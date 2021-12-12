من درر السلف....الحلقة رقم 498

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله ربّ البرّية /
إنَّ الذي تشتهي نفسهُ المعاصي ويتركها لله : مِنَ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ؛ لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 125 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فالمحسن المتصدق : يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه ..
فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ؛ وإن تأخرت مدة الظفر ..
والله المستعان . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 وَرَقَة / 242 …
ومنها …
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء : ليس عبادة ولا مأمورا به ..
بل : يفتح باب الوسوسة ..
فالإشتغال بِذِكْر الله : أفضل من السكوت . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 298 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فمَن ترك جميل الثياب بُخلاً بالمال : لم يكن له أجر ..
ومَن تركه متعبِّداً بتحريم المباحات : كان آثماً ..
ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله ؛ واستعانة على طاعة الله : كان مأجوراً ..
ومن لبسه فخراً وخيلاءٌ : كان آثما . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 وَرَقَة / 139 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
مِن نِعَمِ الله التي تستوجب على العاقل : أن يُكثر من النَّوافل ما دام في حال الصِّحَّة ..
لأن جميع النَّوافل التي يعملها في صحَّته إذا مَرِضَ وعَجِزَ عنها : كُتبتْ له كاملة كأنه يفعلها . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 103 …
ومِنَ الفوائد الجليلة والأثار الحميدة …
منها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله ربّ البرّية /
إنَّ الذي تشتهي نفسهُ المعاصي ويتركها لله : مِنَ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ؛ لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 125 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فالمحسن المتصدق : يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه ..
فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ؛ وإن تأخرت مدة الظفر ..
والله المستعان . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 وَرَقَة / 242 …
ومنها …
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء : ليس عبادة ولا مأمورا به ..
بل : يفتح باب الوسوسة ..
فالإشتغال بِذِكْر الله : أفضل من السكوت . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 02 وَرَقَة / 298 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فمَن ترك جميل الثياب بُخلاً بالمال : لم يكن له أجر ..
ومَن تركه متعبِّداً بتحريم المباحات : كان آثماً ..
ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله ؛ واستعانة على طاعة الله : كان مأجوراً ..
ومن لبسه فخراً وخيلاءٌ : كان آثما . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 وَرَقَة / 139 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
مِن نِعَمِ الله التي تستوجب على العاقل : أن يُكثر من النَّوافل ما دام في حال الصِّحَّة ..
لأن جميع النَّوافل التي يعملها في صحَّته إذا مَرِضَ وعَجِزَ عنها : كُتبتْ له كاملة كأنه يفعلها . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 103 …