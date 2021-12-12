آية واحدة بالقرآن جمعت كل الإعجاز البلاغى فى الآيات التشريعية

إن كل أنواع البلاغة التى سمعتها فى فتراتك الدراسية تجمعت فى آية واحدة الآية 233 فى سورة البقرة، شيء معجز،

" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" كل أسرة لابد أن تعرف معنى هذه الآية الكريمة.





الآية فيها كل الإعجاز اللى ممكن تشوفه فى حياتك من آيات تشريعية، المولى -سبحانه وتعالى- يقول الوالدات يرضعن أولادهن فما المقصود بالوالدات هل المقصود المتزوجات أم المطلقات والعلماء لهم رأيان يقولون الوالدات صاحبة الولد سواء أكانت متزوجة أم مطلقة، وفريق آخر يقول إن المقصود هنا المطلقات لأن الآية التى تسبها تتحدث عن المطلقات لأنه يتحدث عن أحكام المطلقات فى الإسلام، وأعتقد أن هذا هو الأرجح لنرى كيف ينظم الإسلام توابع الطلاق والقرآن الكريم توقع أن بعض حالات الطلاق ينشأ بسبب بعضها حالات من التصادم والتعارك فكيف يحمى القرآن الطفل هذه الآية وثيقة لحفظ وحماية الرضيع.





و أن القرآن يحذر من حالة التصادم بين المطلقين وتأثيرها على الطفل لأن المكايدة التى تحدث بين المطلق والمطلقة قد تضر بين الطفل الرضيع هنا يتدخل الشرع.