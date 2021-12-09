جهاز كشف الذهب و المعادن سبارك

marooads
:: عضو منتسِب ::
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جهاز سبارك
جهاز سبارك من أفضل الأجهزة الموجودة فى إستكشاف المعادن لدينا وخاصة الذهب لما له من جودة عالية ودقة لإعطاء أفضل النتائج لعملية التنقيب ،ويعمل كاشف معادن سبارك على نظام متطور للاستشعار عن بعد مدمج مع نظام تحديد الهوية الصوتية لمسار الهدف ونقطة تركيزه. وتتميز SPARK باستبانة موجة عالية التردد تمكنها من تحديد وكشف الأهداف تحت الأرض من الذهب والكنوز والفضاءات بدقة دقيقة للغاية ، حيث يمكن للجهاز تحديد الأهداف من مسافة 200 متر إلى الأمام بزاوية 360 درجة مع خاصية مراقبة دقيقة على مسافة البحث الأمامية. جهاز كشف الذهب
هناك عدة مستويات من البحث الأمامي يمكن للمستخدم إعدادها حسب الحاجة للمسح الأمامي. عمق البحث SPARC يصل إلى 10 تحت الأرض مع القدرة على التحكم بدقة في عمق البحث من واجهة التحكم للجهاز. الجهاز صغير الحجم وسهل الاستخدام ، حيث يمكن وضعه في الجيب وسهولة السفر ، وكل من كان يستخدمه دون الحاجة إلى الخبرة أو المعرفة في أجهزة الكشف.
الوصف العام لجهاز سبارك
جهاز Spark الخاص يميز جهاز Spark عن طريق الكشف والبحث عن الذهب والمعادن والفراغات تحت الأرض بدقة كبيرة. (HSW) ، التي تنفرد بها المجموعة MWF من خلال دراستها وتطويرها الحديث لشكل الإشارة وتحميلها على أطوال موجية عالية الحساسية. ويمكن لجهاز SPARK كشف الأهداف بالتوجه نحو الأهداف مصحوبة بمؤشر إنذار صوتي نحو الهدف. لتجنب أي أخطاء متوقعة ، عن طريق عزل جميع الإشارات الصادرة والناجمة عن الآثار المغناطيسية للتربة وعن الصخور المعدنية. (ATS) مع جميع أنواع التضاريس والتربة الصخرية ، درجة عالية من الدقة والجودة في التصنيع والأداء. هذا الجهاز هو واحد من أفضل البلاستيك والمكونات والدوائر الإلكترونية بمواصفات عالمية. ويدعم الجهاز لوحة تحكم تعمل بسلاسة مع لوحة مفاتيح للضغط ووجهات بصرية. يمكن للمستخدم التحكم في الجهاز وتهيئته للبحث السهل. جهاز كشف المعادن
مميزات جهاز سبارك
جهاز Spark الخاص يميز جهاز Spark عن طريق الكشف والبحث عن الذهب والمعادن والفراغات تحت الأرض بدقة كبيرة. (HSW) ، التي تنفرد بها المجموعة MWF من خلال دراستها وتطويرها الحديث لشكل الإشارة وتحميلها على أطوال موجية عالية الحساسية.
ويمكن لجهاز SPARK كشف الأهداف بالتوجه نحو الأهداف مصحوبة بمؤشر إنذار صوتي نحو الهدف. لتجنب أي أخطاء متوقعة ، عن طريق عزل جميع الإشارات الصادرة والناجمة عن الآثار المغناطيسية للتربة وعن الصخور المعدنية. اجهزة كشف الذهب
جهاز سبارك
جهاز سبارك من أفضل الأجهزة الموجودة فى إستكشاف المعادن لدينا وخاصة الذهب لما له من جودة عالية ودقة لإعطاء أفضل النتائج لعملية التنقيب ،ويعمل كاشف معادن سبارك على نظام متطور للاستشعار عن بعد مدمج مع نظام تحديد الهوية الصوتية لمسار الهدف ونقطة تركيزه. وتتميز SPARK باستبانة موجة عالية التردد تمكنها من تحديد وكشف الأهداف تحت الأرض من الذهب والكنوز والفضاءات بدقة دقيقة للغاية ، حيث يمكن للجهاز تحديد الأهداف من مسافة 200 متر إلى الأمام بزاوية 360 درجة مع خاصية مراقبة دقيقة على مسافة البحث الأمامية. جهاز كشف الذهب
هناك عدة مستويات من البحث الأمامي يمكن للمستخدم إعدادها حسب الحاجة للمسح الأمامي. عمق البحث SPARC يصل إلى 10 تحت الأرض مع القدرة على التحكم بدقة في عمق البحث من واجهة التحكم للجهاز. الجهاز صغير الحجم وسهل الاستخدام ، حيث يمكن وضعه في الجيب وسهولة السفر ، وكل من كان يستخدمه دون الحاجة إلى الخبرة أو المعرفة في أجهزة الكشف.
الوصف العام لجهاز سبارك
جهاز Spark الخاص يميز جهاز Spark عن طريق الكشف والبحث عن الذهب والمعادن والفراغات تحت الأرض بدقة كبيرة. (HSW) ، التي تنفرد بها المجموعة MWF من خلال دراستها وتطويرها الحديث لشكل الإشارة وتحميلها على أطوال موجية عالية الحساسية. ويمكن لجهاز SPARK كشف الأهداف بالتوجه نحو الأهداف مصحوبة بمؤشر إنذار صوتي نحو الهدف. لتجنب أي أخطاء متوقعة ، عن طريق عزل جميع الإشارات الصادرة والناجمة عن الآثار المغناطيسية للتربة وعن الصخور المعدنية. (ATS) مع جميع أنواع التضاريس والتربة الصخرية ، درجة عالية من الدقة والجودة في التصنيع والأداء. هذا الجهاز هو واحد من أفضل البلاستيك والمكونات والدوائر الإلكترونية بمواصفات عالمية. ويدعم الجهاز لوحة تحكم تعمل بسلاسة مع لوحة مفاتيح للضغط ووجهات بصرية. يمكن للمستخدم التحكم في الجهاز وتهيئته للبحث السهل. جهاز كشف المعادن
مميزات جهاز سبارك
جهاز Spark الخاص يميز جهاز Spark عن طريق الكشف والبحث عن الذهب والمعادن والفراغات تحت الأرض بدقة كبيرة. (HSW) ، التي تنفرد بها المجموعة MWF من خلال دراستها وتطويرها الحديث لشكل الإشارة وتحميلها على أطوال موجية عالية الحساسية.
ويمكن لجهاز SPARK كشف الأهداف بالتوجه نحو الأهداف مصحوبة بمؤشر إنذار صوتي نحو الهدف. لتجنب أي أخطاء متوقعة ، عن طريق عزل جميع الإشارات الصادرة والناجمة عن الآثار المغناطيسية للتربة وعن الصخور المعدنية. اجهزة كشف الذهب