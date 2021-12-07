أفضل اجهزة كشف المعادن وخاصة الذهب جهاز بريميرو

marooads
:: عضو منتسِب ::
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جهاز بريميرو
يعتبر جهاز بريميرو من أفضل اجهزة كشف المعادن وخاصة الذهب وايضا الفراغات،ويعتبر مكتشف جهاز بريميرو هو أجاكس ويعتبر الجهاز ملبيا لجميع احتياجاتك الباحثين والمنقبين عن الذهب والمعادن ويعتبر جهاز بريميرو من أهم الثروات العلمية فى عالم استخراج الذهب والمعادن حيث انه يوفر جميع خدمات البحث والتنقيب فهو يعتبر من أكثر الاجهزة التقنية الحديثة والمتطورة ويحتوى على أساليب بحثية عالية الجودة ومبتكرة،ويحتوى جهاز بريميرو على ٩ أنظمة أيضا إلى أعماق كبيرة تصل إلى 50 مترا تحت الأرض،ويصل إلى مساحة 2850،ويكشف جهاز بريميرو الذهب ومعادن أخرى وايضا الألماس والأحجار الكريمة وغيرهم،ويحتوى جهاز بريميرو على عدة لغات منها:اللغة الإنجليزية،واللغة العربية،واللغة الأسبانية،واللغة الفرنسية،واللغة الإيطالية ،واللغة الروسية،واللغة الإيطالية. جهاز كشف الذهب
المواصفات التقنية لجهاز بريميرو
حيث يحتوى جهاز بريميرو على نظام الكشف بعيد المدى لمسافات بعيدة تحت الأرض،ويعمل على معالجة الإشارات وتحويلها إلى لغات مرئية وملموسة،يحتوى على بطارية تبلغ 7.4 فولت،ويصل استهلاكه للطاقة إلى 3300 ميلى أمبير ومتوسط استهلاكه للطاقة 400 مللى أمبير،ويصل ساعات تشغيله إلى 5 ساعات عمل ويختلف أيضا حسب الإستهلاك الوقت ،وقابلة التخزين الأصوات تصل بجهاز بريميرو إلى 999 ،ودرجة حرارة جهاز بريميرو للتخزين تتراوح من 10 درجات إلى 60 درجة,وحيث يعمل بمستوى رطوبة يصل إلى 100%. اجهزة كشف الذهب
مميزات جهاز بريميرو
يتميز جهاز بريميرو بتوفير العمل على أكثر من نظام لما يحتويه من9 أنظمة متعددة ومتطورة ذات أداء تقني عالي ودقيق. يتميز بوجود تصميم حديث ومتطورة يساعد على الكشف الدقيق الذهب والمعادن تحت باطن الأرض. يتميز بتصميم إلكتروني عالى الجودة بتحمل وتحمل مختلف الضجيج بالبيئة المحيطة. جميع أجزاء وقطع غيار جهاز بريميرو مصممة بالمصنع المنتج نفسه مصنع أجاكس دون الإستعلام لأى أجهزة خارجية كاشف الذهب
يتميز جهاز بريميرو بشاشة ملونة ذات تقنية عالية لعرض النتائج بأعلى جودة. حيث يعتبر جهاز بريميرو من أفضل أجهزة كشف المعادن واستخراجها وخصوصا كشف الذهب حيث يتميز بالعديد من الأنظمة التى إسعاد التقنيين والمستكشفين على الكشف بصورة أدق وأسرع لما يحتويه أيضا من مميزات تقنية عالية وشاشات عرض ذات تقنية متطورة ودقيقة حيث يعمل على العديد من الأنظمة منها:الأنظمة اليدوية او أنظمة الاستشعار الأيوني ويتميز بنظام التصوير الثلاثي الأبعاد المتميز ويعمل أيضا بنظام البحث الجيوفيزيائي الدقيق للغاية،ويوفر أيضا نظام المسح المباشر الذى يساعد التقنى على البحث المباشر الذي يتميز بالجودة العالية ،ويحتوى أيضا جهاز بريميرو على عدة لغات تساعده على التحليل الدقيق منها:اللغة الإنجليزية،واللغة الإيطالية،واللغة الفرنسية،واللغة الروسية وغيرهم من اللغات. كاشف المعادن
