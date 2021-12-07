أن يكون للطبيب المساهمة الطبيب العلمية والبحثية الهامة في مجال طب وجراحات العيون المتمثلة في الأبحاث العلمية العديدة المنشورة في أفضل المجلات والدوريات العلمية العالمية المتخصصة.

استخدام الطبيب أفضل الوسائل الحديثة سواء في العمليات الجراحية أو العلاج بالليزر.

خبرة الطبيب الطويلة في مجال العيون.

إجراء الطبيب العديد من العمليات الناجحة في هذا المجال.

قصص نجاح واقعية للطبيب.

البحث عن طبيب يتمتع بتاريخ قوي وسيرة قوية في الوسط الطبي.

إن يتميز الطبيب بالإطلاع العلمي والطبي الدائم.

تميز الطبيب بالمهارات عديدة في إجراء أي من تقنيات العيون المختلفة.

دكتور العيون​

أجزاء العين​

القرنية أنسجة شفافة.

الملتحمة غشاء شفاف.

القزحية الجزء الملون من العين.

البؤبؤ فتحة دائرية الشكل تقع في مركز العين (وسط العين).

العدسة عدسة شفافة.

الشبكية طبقة رقيقة تقع داخل العين.

العصب البصري مجموعة من الألياف

مشكلات العيون الشائعة​

الماء الأبيض.

الماء الأزرق (الجلوكوما).

جفاف العين.

القرنية المخروطية.

التهاب القرنية.

انفصال الشبكية.

حساسية العين.

انحراف النظر.

احسن دكتور عيون فى مصراحسن دكتور عيون فى مصر حيث تعتبر جراحات العيون من الجراحات المهمة والدقيقة التي تحتاج في إجرائها إلى جراح عيون ذو خبرة وكفاءة ومهارة عالية وفي مصر والوطن العربي لذلك يجب أن نبحث عن احسن دكتور عيون فى مصر.يوجد عدة عوامل تساعد في اختيار احسن دكتور عيون فى مصر.يقوم دكتور العيون بتشخيص وعلاج كافة الاعراض والحالات المرضية التي تصيب العين مثل مشاكل النظر بشكل عام سواء جراحيا أو دوائيا مثل عملية الليزك و تصحيح البصر وعلاج ضعف النظر ومشاكل القرنية المخروطية والماء البيضاء ويقوم بعلاج الحول وعلاج مشاكل شبكية العين مثل انفصال الشبكية وأمراض الشبكية التي تصيب مرضى السكري.