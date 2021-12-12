من درر السلف....الحلقة رقم 498

الحَمْدُ لله …ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …منها …وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله ربّ البرّية /إنَّ الذي تشتهي نفسهُ المعاصي ويتركها لله : مِنَ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ؛ لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 125 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /فالمحسن المتصدق : يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه ..فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ؛ وإن تأخرت مدة الظفر ..والله المستعان . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 وَرَقَة / 242 …ومنها …و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء : ليس عبادة ولا مأمورا به ..بل : يفتح باب الوسوسة ..فالإشتغال بِذِكْر الله : أفضل من السكوت . ..أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 298 …ومنها …وقال أيضاً /فمَن ترك جميل الثياب بُخلاً بالمال : لم يكن له أجر ..ومَن تركه متعبِّداً بتحريم المباحات : كان آثماً ..ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله ؛ واستعانة على طاعة الله : كان مأجوراً ..ومن لبسه فخراً وخيلاءٌ : كان آثما . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 وَرَقَة / 139 …ومنها …وقال شيخنا العلاّمة الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /مِن نِعَمِ الله التي تستوجب على العاقل : أن يُكثر من النَّوافل ما دام في حال الصِّحَّة ..لأن جميع النَّوافل التي يعملها في صحَّته إذا مَرِضَ وعَجِزَ عنها : كُتبتْ له كاملة كأنه يفعلها . ..أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 103 …