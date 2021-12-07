أن يكون مؤشر كتلة الجسم للشخص تتراوح بين ثلاثين أو أربعين.

أن يكون الشخص مستعد للالتزام بتغيير نمط الحياة. الصحية

أن يكون الشخص لم يخضع لأي عملية جراحية سابقة سواء في المعدة أو المريء.

حدوث انكماش في البالون بعد وضعه في المعدة.

حدوث تحرك للبالون في الجهاز الهضمي.

حدوث انسداد في المعدة، وهذا يحتاج إلى إجراء جراحي على الفور.

حدوث تغير في لون البول.

حدوث التهاب حاد في البنكرياس.

الاصابة بقرحة أو ثقب بجدار المعدة، وهذا يتطلب إلى تدخل جراحي على الفور.

حدوث ضغط مستمر ومفرط عند تلامس البالون على جدار المعدة.

الإصابة بألم كبير في البطن، وخاصة منطقة المعدة.

الشعور بالغثيان المستمر.

افضل دكتور بالون معدة في مصر، هذا السؤال الذي يدور في ذهن الكثير من الأشخاص وخاصة الذين يعانون من مشاكل السمنة المفرطة، كما يدور في ذهنهم الكثير من الأسئلة الأخرى مثل ما هي عملية بالون المعدة، ومن هم الأشخاص المرشحون للقيام بهذه العملية، هذا ما سنجيب عنه في المقال.ما هي عملية بالون المعدةهي عبارة عن عملية يتم فيها وضع بالون سيليكون مملوء بالملح في المعدة، وهذا يعمل على انقاص الوزن وذلك يكون عن طريق التقليل من نسبة الطعام الذي سيدخل إلى المعدة، وهذه العملية هي واحدة من أحدث إجراءات إنقاص الوزن الزائد.الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه العمليةحيث أنه توجد بعض المواصفات التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يريدون إجراء عملية بالون المعدة، ومن هذه المواصفات ما يلي:-الأضرار الناتجة عن عملية بالون المعدةحيث أنه توجد مجموعة من المخاطر والأضرار التي تنتج بعد إجراء عملية بالون المعدة، ومن أهم هذه الأضرار ما يلي:-