من درر السلف....الحلقة رقم 491

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة ...منها ...قال الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد السخاويّ عليه رَحَمَات الله /وقد قال قطب زمانه أبو زكرياّ النوويّ رحمه الله في الأذكار :قد أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه : فينبغي له أن يفي بوعده ..وهل ذلك واجب أو مستحب ؟؟؟فيه خلاف بينهم ..فذهب الشافعيّ وأبو حنيفة رحمهما الله والجمهور : إلى أنه مستحب ..فلو تركه : فاته الفضل ..وارتكب المكروه : كراهة تنزيه شديدة ..ولكن : لا يأثم . ..أنظره / التماس السعد في الوفاء بالوعد وَرَقَة / 53 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /قال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ رحمه الله /وناهيك به قول الأصحاب : لا يجب الوفاء بالشرط ..مشكل !!!لأن ظواهر الآيات والسنة : تقتضي وجوبه ..وإخلاف الوعد : كذب ..والكذب : من أخلاق المنافقين . ..أنظره / التماس السعد في الوفاء بالوعد وَرَقَة / 61 …ومنها …وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِيّة الدمشقيّ الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ يَقُولُ / الْخَوْفُ الْمَحْمُودُ : مَا حَجَزَكَ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ . ..أنظرهُ / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 511 …ومنها …وقال أيضاً /وسمعته يقول في قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ) .. .إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت !!!فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها ؟؟؟فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة . ..أنظرهُ / المستدرك على مجموع فتَاوى ابن تيمية للشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم ج 01 وَرَقَة / 170 - 171 …