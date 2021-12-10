من درر السلف....الحلقة رقم 496

الحَمْدُ لله …ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …منها …قال العلاّمة مقبل الوَادعيّ عليهِ رَحَمَات الله /والجَليسُ لهُ تَـأثِـير عَلَى جَليـسِـه : فَكَيـفَ بِالزّوجـَيـن . ..أنظره / المخرج من الفتنة وَرَقَة / 190 …ومنها …وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله /قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ ..وقال : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ..فبيَّن الله حالَ الإنسان وشأن الربِّ : عند النِّعمة العظيمة ..فحال العبد : الظلم والكفر ..ظلم : نفسه ..وكفر : نعمة ربِّه ..وشأن الربِّ عزّ وجل أن يقابل هذا الظُّلم وهذا الكفر : بالمغفرة والرحمة ولله الحمد . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 102 - 103 …ومنها …وقال الإمام أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله عليه /طرد الهم ليس له إلاّ طريق واحد : وهو العمل لله تعالى ..فما عدا هذا : فضلالٌ وسُخفٌ ..لا تبذل نفسك إلاّ فيما هو أعلى منها ..وليس ذلك إلاّ في ذات الله عز وجل . ..أنظره / الأخلاق والسير وَرَقَة / 16 …ومنها …وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /كان بعض السلف إذا وُفِّق لقيام ليلة من الليالي : أصبح في نهاره صائمًا ؛ ويجعل صيامه شكرًا للتوفيق للقيام ..وكان وهب بن الورد يُسئل عن ثواب شيء من الأعمال كالطواف ونحوه فيقول : لا تسألوا عن ثوابه ولكن اسألوا ما الذي على مَن وُفِّق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة عليه . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 221 …