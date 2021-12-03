من درر السلف...الحلقة 490

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...منها ...وقال الحافظُ زين الدين عبد الرَحمنَ ابن أحمد ابن رجب الحنبليّ البغداديّ السَلاميّ عليه رَحَمَات الله /يقين العبد بالله وثقته بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء : إلاّ وهو خير له ؛ فيصير كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح ؛ فإنَّه يرضى بما يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ؛ ويقينه أنَّه لا يريد له إلاّ الأصلح ..وهذا الَّذِي أشار إِلَيْهِ : ابن عون في كلامه المتقدم ذكره . ..أنظره / مجموع رسائل ابن رَجب ج 03 ورقة / 148 …ومنها …وقال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الدُّعَاءِ وَيَكُونُ عَلَى رَجَاءٍ : مِنَ الْإِجَابَةِ ..وَلَا يَقْنَطُ : مِنْ رَحْمَةِ الله ..لأنه يدعو : كريماً ..قال سفيان ابن عُيَيْنَةَ / لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنَ الدُّعَاءِ مَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَجَابَ دُعَاءَ شَرِّ الْخَلْقِ إِبْلِيسَ ..( قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ) ..وَلِلدُّعَاءِ أَوْقَاتٌ وَأَحْوَالٌ يَكُونُ الْغَالِبُ فِيهَا : الْإِجَابَةُ ..وَذَلِكَ : كَالسَّحَرِ وَوَقْتِ الْفِطْرِ ..وَمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ..وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ ..وَأَوْقَاتِ الِاضْطِرَارِ وَحَالَةِ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ..أنظرهُ / الجَامع لأحْكام القُرآن ج 02 وَرَقَة / 313 …ومنها …وقال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكرٍ ابن العربيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /وَفِي الْمَغَازِي / أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى الْأَحْزَابِ مِنْ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ إلَى يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ : فَاسْتُجِيبَ لَهُ ..وَهِيَ سَاعَةٌ : فَاضِلَةٌ .فَالْآثَارُ الصِّحَاحُ : دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ هَذَا الْيَوْمِ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 83 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /قَوْله تَعَالَى : ﴿ إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ..فِيهَا : ثَلَاثُ مَسَائِلَ ..الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى / قَوْله تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ ..يَعْنِي : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ..إذْ لَا يَتِمُّ أَحَدُ الرُّكْنَين : إلاّ بِالْآخَرِ حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاسْتَقَرَّ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ..الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ / قَوْله تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ ..اسْتِفْعَالٌ مِنْ : قَامَ ..يَعْنِي : دَامَ وَاسْتَمَرَّ ..وَفِيهَا : قَوْلَان ..أَحَدُهُمَا : اسْتَقَامُوا عَلَى قَوْلِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهَا ؛ وَلَمْ يُبَدِّلُوا وَلَمْ يُغَيِّرُوا ..الثَّانِي : اسْتَقَامُوا عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ ..وَكِلَا الْقَوْلَين : صحِيحٌ لَازِمٌ ؛ مُرَادٌ بِالْقَوْلِ ..وَالْمَعْنَى / فَإِنَّ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ : مِفْتَاحٌ لَهُ أَسْنَانٌ ..فَمَنْ جَاءَ بِالْمِفْتَاحِ وَأَسْنَانِهِ : فُتِحَ لَهُ ؛ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَهُ ..الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ ﴾ ..قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : يَعْنِي عِنْدَ الْمَوْتِ ..وَأَنَا أَقُولُ : فِي كُلِّ يَوْمٍ ..وَآكَدُ الْأَيَّامِ : يَوْمَ الْمَوْتِ وَحِينَ الْقَبْرِ وَيَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 83 - 84 …