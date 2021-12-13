منصة لشراء وبيع وتداول العملاة المشفرة Gate

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تعتبر منصة gate من بين أقدم منصات تداول العملات الرقمية، رغم أنها ليست بنفس شهرة منصة بينانس Binance إلا أنها ازدادت شهرتها مؤخرا بسبب العملات النادرة المضافة على المنصة والارتفاعات الكبيرة لبعض العملات المدرجة في منصة gate. وتأتي منصة gate في الترتيب العاشر من حيت افضل 10 منصات تداول عملات رقمية خلف منصة بينانس binance ، ومنصة كوكوين kucoin، ومنصة كوين بيس coinbase، ومنصة اف تي اكس FTX .بإختصار، هذه بعض مميزات المنصة:واجهة تداول أنيقة وتدعم نشر التحليلات والأخبار على المنصة مثل نظام tradingviewدعم التداول بنظام السبوت spot ونظام الرافعة المالية أوالهامش.امكانية الإكتتاب في المشاريع الجديدة المدرجة في المنصةوفي الوقت الحالي لكتابة هذا الموضوع يمكنك شراء وبيع أكثر من 874 عملة رقمية على منصة Gate ما يجعلها من أكبر المنصات من حيث عدد العملات والمشاريع المعروضة هذا راجع أساسا لكون المنصة تدعم إطلاق المشاريع الجديدة.بالنسبة للشركة فهي تتوفر على العديد من المنصات الخاصة بالتداول والتي يمكن أن تتداول فيها بأريحية كبيرة جدا مثل الأندريد،والإي أوس وأيضا الوندوز ويمكنك فقط من خلال هذه المنصات أن تتمتع في بيع وشراء العملات بطريقة سهلة للغاية.توجه الى صفحة التسجيل بالنقر على زر التسجيل في منصة gateاملأ بيانات تسجيل الحساب - اختر دولتك ثم اختر اسم مستخدم خاص بك ثم بريدك الإلكتروني ثم أخيرا ضع كلمة سر قوية.بعد التسجيل قم بتفعيل بريدك الإلكتروني بالنقر على الرابط الذي سيصلك على بريدك.تأكد من تأمين حسابك وتوثيقه في جميع المنصات التي تتداول عليها.منصة gate تتطلب منك تأكيد هوية KYC لتفعيل الحساب وهناك مستويين كل منهما له مميزاته. المستوى الأول يتطلب منك رفع صورة أمامية وخلفية لبطاقة الهوية الخاصة بك بالإضافة الى صورة سلفي وانت تحمل بطاقة الهوية مع ورقة مكتوب عليها رقم حسابك في المنصة. المستوى الثاني يتطلب منك اخد أربع صور بحركات يدوية معينة.يمكنك تشديد الحماية لحسابك عن طريق رقم سري جديد يصلك عبر رسالة نصية الى رقمك في كل مرة تريد تسجيل الدخول إلى حسابك أو السحب من حسابك.تفعيل التوثيق الثنائي Two-factor Authentication بتنزيل تطبيق Google Authenticator.خطوة ضرورية كل مرة تفتح حساب جديد في أي منصة قم بتدوين الأرقام السرية وأكواد QR الخاصة بالمنصة عند الربط مع تطبيق Google Authenticator.وتأكد من وضع كلمة سر مختلفة لكل منصة مع اختيار كلمة سر معقدة تتكون من حروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام ورموز.منصة التداول شبيهة بواجهة باقي المنصات المعروفة، تتوفر المنصة على واجهة PRO للمحترفين وواجهة Standard للمبتدئين. كل هذه الواجهات سهلة الولوج والاستخدام.هناك خاصية رائعة جدا داخل المنصة والتي تستطيع ان تجني منها مال جيد وهي خاصة النسخ أي تقوم بنسخ صفقات متداولين أخرين داخل المنصة والتي يحققون أموال جيد مع اعطائك كل الإحصائيات اللازمة والتي ستفيدك بشكل كبير جدا ومن بين الأشياء المهمة في copy trading هي ميزة تحقق الربح دون ان تكون لديك دراية كافية في التداول أو حتى العملاة المشفرة.ويمكنك من خلال الشركة أن تقوم ببيع العملاة المشفرة إلى أشخاص أخرين عبر خاصية P2P أي المنصة تكون وسيطة بينكم في بيع العملاة الخاصة بك وأيضا إستلام الاموال التي تريدها عبر حسابك الخاص.أيضا الشيء الذي يبحث عنه العديد منكم هو الهداية فالمنصة توفر لك هداية متنوعة ومسابقات يمكن أن تفوز فيها من خلال المشاركة في كل المناسابات والحصول على هداية ورموز أو اعملاة من الشركة وهذا شيء جميل جدا لهذا إحرص على المشاركة في Giveaways مع الشركة لكي تفز بجوائز مهمة.كذلك مشاريع NFT حاضرة بقوة في الشركة يمكن أن تقوم بشراء أحد الفيديو والصور المصممة والتي تباع بشكل كبير جدا في وقتنا الحاضر وأيضا ما يمز هذه الرموز قد تباع بأموال طائلة جدا وقد لا تصدق كم يجني منها الأشخاص فقط من هذه الرسومات يمكن أن تكسب ألاف الدولارات والعملات من بيع صور NFT.كذلك هناك شيء أخر رائع من الشركة يمكن أن تحصل على 40% على كل شخص يقوم بالإيداع أو بيع في الشركة وهذا شيء جيد يمكن أن تحقق أموال كبير جدا من ذلك،فقط ما عليك أن تأخذ رابط الإحالة الخاصة بك وتقم بنشره لكي تستطيع الحصول على اموال جيدةرابط التسجيلرابط الفيديو