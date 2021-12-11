من درر السلف...الحلقة رقم 497

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …
منها …
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ المصريّ عليهِ رَحَمَات الله /
المباح إذا قُصد به وجه الله : صار طاعة ..
وقد نبّه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية : وهو وضع اللقمة في فم الزوجة ؛
إذ لا يكون ذلك غالباً إلاّ عند الملاعبة والممازحة ..
ومع ذلك : فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً صحيحاً . ..
أنظره / فتح الباري ج 05 ورقة / 368 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
كثيرٌ من الناس يظنون أن العقوبة إنما تكون في الأمور الظاهرة : كالأبدان والأموال والأولاد ..
والحقيقة أن العقوبة بمرض القلوب وفسادها : أشد وأعظم من العقوبة بمثل تلك الأمور . ..
أنظره / أحكام من القرآن الكريم ج 01 وَرَقَة / 87 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة المحدث حمّاد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أهل اليمن : هم العرب حقًا ..
ولا نظير لهم : في الأخلاق ..
وما وصفهم به النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله : ( الإيمان يمان ؛ والحكمة يمانية ) لم يوصف به عربيّ قط . ..
أنظره / المجموع في ترجمته ج 02 ورقة / 693 …
ومنها …
وقال أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ الحافظ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
من استوت حسناته وسيئاته وفضُلَت ( أي : زادت ) له حسنةٌ واحدة : لم يرَ نارًا ؛ فيالها من سرورٍ ؛ ما أجـلَّـه . ..
أنظره / التلخيص لوجوه التخليص ورقة / 91 …
ومنها …
وقال أيضاً /
وَإِن أُعجبت بمدح إخوانك لَك : ففكر فِي ذمّ أعدائك إياك ؛ فَحِينَئِذٍ يَنجلي عَنْك الْعُجب ..
فَإِن لم يكن لَك عَدو : فَلَا خير فِيك ..
وَلَا منزلَة أسقط من منزلَة : من لَا عَدو لَهُ ؛ فَلَيْسَتْ إِلَّا منزلَة من لَيْسَ الله تَعَالَى عِنْده نعْمَة يحْسد عَلَيْهَا ؛ عَافَانَا الله ..
فَإِن استحقرت عيوبك : ففكر فِيهَا لَو ظَهرت إِلَى النَّاس ؛ وتمثل إطلاعهم عَلَيْهَا فَحِينَئِذٍ تخجل وتعرف قدر نقصك إِن كَانَت لَك مسكة من تَمْيِيز ..
وَاعْلَم بأنك إِن تعلمت كَيْفيَّة تركيب الطبائع وتولد الْأَخْلَاق من امتزاج عناصرها المحمولة فِي النَّفس : فستقف من ذَلِك وقُوف يَقِين على أَن فضائلك لَا خصْلَة لَك فِيهَا ؛ وَأَنَّهَا مِنَحُ من الله تَعَالَى . ..
أنظره / الأخلاق والسير وَرَقَة / 71 …
ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …
منها …
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ المصريّ عليهِ رَحَمَات الله /
المباح إذا قُصد به وجه الله : صار طاعة ..
وقد نبّه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية : وهو وضع اللقمة في فم الزوجة ؛
إذ لا يكون ذلك غالباً إلاّ عند الملاعبة والممازحة ..
ومع ذلك : فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً صحيحاً . ..
أنظره / فتح الباري ج 05 ورقة / 368 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
كثيرٌ من الناس يظنون أن العقوبة إنما تكون في الأمور الظاهرة : كالأبدان والأموال والأولاد ..
والحقيقة أن العقوبة بمرض القلوب وفسادها : أشد وأعظم من العقوبة بمثل تلك الأمور . ..
أنظره / أحكام من القرآن الكريم ج 01 وَرَقَة / 87 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة المحدث حمّاد الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أهل اليمن : هم العرب حقًا ..
ولا نظير لهم : في الأخلاق ..
وما وصفهم به النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله : ( الإيمان يمان ؛ والحكمة يمانية ) لم يوصف به عربيّ قط . ..
أنظره / المجموع في ترجمته ج 02 ورقة / 693 …
ومنها …
وقال أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ الحافظ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
من استوت حسناته وسيئاته وفضُلَت ( أي : زادت ) له حسنةٌ واحدة : لم يرَ نارًا ؛ فيالها من سرورٍ ؛ ما أجـلَّـه . ..
أنظره / التلخيص لوجوه التخليص ورقة / 91 …
ومنها …
وقال أيضاً /
وَإِن أُعجبت بمدح إخوانك لَك : ففكر فِي ذمّ أعدائك إياك ؛ فَحِينَئِذٍ يَنجلي عَنْك الْعُجب ..
فَإِن لم يكن لَك عَدو : فَلَا خير فِيك ..
وَلَا منزلَة أسقط من منزلَة : من لَا عَدو لَهُ ؛ فَلَيْسَتْ إِلَّا منزلَة من لَيْسَ الله تَعَالَى عِنْده نعْمَة يحْسد عَلَيْهَا ؛ عَافَانَا الله ..
فَإِن استحقرت عيوبك : ففكر فِيهَا لَو ظَهرت إِلَى النَّاس ؛ وتمثل إطلاعهم عَلَيْهَا فَحِينَئِذٍ تخجل وتعرف قدر نقصك إِن كَانَت لَك مسكة من تَمْيِيز ..
وَاعْلَم بأنك إِن تعلمت كَيْفيَّة تركيب الطبائع وتولد الْأَخْلَاق من امتزاج عناصرها المحمولة فِي النَّفس : فستقف من ذَلِك وقُوف يَقِين على أَن فضائلك لَا خصْلَة لَك فِيهَا ؛ وَأَنَّهَا مِنَحُ من الله تَعَالَى . ..
أنظره / الأخلاق والسير وَرَقَة / 71 …