من درر السلف...الحلقة رقم 497

الحَمْدُ لله …ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …منها …قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ المصريّ عليهِ رَحَمَات الله /المباح إذا قُصد به وجه الله : صار طاعة ..وقد نبّه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية : وهو وضع اللقمة في فم الزوجة ؛إذ لا يكون ذلك غالباً إلاّ عند الملاعبة والممازحة ..ومع ذلك : فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً صحيحاً . ..أنظره / فتح الباري ج 05 ورقة / 368 …ومنها …وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /كثيرٌ من الناس يظنون أن العقوبة إنما تكون في الأمور الظاهرة : كالأبدان والأموال والأولاد ..والحقيقة أن العقوبة بمرض القلوب وفسادها : أشد وأعظم من العقوبة بمثل تلك الأمور . ..أنظره / أحكام من القرآن الكريم ج 01 وَرَقَة / 87 …ومنها …وقال شيخنا العلاّمة المحدث حمّاد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أهل اليمن : هم العرب حقًا ..ولا نظير لهم : في الأخلاق ..وما وصفهم به النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله : ( الإيمان يمان ؛ والحكمة يمانية ) لم يوصف به عربيّ قط . ..أنظره / المجموع في ترجمته ج 02 ورقة / 693 …ومنها …وقال أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ الحافظ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /من استوت حسناته وسيئاته وفضُلَت ( أي : زادت ) له حسنةٌ واحدة : لم يرَ نارًا ؛ فيالها من سرورٍ ؛ ما أجـلَّـه . ..أنظره / التلخيص لوجوه التخليص ورقة / 91 …ومنها …وقال أيضاً /وَإِن أُعجبت بمدح إخوانك لَك : ففكر فِي ذمّ أعدائك إياك ؛ فَحِينَئِذٍ يَنجلي عَنْك الْعُجب ..فَإِن لم يكن لَك عَدو : فَلَا خير فِيك ..وَلَا منزلَة أسقط من منزلَة : من لَا عَدو لَهُ ؛ فَلَيْسَتْ إِلَّا منزلَة من لَيْسَ الله تَعَالَى عِنْده نعْمَة يحْسد عَلَيْهَا ؛ عَافَانَا الله ..فَإِن استحقرت عيوبك : ففكر فِيهَا لَو ظَهرت إِلَى النَّاس ؛ وتمثل إطلاعهم عَلَيْهَا فَحِينَئِذٍ تخجل وتعرف قدر نقصك إِن كَانَت لَك مسكة من تَمْيِيز ..وَاعْلَم بأنك إِن تعلمت كَيْفيَّة تركيب الطبائع وتولد الْأَخْلَاق من امتزاج عناصرها المحمولة فِي النَّفس : فستقف من ذَلِك وقُوف يَقِين على أَن فضائلك لَا خصْلَة لَك فِيهَا ؛ وَأَنَّهَا مِنَحُ من الله تَعَالَى . ..أنظره / الأخلاق والسير وَرَقَة / 71 …