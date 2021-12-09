من درر السلف...الحلقة رقم 495

الحَمْدُ لله …ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …منها …وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /والسنّة في الدعاء : أن تبسط وتطول لستة أسباب ..الأول / أن إطالة الدعاء : تدل على محبة الداعي ..لأن الإِنسان إذا أحب شيئاً : أحب طول مناجاته ..فأنت متصل بالله في الدعاء ؛ فتطويلك الدعاء وبسطك له : دليل على محبتك لمناجاة الله عز وجل ..الثاني / أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال ..الثالث / أن ذلك أحضر للقلب ..الرابع / زيادة الأجر والتعبد لله تعالى ..فالدعاء : عبادة يؤجر عليها الإنسان ..الخامس / أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء ..والله يحب : الملحِّين في الدعاء ..السادس / أن بالتطويل في الدعاء : قد يذكر شيئاً قد نسيه من الدعاء . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 05 وَرَقَة / 319 - 320 …ومنها …وقال شيخنا أيضاً /أنَّ فتنة الممات فيها تفسيران :التفسير الأول / الفتنة التي تكون : عند الموت ..والثاني / التي تكون : بعد الموت ..وهي : سؤال الملكين الإنسان عن رَبِّه ودينه ونبيِّه ..ولا مانع بأن نقول : إنَّها تشمَلُ الأمرين جميعاً ..ويكون قد نصَّ على الفتنة التي قبل الموت وعند الموت ؛ لأنَّها أعظم فتنة تَرِدُ على الإنسان ؛ وذكر ما يُخشى منها من سوء الخاتمة إذا لم يُجِرِ اللَّهُ العبد من هذه الفتنة . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 188 …ومنها …وقال أيضاً /هل سؤال الملكين حقيقي بمعنى : أن الإنسان يُجْلَسُ في قبره ويُناقش ؟؟؟أو أنه خيال ؟؟؟الجواب / هو حقيقي بلا شَكٍّ ..وأن الإنسان في قبره : يُجْلَسُ ويُناقش ويُسأل ..نسأل الله الثبات . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 188 …ومنها …وقال أيضاً /فإن قال قائل : إن القبر محدود ضيِّق فكيف يجلس ؟؟؟فالجواب على ذلك أولاً /أنَّ الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية : أن يقبل ويصدِّق ..ولا يسأل عما وراء ذلك ؛ بل يقول : سمعنا وآمنَّا ..وصدَّقنا وقَبِلْنَا ..ولا يسأل : كيف ولِمَ ..لأنه لا يَسأل عن كيف ولِمَ : إلاّ مَنْ شَكَّ ..وأما من آمن وانشرح صدرُه لأخبار الله ورسوله فإنه يُسَلِّم ويقول : الله أعلم بكيفية ذلك ..ثانياً / أن أحوال الآخرة : لا تقاس بأحوال الدُّنيا لظُهور الفَرْق العظيم بينهما … … .. .أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 03 وَرَقَة / 189 …