MMostafa
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- Egypt
- الجنس
- ذكر
تكلفة زراعة الكبد
تعتمد تكلفة زراعة الكبد إلى عدة أشياء ومنها أختيار المستشفى سواء كانت خاصة أو حكومة حسب حالة المريض أو ما سيحتاجه وهنا حالته التى تحدد هذا، هناك جهات عديدة تقدم الدعم و المساعدة لغير القادرين على الدفع والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من المساهمات.
تكلفة زراعة الكبد
النسبة الفعلية لعملية زراعة الكبد فى مصر فأنها تتراوح من 700 الف إلى 100 تقوم على حسب المتبرع أيضا فمن الممكن أن يتحمل التكلفة كلها المريض.
ذلك النوع من الجراحات يتكلف مبالغ تفوق الحالة الميزانية للمريض حيث لا يستطيع المرضى دفعها ثمنا لشراء حياتهم فمثلا في مستشفيات الخاصة تبلغ التكلفة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه ويمكن أن تتحملها الدولة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وهو برنامج صحى موضوع على نفقة الدولى.
تساعد دوت مصر وهى جمعية خيرية تدعم الغير قادرين على تحمل التكلفة، والتي تقوم بأكثر من 25 سنةيا لعمليات زراعة الكبد، يسمى بنظام الكبسولات الجراحية كأعلى نظام متطور لتجنب العدوى وتأمين المريض حياه صحية يقومون بتفسيم اللاوازم إلى عيادات للكشف الطبى و معاينة المرضى ومتابعتهم بل ومتابعة الإشاعات والتحاليل الخاصة بهم وعمل لوازم العلاج على نفقة الدولة أويقومون أيضا بعمل خطابات العلاج على نفقة التأمين الصحى.
ويعد الدكتور احمد حمدي افضل دكتور كبد في مصر
يحضرون المرضى إلى غرفة العمليات و يقومون بالتكفل بالعلاج ومتابعتهم إلى الأنتهاء من مرحلة العملية والعلاج وفترات الاستشفاء.
تعتمد تكلفة زراعة الكبد إلى عدة أشياء ومنها أختيار المستشفى سواء كانت خاصة أو حكومة حسب حالة المريض أو ما سيحتاجه وهنا حالته التى تحدد هذا، هناك جهات عديدة تقدم الدعم و المساعدة لغير القادرين على الدفع والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من المساهمات.
تكلفة زراعة الكبد
النسبة الفعلية لعملية زراعة الكبد فى مصر فأنها تتراوح من 700 الف إلى 100 تقوم على حسب المتبرع أيضا فمن الممكن أن يتحمل التكلفة كلها المريض.
ذلك النوع من الجراحات يتكلف مبالغ تفوق الحالة الميزانية للمريض حيث لا يستطيع المرضى دفعها ثمنا لشراء حياتهم فمثلا في مستشفيات الخاصة تبلغ التكلفة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه ويمكن أن تتحملها الدولة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وهو برنامج صحى موضوع على نفقة الدولى.
تساعد دوت مصر وهى جمعية خيرية تدعم الغير قادرين على تحمل التكلفة، والتي تقوم بأكثر من 25 سنةيا لعمليات زراعة الكبد، يسمى بنظام الكبسولات الجراحية كأعلى نظام متطور لتجنب العدوى وتأمين المريض حياه صحية يقومون بتفسيم اللاوازم إلى عيادات للكشف الطبى و معاينة المرضى ومتابعتهم بل ومتابعة الإشاعات والتحاليل الخاصة بهم وعمل لوازم العلاج على نفقة الدولة أويقومون أيضا بعمل خطابات العلاج على نفقة التأمين الصحى.
ويعد الدكتور احمد حمدي افضل دكتور كبد في مصر
يحضرون المرضى إلى غرفة العمليات و يقومون بالتكفل بالعلاج ومتابعتهم إلى الأنتهاء من مرحلة العملية والعلاج وفترات الاستشفاء.