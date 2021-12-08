من درر السلف...الحلقة رقم 494

الحَمْدُ لله …ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …منها …قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات : الصلوات الخمس ..قال تعالى : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ ..وقال تعالى : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ ..وقال النبي ﷺ : مَن حافظ عليها .. ..كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة .. .( حديث صحيح )وفي حديث آخر : مَن حافظ عليهن كُنَّ له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة .. .( حديث صحيح )أنظره / نور الاقتباس ضمن مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 12 …ومنها …وقال أيضاً /أفضلُ الأعمال : سلامةُ الصدور ..وسخاوةُ : النفوس ..والنصيحةُ : للأمة ..وبهذه الخصال بلغ مَن بلغ : لا بكثرة الإجتهاد في الصوم والصلاة . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 251 …ومنها …قال شيخنا الإمام محمّد ابن صالح ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /إن ملك الموت إذا أخرج الروح من البدن : تكون عنده ملائكة ..إن كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة ؛ وكفن من الجنة ؛ يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله ﷻ حتى تقف بين يدي الله ثم يقول : اكتبوا كتاب عبدي في عليين ؛ وأعيدوه إلى الأرض ..فترجع الروح إلى الجسد : من أجل الإختبار من ربك ؟؟؟ومادينك ؟؟؟ومن نبيك ؟؟؟وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله : فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار ..يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتُغلق أبواب السماء دونها ؛ وتُطرح إلى الأرض ..قال تعالى : { وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } ..ثم يقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في سجين .نسأل الله العافية . ..أنظره / شرح العقيدة الواسطية ورقة / 61 …ومنها …قال الإمام أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /‏العالِم الذي يُعلِّم الناس دينهم : شريكٌ لهم في الأجر إلى يوم القيامة على آباد الدهور ..فيا لها منزلة : ما أرفعها أن يكون المرء أشلاء متمزعة في قبره ..أو مشتغلًا في أمور دنياه : وصحف حسناته متزايدة ..وأعمال الخير مهداة إليه : من حيث لا يحتسب . ..أنظره / التلخيص وَرَقَة / 107 …