من درر السلف...الحلقة رقم 500

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,640
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله …

🥀 ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …

🥀🥀 منها …
قال الفضيل ابن عياض عليه رَحَمَات اللّٰه تَعَالَــﮯٰ عليه /
لو كان لي دعوة مستجابة : ما صيَّرتُها إلاّ في الإمام ..
قيل له : وكيف ذلك يا أبا عليّ ؟؟؟
قال : متى صيرتُها في نفسي : لَم تجزني ..
ومتَى صيرتُها في الإمام : فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد . ..
🥀 أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 08 وَرَقَة / 91 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
قال أبو بكر بن عياش عليهِ رَحَمَات الله /
لو سقط من أَحدهم درهم لظل يومه يقول : إنا لله ؛ ذهب درهمي !!!
وهو يذهب عمره ولا يقول : ذهب عمري . ..
🥀 أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 08 وَرَقَة / 303 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
و قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ عليه رَحَمَات الله /
من نزل به ( الشيب ) : فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها ؛ فما تنتظر إلاّ الولادة ..
كذلك صاحب الشيب : لا ينتظر إلاّ ( الموت ) ..
فقبيح منه : الإصرار على الذنب . ..
🥀 أنظره / لطائف المعارف ج 01 وَرَقَة / 346 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال الأمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
فَلِأَهْلِ الذُّنُوبِ : ثَلَاثَةُ أَنْهَارٍ عِظَامٍ يَتَطَهَّرُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا ..
فَإِنْ لَمْ تَفِ بِطُهْرِهِمْ : طُهِّرُوا فِي نَهْرِ الْجَحِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
نَهْرُ التَّوْبَةِ : النَّصُوحِ ..
وَنَهْرُ الْحَسَنَاتِ : الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلْأَوْزَارِ الْمُحِيطَةِ بِهَا ..
وَنَهْرُ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ : الْمُكَفِّرَةِ ..
فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا : أَدْخَلَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الثَّلَاثَةِ ..
فَوَرَدَ الْقِيَامَةَ : طَيِّبًا طَاهِرًا ..
فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّطْهِيرِ الرَّابِع . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج 01 ورقة / 319 … 🌾🌾🌾
 
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