من درر السلف...الحلقة رقم 493

إلياس
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الحمد لله …
ومن الفوائد والفرائد العلمية …
منها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ؛ ولا تقبل النيابة بحال : أفرد الشهادة بها ..
ولما كانت الإستعانة والإستعاذة والإستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ؛ ويستعيذ بالله له : أتى فيها بلفظ الجمع ..
ولهذا يقول : اللهم أعنا ..
وأعذنا ..
واغفر لنا ..
قال ذلك في حديث : ابن مسعود . ..
أنظره / كتاب : المستدرك على مجموع فتَاوى ابن تيمية جمع وترتيب الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم عليه رَحَمَات الله ج 01 وَرَقَة / 218 . ..
ومنها …
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
قال سلمان الفارسيّ رضي الله عنه :
الوضوء يُكفِّر : الجُراحَات الصغار ..
والمشي إلى المسجد : يُكفِّر أكثر ..
والصلاة تُكفِّر : أكثر من ذلك . ..
( خرجه محمد ابن نصر المروزيّ وغيره )
أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 04 وَرَقَة / 205 …
( الجُراحَات : الذنوب ) ..
ومنها …
وقال أيضاً /
إنّ المؤمن لا بد أن يُفتن بشي من الفتن المؤلمة الشَّاقة عليه : ليُمتحن إيمانه كما قال الله تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ✵ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ ..
ولكنَّ الله : يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ..
ويصبِّرهم : عليها ..
ويُثيبهم : فيها ..
ولا يلقيهم في فتنة مُهْلكة مُضلَّة تذهب بدينهم ؛ بل تمرُّ عليهم الفتن وهم منها : في عافية . ..
أنظره / تفسير ابن رجب ج 02 وَرَقَة / 212 …
ومنها …
وقال أيضاً /
ولا يُستحب أن يصل آمين : بذكر آخر ..
مثل أن يقول : آمين يا رب العالمين ؛ لأنه لم تأت به السُّنة . ..
أنظره / فتح الباري ج 04 وَرَقَة / 389 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
مَن ضيَّع اللهَ : ضيَّعهُ اللهُ ؛ فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر بشيءٍ ممَّن كان يرجو أن ينفعه ؛ ويصير أخص أهله به ؛ وأرفقهم به يؤذيه . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 24 …
ومن الفوائد والفرائد العلمية …
منها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ؛ ولا تقبل النيابة بحال : أفرد الشهادة بها ..
ولما كانت الإستعانة والإستعاذة والإستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ؛ ويستعيذ بالله له : أتى فيها بلفظ الجمع ..
ولهذا يقول : اللهم أعنا ..
وأعذنا ..
واغفر لنا ..
قال ذلك في حديث : ابن مسعود . ..
أنظره / كتاب : المستدرك على مجموع فتَاوى ابن تيمية جمع وترتيب الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم عليه رَحَمَات الله ج 01 وَرَقَة / 218 . ..
ومنها …
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
قال سلمان الفارسيّ رضي الله عنه :
الوضوء يُكفِّر : الجُراحَات الصغار ..
والمشي إلى المسجد : يُكفِّر أكثر ..
والصلاة تُكفِّر : أكثر من ذلك . ..
( خرجه محمد ابن نصر المروزيّ وغيره )
أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 04 وَرَقَة / 205 …
( الجُراحَات : الذنوب ) ..
ومنها …
وقال أيضاً /
إنّ المؤمن لا بد أن يُفتن بشي من الفتن المؤلمة الشَّاقة عليه : ليُمتحن إيمانه كما قال الله تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ✵ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ ..
ولكنَّ الله : يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ..
ويصبِّرهم : عليها ..
ويُثيبهم : فيها ..
ولا يلقيهم في فتنة مُهْلكة مُضلَّة تذهب بدينهم ؛ بل تمرُّ عليهم الفتن وهم منها : في عافية . ..
أنظره / تفسير ابن رجب ج 02 وَرَقَة / 212 …
ومنها …
وقال أيضاً /
ولا يُستحب أن يصل آمين : بذكر آخر ..
مثل أن يقول : آمين يا رب العالمين ؛ لأنه لم تأت به السُّنة . ..
أنظره / فتح الباري ج 04 وَرَقَة / 389 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
مَن ضيَّع اللهَ : ضيَّعهُ اللهُ ؛ فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر بشيءٍ ممَّن كان يرجو أن ينفعه ؛ ويصير أخص أهله به ؛ وأرفقهم به يؤذيه . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 24 …