يعتبر جهاز بريميرو من أفضل اجهزة كشف المعادن وخاصة الذهب وايضا الفراغات،ويعتبر مكتشف جهاز بريميرو هو أجاكس ويعتبر الجهاز ملبيا لجميع احتياجاتك الباحثين والمنقبين عن الذهب والمعادن ويعتبر جهاز بريميرو من أهم الثروات العلمية فى عالم استخراج الذهب والمعادن حيث انه يوفر جميع خدمات البحث والتنقيب فهو يعتبر من أكثر الاجهزة التقنية الحديثة والمتطورة ويحتوى على أساليب بحثية عالية الجودة ومبتكرة،ويحتوى جهاز بريميرو على ٩ أنظمة أيضا إلى أعماق كبيرة تصل إلى 50 مترا تحت الأرض،ويصل إلى مساحة 2850،ويكشف جهاز بريميرو الذهب ومعادن أخرى وايضا الألماس والأحجار الكريمة وغيرهم،ويحتوى جهاز بريميرو على عدة لغات منها:اللغة الإنجليزية،واللغة العربية،واللغة الأسبانية،واللغة الفرنسية،واللغة الإيطالية ،واللغة الروسية،واللغة الإيطالية. جهاز كشف الذهب
المواصفات التقنية لجهاز بريميرو
حيث يحتوى جهاز بريميرو على نظام الكشف بعيد المدى لمسافات بعيدة تحت الأرض،ويعمل على معالجة الإشارات وتحويلها إلى لغات مرئية وملموسة،يحتوى على بطارية تبلغ 7.4 فولت،ويصل استهلاكه للطاقة إلى 3300 ميلى أمبير ومتوسط استهلاكه للطاقة 400 مللى أمبير،ويصل ساعات تشغيله إلى 5 ساعات عمل ويختلف أيضا حسب الإستهلاك الوقت ،وقابلة التخزين الأصوات تصل بجهاز بريميرو إلى 999 ،ودرجة حرارة جهاز بريميرو للتخزين تتراوح من 10 درجات إلى 60 درجة,وحيث يعمل بمستوى رطوبة يصل إلى 100%. اجهزة كشف الذهب
مميزات جهاز بريميرو
يتميز جهاز بريميرو بتوفير العمل على أكثر من نظام لما يحتويه من9 أنظمة متعددة ومتطورة ذات أداء تقني عالي ودقيق. يتميز بوجود تصميم حديث ومتطورة يساعد على الكشف الدقيق الذهب والمعادن تحت باطن الأرض. يتميز بتصميم إلكتروني عالى الجودة بتحمل وتحمل مختلف الضجيج بالبيئة المحيطة. جميع أجزاء وقطع غيار جهاز بريميرو مصممة بالمصنع المنتج نفسه مصنع أجاكس دون الإستعلام لأى أجهزة خارجية كاشف الذهب
يتميز جهاز بريميرو بشاشة ملونة ذات تقنية عالية لعرض النتائج بأعلى جودة. حيث يعتبر جهاز بريميرو من أفضل أجهزة كشف المعادن واستخراجها وخصوصا كشف الذهب حيث يتميز بالعديد من الأنظمة التى إسعاد التقنيين والمستكشفين على الكشف بصورة أدق وأسرع لما يحتويه أيضا من مميزات تقنية عالية وشاشات عرض ذات تقنية متطورة ودقيقة حيث يعمل على العديد من الأنظمة منها:الأنظمة اليدوية او أنظمة الاستشعار الأيوني ويتميز بنظام التصوير الثلاثي الأبعاد المتميز ويعمل أيضا بنظام البحث الجيوفيزيائي الدقيق للغاية،ويوفر أيضا نظام المسح المباشر الذى يساعد التقنى على البحث المباشر الذي يتميز بالجودة العالية ،ويحتوى أيضا جهاز بريميرو على عدة لغات تساعده على التحليل الدقيق منها:اللغة الإنجليزية،واللغة الإيطالية،واللغة الفرنسية،واللغة الروسية وغيرهم من اللغات. كاشف المعادن