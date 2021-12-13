من درر السلف...الحلقة رقم 499

الحمد لله …ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …منها …قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /كان مبدأ شرك قوم نوح : تعظيم الموتى الصالحين ..ومبدأ شرك قوم إبراهيم : عبادة الكواكب ..ذاك شرك : أرضي ..وهذا شرك : سماوي ..ولهذا سدَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم : ذريعة هذا وهذا ..فنهى عن اتخاذ القبور مساجد : لأجل الشرك الأرضي ..و نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس : لأجل الشرك السماوي . ..أنظره / تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ج 01 وَرَقَة / 232 …و منها …قال شيخنا الإمام محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /إذا كانت زوجتك لا تصلي وقد نصحتها ولم تستجب : فلا تحل لك ..والواجب عليك : أن تفارقها . ..أنظره / منار الإسلام ورقة / 135 …ومنها …وقال أيضاً /أَكْثِرْ يا أخي من الصلاة والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ليزداد إيمانك ؛ ويسهل لك الأمر . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 05 وَرَقَة / 471 …ومنها …وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ عليهِ رَحَمَات الله /رائحة الإخلاص : كرائحة البخور الخالص ؛ كلما قوي ستره بالثياب ؛ فاح وعبق بها ..ورائحة الرياء : كدخان الحطب ؛ يعلو إِلَى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة ..كلما بليت أجسام الصادقين في التراب : فاحت رائحة صدقهم ؛ فاستنشقها الخلق ..كما اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق : وريح الصدد تنم عليهم ..كم يقول لسان الصادق : لا لا ؛ وحاله ينادي / نعم نعم ..ولسان الكاذب يقول : نعم نعم ؛ وحاله ينادي عليه / لا لا . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 02 وَرَقَة / 758 …ومنها …وقال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /فالدنيا وضعت : للبلاء ..فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه : على الصبر ..أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 399 …