيت قضاءه مخالفًا لهواك !!!
ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك : لكان فيه هلاكك ..
وترضى قضاءه إذا وافق هواك : وذلك لقلة علمك بالغيب ..
وكيف تستقضيه إن كنت ذلك ؟؟؟
ما أنصفت من نفسك ؛ ولا أصبت باب الرضا .. .
( قال ابن رجب ) / وهذا كلام حسن ..
ومعناه : أن العبد إذا استخار الله - عز وجل - فينبغي له أن يرضى لما اختاره له من موافق لهواه أو مخالف له ؛ لأنّه لا يدري في أيهما الخيرة له ؛ والله تعالى غير متهم في قضائه لمن استخاره . ..
أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 147 …
ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...
منها ...
وقال الحافظُ زين الدين عبد الرَحمنَ ابن أحمد ابن رجب الحنبليّ البغداديّ السَلاميّ عليه رَحَمَات الله /
سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعًا وذلك من وجوه متعددة منها : أن السؤال فيه بذل لماء الوجه ..
وذلة : للسائل ..
وذلك لا يصلح : إلاّ لله وحده ..
فلا يصلح الذل : إلاّ له بالعبادة والمسألة ..
وذلك : من علامات المحبة الصادقة .. .. ..
ومنها :
أن في سؤال الله : عبودية عظيمة ..
لأنها : إظهار للافتقار إِلَيْهِ ..
واعتراف بقدرته عَلَى : قضاء الحوائج ..
وفي سؤال المخلوق : ظلم ؛ لأنّ المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها ؛ فكيف يقدر عَلَى ذلك لغيره ؟؟؟ .. ..
ومنها :
أن الله : يحب أن يُسأل ؛ ويغضب عَلَى من لا يسأله ؛ فإنَّه يريد من عباده أن يرغبوا إِلَيْهِ ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إِلَيْهِ ..
ويحب الملحين : في الدعاء .. ..
ومنها :
أن الله - تعالى - يستدعي من عباده سؤاله وينادي كل ليلة : هل من سائل فأعطيه سؤاله ؟؟؟
هل من داع فأستجيب له ؟؟؟
وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ..
فأي وقت دعاه العبد : وجده سميعًا قريبًا مجيبًا ليس بينه وبينه حجاب ولا بواب ..
وأما المخلوق : فإنَّه يمتنع بالحجاب والأبواب ؛ ويعسر الوصول إِلَيْهِ في أغلب الأوقات .. .
أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 123 إلى / 126 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكم الله ورحمته ؛ وأنه غير متهم في قضائه : دعاه ذلك إِلَى الرضا بالقضاء ..
وقال الله عز وجل : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..
قال علقمة في هذه الآية : هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلّم لها ويرضى ..
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال / لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ من قَضَاء : إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ ..
إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ : كَانَ خَيْرًا لَهُ ..
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ : كَانَ خَيْرًا لَهُ ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِن . ..
أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 146 …
ومنها …
وقال أيضاً /
قال ابن عون / ارض بقضاء الله عَلَى ما كان من عسر ويسر : فإن ذلك أقل لهمك ؛ وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك ..
واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا : حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء ..
كيف تستقضي الله في أمرك ؟؟؟
ثم تسخط : إن رأيت قضاءه مخالفًا لهواك !!!
ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك : لكان فيه هلاكك ..
وترضى قضاءه إذا وافق هواك : وذلك لقلة علمك بالغيب ..
وكيف تستقضيه إن كنت ذلك ؟؟؟
ما أنصفت من نفسك ؛ ولا أصبت باب الرضا .. .
( قال ابن رجب ) / وهذا كلام حسن ..
ومعناه : أن العبد إذا استخار الله - عز وجل - فينبغي له أن يرضى لما اختاره له من موافق لهواه أو مخالف له ؛ لأنّه لا يدري في أيهما الخيرة له ؛ والله تعالى غير متهم في قضائه لمن استخاره . ..
أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 147 …