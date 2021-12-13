من درر السلف...الحلقة رقم 499

إلياس
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الحمد لله …
ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
كان مبدأ شرك قوم نوح : تعظيم الموتى الصالحين ..
ومبدأ شرك قوم إبراهيم : عبادة الكواكب ..
ذاك شرك : أرضي ..
وهذا شرك : سماوي ..
ولهذا سدَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم : ذريعة هذا وهذا ..
فنهى عن اتخاذ القبور مساجد : لأجل الشرك الأرضي ..
و نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس : لأجل الشرك السماوي . ..
أنظره / تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ج 01 وَرَقَة / 232 …
و منها …
قال شيخنا الإمام محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إذا كانت زوجتك لا تصلي وقد نصحتها ولم تستجب : فلا تحل لك ..
والواجب عليك : أن تفارقها . ..
أنظره / منار الإسلام ورقة / 135 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أَكْثِرْ يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ليزداد إيمانك ؛ ويسهل لك الأمر . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 وَرَقَة / 471 …
ومنها …
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
رائحة الإخلاص : كرائحة البخور الخالص ؛ كلما قوي ستره بالثياب ؛ فاح وعبق بها ..
ورائحة الرياء : كدخان الحطب ؛ يعلو إِلَى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة ..
كلما بليت أجسام الصادقين في التراب : فاحت رائحة صدقهم ؛ فاستنشقها الخلق ..
كما اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق : وريح الصدد تنم عليهم ..
كم يقول لسان الصادق : لا لا ؛ وحاله ينادي / نعم نعم ..
ولسان الكاذب يقول : نعم نعم ؛ وحاله ينادي عليه / لا لا . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 758 …
ومنها …
وقال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
فالدنيا وضعت : للبلاء ..
فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه : على الصبر ..
أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 399 …
ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …
منها …
قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
كان مبدأ شرك قوم نوح : تعظيم الموتى الصالحين ..
ومبدأ شرك قوم إبراهيم : عبادة الكواكب ..
ذاك شرك : أرضي ..
وهذا شرك : سماوي ..
ولهذا سدَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم : ذريعة هذا وهذا ..
فنهى عن اتخاذ القبور مساجد : لأجل الشرك الأرضي ..
و نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس : لأجل الشرك السماوي . ..
أنظره / تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ج 01 وَرَقَة / 232 …
و منها …
قال شيخنا الإمام محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إذا كانت زوجتك لا تصلي وقد نصحتها ولم تستجب : فلا تحل لك ..
والواجب عليك : أن تفارقها . ..
أنظره / منار الإسلام ورقة / 135 …
ومنها …
وقال أيضاً /
أَكْثِرْ يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ليزداد إيمانك ؛ ويسهل لك الأمر . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 وَرَقَة / 471 …
ومنها …
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
رائحة الإخلاص : كرائحة البخور الخالص ؛ كلما قوي ستره بالثياب ؛ فاح وعبق بها ..
ورائحة الرياء : كدخان الحطب ؛ يعلو إِلَى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة ..
كلما بليت أجسام الصادقين في التراب : فاحت رائحة صدقهم ؛ فاستنشقها الخلق ..
كما اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق : وريح الصدد تنم عليهم ..
كم يقول لسان الصادق : لا لا ؛ وحاله ينادي / نعم نعم ..
ولسان الكاذب يقول : نعم نعم ؛ وحاله ينادي عليه / لا لا . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 758 …
ومنها …
وقال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
فالدنيا وضعت : للبلاء ..
فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه : على الصبر ..
أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 399 …