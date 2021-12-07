من درر السلف...الحلقة رقم 493

الحمد لله …ومن الفوائد والفرائد العلمية …منها …وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ؛ ولا تقبل النيابة بحال : أفرد الشهادة بها ..ولما كانت الإستعانة والإستعاذة والإستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ؛ ويستعيذ بالله له : أتى فيها بلفظ الجمع ..ولهذا يقول : اللهم أعنا ..وأعذنا ..واغفر لنا ..قال ذلك في حديث : ابن مسعود . ..أنظره / كتاب : المستدرك على مجموع فتَاوى ابن تيمية جمع وترتيب الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم عليه رَحَمَات الله ج 01 وَرَقَة / 218 . ..ومنها …وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /قال سلمان الفارسيّ رضي الله عنه :الوضوء يُكفِّر : الجُراحَات الصغار ..والمشي إلى المسجد : يُكفِّر أكثر ..والصلاة تُكفِّر : أكثر من ذلك . ..( خرجه محمد ابن نصر المروزيّ وغيره )أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 04 وَرَقَة / 205 …( الجُراحَات : الذنوب ) ..ومنها …وقال أيضاً /إنّ المؤمن لا بد أن يُفتن بشي من الفتن المؤلمة الشَّاقة عليه : ليُمتحن إيمانه كما قال الله تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ✵ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ ..ولكنَّ الله : يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ..ويصبِّرهم : عليها ..ويُثيبهم : فيها ..ولا يلقيهم في فتنة مُهْلكة مُضلَّة تذهب بدينهم ؛ بل تمرُّ عليهم الفتن وهم منها : في عافية . ..أنظره / تفسير ابن رجب ج 02 وَرَقَة / 212 …ومنها …وقال أيضاً /ولا يُستحب أن يصل آمين : بذكر آخر ..مثل أن يقول : ‏آمين يا رب العالمين ؛ لأنه لم تأت به السُّنة . ..أنظره / فتح الباري ج 04 وَرَقَة / 389 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /مَن ضيَّع اللهَ : ضيَّعهُ اللهُ ؛ فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر بشيءٍ ممَّن كان يرجو أن ينفعه ؛ ويصير أخص أهله به ؛ وأرفقهم به يؤذيه . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 24 …