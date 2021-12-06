بندر عسيري
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زراعة الشعر في مصر هي إحدى العمليات المهمة وهي عبارة عن عملية لجمع بصيلات الشعر من منطقة فروة الرأس ونقلها إلى المناطق التي يحدث فيها الصلع، تعتبر زراعة الشعر من أشهر عمليات التجميل في السنوات الأخيرة؛ حيث أن تساقط الشعر أحد أسباب الانزعاج النفسي مما يجعل المهتمين بتحسين مظهرهم يبحثون عن الحل الأنسب، وتعد زراعة الشعر تعد من الحلول الطبية المتطورة فقد عملت على تحقيق طفرة كبيرة في مجالات مستحضرات التجميل وغيرت حياة الناس بالكامل.
زراعة الشعر في مصر
- تحتل مصر مكانة رائدة في العالم العربي من حيث معدل الطلب على عمليات التجميل المختلفة، بما في ذلك جراحة زراعة الشعر في مصر.
- كذلك مراكز التجميل في مصر تمكنت من العودة إلى المنافسات الإقليمية في قطاع التجميل عن طريق تحسين مستويات الخدمة الطبية وتقديم عروض جذابة تجذب المرضى.
- أصبحت زراعة الشعر من أكثر أنواع الجراحات شيوعاً في مصر، ويقبل عليها الكثير من الأفراد للقضاء على تساقط الشعر أو الصلع الوراثي.
- كذلك يعتبر الإقبال على مختلف أنواع الجراحة التجميلية من أشهر الجراحات في مصر؛ حيث شهد مجال الجراحة التجميلية في مصر تطورًا تكنولوجيًا هائلاً مؤخرًا.
- تتمتع مصر بالعديد من المزايا التي تجذب أعداد كبيرة من عمليات زراعة الشعر، منها:
استخدام أحدث التقنيات التي تم تقديمها في مجالات الجراحة التجميلية.
مهارات جراحي التجميل وشهاداتهم المعتمدة من كبرى المراكز الطبية العالمية.
مصر لديها سعر تنافسي يميزها عن باقي دول العالم.
تشتهر مصر بالسياحة العلاجية التي تجذب العديد من الناس للقاهرة وتستمتع بأجوائها المختلفة.
تتيح عيادات التجميل وزراعة الشعر الوفيرة الاختيار المتنوع والمجاني للعديد من الأطباء المهرة.
تقنيات زراعة الشعر في مصر
عملية زراعة الشعر في مصر يتم إجراؤها بطريقتين معترف بهما دولياً، ويكمن الاختلاف بينهما في طريقة اقتطاف البصيلات الطبيعية وإعادة زرعها في المنطقة المستهدفة، على النحو التالي:
1- زراعة الشعر بالشريحة
تعد تقنية زراعة الشعر الشريطي هي الأطول والأكثر استخدامًا والأقل تكلفة في تقنية زراعة الشعر.
في مصر تقنية الشريحة يتم استخدامها في زراعة الشعر؛ حيث تؤخذ قطعة صغيرة أو ما يسمى بـ "المنطقة المانحة" من مؤخرة الرأس ثم عمل شق صغير في المنطقة المصابة وأعد زرع شرائح صغيرة من خلالها.
تحتوي كل منها على شعرة واحدة أو شعرتين.
طريقة زراعة الشعر هذه تم إثبات فعاليتها، على الرغم من أن قوة آثارها الجانبية التي تختلف في شدتها.
تكون مرونة فروة الرأس مثل: التورم، خفيفة وتترك ندوب على فروة الرأس.
2- زراعة الشعر بالاقتطاف
الشكل الثاني لزراعة الشعر يسمى زراعة الشعر بالاقتطاف FUE تعد هي أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا في العالم، وتستخدم في معظم عمليات زراعة الشعر للإناث والذكور.
إنه آمن تمامًا ولن يسبب أي آثار جانبية أو مضاعفات بعد الجراحة.
في مصر يتم إجراء زراعة الشعر عن طريق تقنية FUE أو الزراعة الدقيقة؛ حيث يتم استخراج بصيلات شعر دقيقة للغاية من المنطقة المانحة بحجم 1 مم، تتم زراعة هذه الطعوم في المنطقة المطلوب علاجها باستخدام معدات جراحية متطورة.
أهم ما يميز هذه الطريقة الجراحية هو أن الجرح يلتئم بسرعة، ويتماثل للشفاء التام خلال 48 ساعة بعد انتهاء العملية.
مميزات زراعة الشعر في مصر
تعتبر مصر وجهة اقتصادية لزراعة الشعر وجراحة التجميل؛ لأنها تتميز بأقل تكلفة في الشرق الأوسط والتي تقوم على عدة معايير مختلفة تجعلها في هذه الفئة.
