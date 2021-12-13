عملة جيدة titanape والعملة الرقمية $TAC - أرباح جيدة

في عصرنا الحالي أصبحت العملة المشفرة لديها قمية كبيرة جدا والكل أصبح يتهافت عليها لما لها من أرباح جيدة ويمكن في عشية وضحها أن تصبح تمتلك الملاين من الدولارات في وقت وجيز جدا في درسنا اليوم سوف أقدم لكم عملة رائعة بالفعل حاول أن تستغلها حاليا تعتبر من العملاة التي يمكن أن تشتريها في الوقت الراهن ولم لا قد تحقق منها أرباح جيدة والجميل في هذه العملة أنك قد تحصل على مكافأة مجانية وبطريقة سهلةجدا حسنا لنضع تعريف قصير لعملة TitanApe ، فهي يقودها المجتمع وتعتبر منصة تروج المالية العالمية الاستقرار من خلال توفير دخل سلبي في BUSD وهي عملة مستقرة ويمكنك ذلك التحقيق من خلال عقد. فأكبر مشكلة في عملات التشفير هي تواجه اليوم الحيتان التي يمكن أن تضخم وتؤثر على السعر والمتداولين المتأرجحين ، حسناً عالج هذه العملة كلاهما نظرًا لأن عقدها يحتوي على نظام تثبيث الحيتان: ممنوع البيع المبالغ أعلى من 0.2٪ من الإجمالي العرض ممكن في وقت واحد والذي سيكون انخفض إلى 0.125٪ وعند القيمة السوقية يزيد. لقد حددوا أيضًا رسومًا بنسبة 8٪ سيتم توزيعها على جميع حامليها فيBUSD الذي لا يشجع التجار المتأرجحين و بيع الحيتان بنسبة 8٪ هو أمر ضخم و العودة مقارنة مع العملات المشفرة الأخرى. لديهم أيضًا بعض المشاريع العظيمة التي من شأنهاان تجعل TitanApe يبقى ويصبح واحدًا من أفضل العملات هناك بمساعدة تواصل اجتماعي.ماهي مميزات عملة TAC عن البقية :• تم جمع 1٪ من الرموز المميزة لمحفظة إعادة الشراء من كل معاملة وتحويلها إلىBNB ويتم تخزينها في عقدهم التُعرفي للمحفظة باسم Buyback Wallet. التيعند تمكين مشتريات TAC مباشرة من المبادلات ويزيل المشتراة الرموز المميزة بشكل دائم من العرض المتداول مع صنع الشموع الخضراء في نفس الوقت على الرسم البياني للسعر 50٪ من الرموز لديها تم حرقها يدويًا والمزيد من الرموز المميزة من خلال آلية إعادة الشراء والتي ستستمر في الزيادة في المستقبل مما يجعل الرموز المميزة أقل توفرًا وأكثر ذو قيمة.• يتم تحويل 2٪ من كل معاملة إلى سيولة مقايضة الفطائر إنه تلقائي ويساعد في إنشاء أرضية سعرية وودائع عقدهم الذكي 2٪ من كل معاملة شراء / بيع كـ TitanApe و BNB دولار في تجمع سيولة في نفس الوقت ، 3٪ من كل معاملة تم تخصيصه للتسويق لتزويده بالوقود أكثر من غيره مشاريع طموحة في نظامهم البيئي كافئ المجتمع النشط ، 1٪ هو المخصصة للفريق.TitanApe هو واحد من أوائل BUSD المربوط من Binance مع رمز انعكاس لتحسين أرباح المستخدم على حد سواء الأن و في المستقبل ببساطة عن طريق عقد TAC$ الرموز المميزة،وسيحصل المستخدمون على عائد بنسبة 8 بالمائة في ربط Binance BUSD لكل معاملة ، والتي سيتم تحويلها تلقائيًا إلى المحفظة كل 60 دقيقة.لقد أرسل محفظة الفريق 30.000.000.000.000 TAC على عنوان العقد (قفل دائم!) ، لن تذهب أي انعكاسات إلى هناك وهكذا كل الانعكاسات التي ستفعلها هذه المحفظة ستوزع بين جميع أصحاب ، والرمز المميز الوحيد الذي فعل مثل هذا الشيء وسيقوم الفريق بشراء الرموز المميزة تمامًا أي شخص آخر في المجتمع! بدلاً من مكافأة الفريق في TAC ، الفريق سوف تحصل على 1٪ من كل صفقة شراء / بيع.رابط العملةرابط الفيديو