من درر السلف...الحلقة رقم 492

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر و المسائل المهمة لعامة الأمة ...منها ...( قال تعالى ) : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ /قال ابن قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان ويشكرون الله عليها . ..أنظره / كتاب : المستدرك على مجموع فتَاوى ابن تيمية جمع وترتيب الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم عليه رَحَمَات الله ج 01 وَرَقَة / 180 …ومنها …وقال شيخ الإسلام الحرانيّ النُميريّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله /قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ..فإن الخفيف : لا يثبت بل يطيش ..وصاحب اليقين : ثابت ..يقال : أيقن ؛ إذا كان مستقراً ..واليقين : إستقرار الإيمان في القلب علماً وعملاً ..فقد يكون علم العبد : جيداً ؛ لكن نفسه لا تصبر على المصائب بل تطيش ..قال الحسن البصري : إذا شئت أن ترى بصيراً لا صبر له : رأيته ..وإذا شئت أن ترى صابراً لا بصيرة له : رأيته ..فإذا رأيت بصيراً صابراً : فذاك قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ . ..أنظره / كتاب : المستدرك على مجموع فتَاوى ابن تيمية جمع وترتيب الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم عليه رَحَمَات الله ج 01 وَرَقَة / 197 …ومنها …قال الإمام الحافظ أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /للوفاء شُروط على المحبين : لازمة ..فأولها : أن يحفظ عهدَ محبوبه ويرعى غيبته ..ويطوي شره وينشر خيره ..ويغطي على عيوبه ..ويحسن أفعاله ..ويتغافل عما يقع منه على سبيل الهفوة ..ويرضى بما حمله ..ولا يكثر عليه بما ينفر منه ..وألا يكون طُلعةً ثئُوبًا ولا مَلَّةً طَروقًا . ..أنظره / طوق الحمامة ورقة / 209 …ومنها …وقال أيضاً /ذوي التراكيب الخبيثة يُبغضون لشدَّة الحسد : كل من أحسن إليهم إِذا رأوه في أَعلى من أَحوالهم . ..أنظره / الأخلاق والسير وَرَقَة / 42 …ومنها …وقال أيضاً /والإحسانُ إلى كلِّ أحدٍ : حسنٌ ؛ ولو إلى الزُّناة والسُّرَّاق ..ولكنه إلى أهل الخير : أفضل . ..أنظره / الجامع من الإيصال ج 01 وَرَقَة / 317 …