وأهم هذه المعايير هو توفير خدمات السياحة العلاجية لجميع أنواع المرضى في مصر، بما في ذلك جميع المرضى الباحثين عن الجراحة التجميلية المختلفة.
يستخدم كل جراح طريقة مختلفة لزراعة الشعر، ومن أكثر التقنيات شيوعًا طريقة الاقتطاف FUE، إلا أن العديد من الأطباء والمرضى يفضلون تقنية زراعة الشعر بتقنية FUT التي توفر الجهد والمال.
كما قام الجراحون المصريون بزرع الحاجبين واللحية والرموش.
كفاءة الأطباء المصريين تجعلها من أهم وجهات زراعة الشعر في العالم، بالإضافة إلى أن تكلفة زراعة الشعر في مصر أقل تمامًا من نظيراتها في الدول الشهيرة الأخرى في نفس المجال.
سعر زراعة الشعر في مصر تقل بنسبة 50٪ إلى 60٪ عن نظيراتها في الدول الأخرى.
تجربتي مع زراعة الشعر في مصر
- بدأت هذه المشكلة عندما بدأ الشعر في الوسط يتلاشى، وتسببت هذه المشكلة في ضيق وأثرت على راحتي النفسية؛ لذلك التفت إلى موضوع الزراعة وقرأت السياحة العلاجية التركية لزراعة الشعر، ولكن بالطبع التكلفة باهظة لذلك بدأت في تبديل الموضوع إلى زراعة الشعر هنا في مصر، خاصة وأن لدينا مناطق جذب سياحي في مصر، فهي جميلة جدًا، والتكلفة بالتأكيد أنسب من الدول الأخرى.
- أجريت الجراحة في مصر بعد التشاور مع العديد من الأطباء وأصدقاء لي و تعرفت على الدكتور علاء حجاج؛ حيث تم ترشيحه لي وقال صديق لي انه افضل دكتور زراعة شعر في مصر.
- في هذه العملية استخدمت أحدث طريقة لزراعة الشعر وهي نظام FUE والتي ستكون أفضل من الطريقة القديمة؛ وذلك لأن الشعر يتم اقتلاعه من الجذور طبعا تحت تأثير التخدير الموضعي.
- فلا يوجد ألم خلف الرأس ويكون هناك كثافة عالية ثم يتم زراعة هذا الشعر من الأمام طبعا ستكون هذه أفضل طريقة لزراعة الشعر لأنها تستخدم شعرك الطبيعي بدون جروح وغرز بالطريقة القديمة.
- طبعا كل حالة تختلف باختلاف المكان الذي تحتاجه للزراعة من حيث الكثافة ولهذا السبب قام الطبيب بتخطيط هذه الأماكن في المقام الأول.
- في الحقيقة ما زلت راضية جدا عن النتائج الأولية بالرغم من أن الطبيب أخبرني أني سأرى النتائج النهائية بعد 6 أشهر لأن 60٪ من الشعر المزروع سوف يتساقط.
- ولكن الجذور ما زالت في فروة الرأس لذا إنه يشبه الشعر الطبيعي تمامًا مرة أخرى، يظهر ولهذا السبب تظهر النتيجة النهائية بعد 6 أشهر.
افضل دكتور زراعة شعر في مصر
عندما يتعلق الأمر بالعمليات الجراحية التجميلية وخصوصاً إذا كانت زراعة الشعر، يجب أن يكون الدكتور علاء حجاج الخيار الأول والأفضل فهو افضل دكتور زراعة شعر في مصر.
وذلك للأسباب الآتية:
الدكتور علاء حجاج معروف بشغفه برسم خطوط الجبهة التي تظهر بشكل طبيعي بعد الجراحة.
كذلك هو من أفضل الخبراء في مجال زراعة الشعر الطبيعي وعلاج مشاكل الشعر والجلد في مصر.
برز الدكتور علاء حجاج في مجال زراعة الشعر منذ عام 2008 وأجرى ما يزيد عن أربعة آلاف عملية زراعة شعر وحققوا نسبة نجاح حوالي 98٪.
خدمات زراعة الشعر التي يتم تقديمها في عيادة الدكتور علاء حجاج خدمات متميزة عن غيرها.
فإذا كنت تريد إجراء عملية زراعة الشعر في مصر فعليك الذهاب إلى عيادة الدكتور علاء أو لديك أي أسئلة أخرى حول العملية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
معلومات عن دكتور علاء حجاج
حصل دكتور علاء على درجة الماجستير في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر وزراعة الشعر الطبيعي.
هو عضو من أعضاء الجمعية الأوروبية للتجميل والليزر.
كذلك عضو في الجمعية الأوروبية لزراعة الشعر
عضو في الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية التجميلية.