من درر السلف...الحلقة رقم 495

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …
منها …
وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
والسنّة في الدعاء : أن تبسط وتطول لستة أسباب ..
الأول / أن إطالة الدعاء : تدل على محبة الداعي ..
لأن الإِنسان إذا أحب شيئاً : أحب طول مناجاته ..
فأنت متصل بالله في الدعاء ؛ فتطويلك الدعاء وبسطك له : دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل ..
الثاني / أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال ..
الثالث / أن ذلك أحضر للقلب ..
الرابع / زيادة الأجر والتعبد لله تعالى ..
فالدعاء : عبادة يؤجر عليها الإنسان ..
الخامس / أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء ..
والله يحب : الملحِّين في الدعاء ..
السادس / أن بالتطويل في الدعاء : قد يذكر شيئاً قد نسيه من الدعاء . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 05 وَرَقَة / 319 - 320 …
ومنها …
وقال شيخنا أيضاً /
أنَّ فتنة الممات فيها تفسيران :
التفسير الأول / الفتنة التي تكون : عند الموت ..
والثاني / التي تكون : بعد الموت ..
وهي : سؤال الملكين الإنسان عن رَبِّه ودينه ونبيِّه ..
ولا مانع بأن نقول : إنَّها تشمَلُ الأمرين جميعاً ..
ويكون قد نصَّ على الفتنة التي قبل الموت وعند الموت ؛ لأنَّها أعظم فتنة تَرِدُ على الإنسان ؛ وذكر ما يُخشى منها من سوء الخاتمة إذا لم يُجِرِ اللَّهُ العبد من هذه الفتنة . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 188 …
ومنها …
وقال أيضاً /
هل سؤال الملكين حقيقي بمعنى : أن الإنسان يُجْلَسُ في قبره ويُناقش ؟؟؟
أو أنه خيال ؟؟؟
الجواب / هو حقيقي بلا شَكٍّ ..
وأن الإنسان في قبره : يُجْلَسُ ويُناقش ويُسأل ..
نسأل الله الثبات . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 188 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فإن قال قائل : إن القبر محدود ضيِّق فكيف يجلس ؟؟؟
فالجواب على ذلك أولاً /
أنَّ الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية : أن يقبل ويصدِّق ..
ولا يسأل عما وراء ذلك ؛ بل يقول : سمعنا وآمنَّا ..
وصدَّقنا وقَبِلْنَا ..
ولا يسأل : كيف ولِمَ ..
لأنه لا يَسأل عن كيف ولِمَ : إلاّ مَنْ شَكَّ ..
وأما من آمن وانشرح صدرُه لأخبار الله ورسوله فإنه يُسَلِّم ويقول : الله أعلم بكيفية ذلك ..
ثانياً / أن أحوال الآخرة : لا تقاس بأحوال الدُّنيا لظُهور الفَرْق العظيم بينهما … … .. .
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 189 …
ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …
منها …
وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /
والسنّة في الدعاء : أن تبسط وتطول لستة أسباب ..
الأول / أن إطالة الدعاء : تدل على محبة الداعي ..
لأن الإِنسان إذا أحب شيئاً : أحب طول مناجاته ..
فأنت متصل بالله في الدعاء ؛ فتطويلك الدعاء وبسطك له : دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل ..
الثاني / أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال ..
الثالث / أن ذلك أحضر للقلب ..
الرابع / زيادة الأجر والتعبد لله تعالى ..
فالدعاء : عبادة يؤجر عليها الإنسان ..
الخامس / أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء ..
والله يحب : الملحِّين في الدعاء ..
السادس / أن بالتطويل في الدعاء : قد يذكر شيئاً قد نسيه من الدعاء . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 05 وَرَقَة / 319 - 320 …
ومنها …
وقال شيخنا أيضاً /
أنَّ فتنة الممات فيها تفسيران :
التفسير الأول / الفتنة التي تكون : عند الموت ..
والثاني / التي تكون : بعد الموت ..
وهي : سؤال الملكين الإنسان عن رَبِّه ودينه ونبيِّه ..
ولا مانع بأن نقول : إنَّها تشمَلُ الأمرين جميعاً ..
ويكون قد نصَّ على الفتنة التي قبل الموت وعند الموت ؛ لأنَّها أعظم فتنة تَرِدُ على الإنسان ؛ وذكر ما يُخشى منها من سوء الخاتمة إذا لم يُجِرِ اللَّهُ العبد من هذه الفتنة . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 188 …
ومنها …
وقال أيضاً /
هل سؤال الملكين حقيقي بمعنى : أن الإنسان يُجْلَسُ في قبره ويُناقش ؟؟؟
أو أنه خيال ؟؟؟
الجواب / هو حقيقي بلا شَكٍّ ..
وأن الإنسان في قبره : يُجْلَسُ ويُناقش ويُسأل ..
نسأل الله الثبات . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 188 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فإن قال قائل : إن القبر محدود ضيِّق فكيف يجلس ؟؟؟
فالجواب على ذلك أولاً /
أنَّ الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية : أن يقبل ويصدِّق ..
ولا يسأل عما وراء ذلك ؛ بل يقول : سمعنا وآمنَّا ..
وصدَّقنا وقَبِلْنَا ..
ولا يسأل : كيف ولِمَ ..
لأنه لا يَسأل عن كيف ولِمَ : إلاّ مَنْ شَكَّ ..
وأما من آمن وانشرح صدرُه لأخبار الله ورسوله فإنه يُسَلِّم ويقول : الله أعلم بكيفية ذلك ..
ثانياً / أن أحوال الآخرة : لا تقاس بأحوال الدُّنيا لظُهور الفَرْق العظيم بينهما … … .. .
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 189 …