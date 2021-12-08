من درر السلف...الحلقة رقم 494

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …
منها …
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات : الصلوات الخمس ..
قال تعالى : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ ..
وقال تعالى : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ ..
وقال النبي ﷺ : مَن حافظ عليها .. ..
كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة .. .
( حديث صحيح )
وفي حديث آخر : مَن حافظ عليهن كُنَّ له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة .. .
( حديث صحيح )
أنظره / نور الاقتباس ضمن مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 12 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أفضلُ الأعمال : سلامةُ الصدور ..
وسخاوةُ : النفوس ..
والنصيحةُ : للأمة ..
وبهذه الخصال بلغ مَن بلغ : لا بكثرة الإجتهاد في الصوم والصلاة . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 251 …
ومنها …
قال شيخنا الإمام محمّد ابن صالح ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إن ملك الموت إذا أخرج الروح من البدن : تكون عنده ملائكة ..
إن كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة ؛ وكفن من الجنة ؛ يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله ﷻ حتى تقف بين يدي الله ثم يقول : اكتبوا كتاب عبدي في عليين ؛ وأعيدوه إلى الأرض ..
فترجع الروح إلى الجسد : من أجل الإختبار من ربك ؟؟؟
ومادينك ؟؟؟
ومن نبيك ؟؟؟
وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله : فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار ..
يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتُغلق أبواب السماء دونها ؛ وتُطرح إلى الأرض ..
قال تعالى : { وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } ..
ثم يقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في سجين .
نسأل الله العافية . ..
أنظره / شرح العقيدة الواسطية ورقة / 61 …
ومنها …
قال الإمام أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
العالِم الذي يُعلِّم الناس دينهم : شريكٌ لهم في الأجر إلى يوم القيامة على آباد الدهور ..
فيا لها منزلة : ما أرفعها أن يكون المرء أشلاء متمزعة في قبره ..
أو مشتغلًا في أمور دنياه : وصحف حسناته متزايدة ..
وأعمال الخير مهداة إليه : من حيث لا يحتسب . ..
أنظره / التلخيص وَرَقَة / 107 …
ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …
منها …
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات : الصلوات الخمس ..
قال تعالى : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ ..
وقال تعالى : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ ..
وقال النبي ﷺ : مَن حافظ عليها .. ..
كان له عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة .. .
( حديث صحيح )
وفي حديث آخر : مَن حافظ عليهن كُنَّ له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة .. .
( حديث صحيح )
أنظره / نور الاقتباس ضمن مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 12 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أفضلُ الأعمال : سلامةُ الصدور ..
وسخاوةُ : النفوس ..
والنصيحةُ : للأمة ..
وبهذه الخصال بلغ مَن بلغ : لا بكثرة الإجتهاد في الصوم والصلاة . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 251 …
ومنها …
قال شيخنا الإمام محمّد ابن صالح ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إن ملك الموت إذا أخرج الروح من البدن : تكون عنده ملائكة ..
إن كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة ؛ وكفن من الجنة ؛ يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله ﷻ حتى تقف بين يدي الله ثم يقول : اكتبوا كتاب عبدي في عليين ؛ وأعيدوه إلى الأرض ..
فترجع الروح إلى الجسد : من أجل الإختبار من ربك ؟؟؟
ومادينك ؟؟؟
ومن نبيك ؟؟؟
وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله : فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار ..
يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتُغلق أبواب السماء دونها ؛ وتُطرح إلى الأرض ..
قال تعالى : { وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } ..
ثم يقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في سجين .
نسأل الله العافية . ..
أنظره / شرح العقيدة الواسطية ورقة / 61 …
ومنها …
قال الإمام أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
العالِم الذي يُعلِّم الناس دينهم : شريكٌ لهم في الأجر إلى يوم القيامة على آباد الدهور ..
فيا لها منزلة : ما أرفعها أن يكون المرء أشلاء متمزعة في قبره ..
أو مشتغلًا في أمور دنياه : وصحف حسناته متزايدة ..
وأعمال الخير مهداة إليه : من حيث لا يحتسب . ..
أنظره / التلخيص وَرَقَة / 107 …