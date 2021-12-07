عمليات جراحية للقلب

عمليات القلب المفتوح​

متى تحتاج لعملية القلب المفتوح​

عمليات جراحية للقلبعمليات جراحية للقلب تعتبر عمليات وجراحة القلب من أكثر الأشياء خطورة في عالم الطب وقد انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة جميع العمليات المتعلقة بالقلب المفتوح أو أي عمليات جراحية أخرى تخص القلب وكل عمليات القلب تعتبر نسبة نجاحها ضعيفة جداً وهذا يرجع لسبب أن عضلة القلب تكون مجهدة ولا تتحمل أي عمليات جراحية فيها ولا يتم علاج أمراض القلب بالأدوية التقليدية لا في بعض الحالات يكون التدخل الجراحي هو الحل الأمثل لعلاج كل مشاكل القلب والتخلص من أي مشكلة قد تحدث ضررا في الجسم كله وتؤثر عليه بشكل كبير.تعتبر عمليات القلب المفتوح من العمليات الخطيرة والتي يحتاج المريض فيها إلى الإقامة بالمستشفى لمدة حوالي أسبوعين أو أكثر وذلك حتى يستطيع الطبيب أن يطمئن على الحالة الصحية للمريض ومتابعة كل المستجدات مع المريض وعملية القلب المفتوح يجب أن يتم التحضير لها مسبقاً وتهيئة العريض حتى يخضع لتلك العملية دون حدوث أي مشاكل حيث أنها ليست بالعملية السهلة التي يمكن أن تمر بسهولة وفي الفترة الأخيرة أصبحت عمليات القلب المفتوح من العمليات البسيطة والتي يمكن أن تحدث عن طريق إحداث شق صغير في القلب دون الفتح بالكامل للقلب وهذا بسبب التقدم في مجال الطبي والعلمي وكثرة إجراء هذا النوع من العمليات التي تتم وتؤثر على القلب بشكل كبير.تعتبر عملية القلب المفتوح عملية مهمة بالنسبة للأشخاص المصابون ببعض المشاكل في الشريان التاجي وصمامات القلب كلها وفي حالة إجراء تلك الجراحة ولم تنجح يمكن أن يحدد الطبيب ما هو الحل المناسب لتلك الحالة ولكي تنجح العملية معه وتحقق نتائج مطلوبة.