من درر السلف...الحلقة رقم 500

الحمد لله …ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …منها …قال الفضيل ابن عياض عليه رَحَمَات اللّٰه تَعَالَــﮯٰ عليه /لو كان لي دعوة مستجابة : ما صيَّرتُها إلاّ في الإمام ..قيل له : وكيف ذلك يا أبا عليّ ؟؟؟قال : متى صيرتُها في نفسي : لَم تجزني ..ومتَى صيرتُها في الإمام : فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد . ..أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 08 وَرَقَة / 91 …ومنها …قال أبو بكر بن عياش عليهِ رَحَمَات الله /لو سقط من أَحدهم درهم لظل يومه يقول : إنا لله ؛ ذهب درهمي !!!وهو يذهب عمره ولا يقول : ذهب عمري . ..أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 08 وَرَقَة / 303 …ومنها …و قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ عليه رَحَمَات الله /من نزل به ( الشيب ) : فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها ؛ فما تنتظر إلاّ الولادة ..كذلك صاحب الشيب : لا ينتظر إلاّ ( الموت ) ..فقبيح منه : الإصرار على الذنب . ..أنظره / لطائف المعارف ج 01 وَرَقَة / 346 …ومنها …وقال الأمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /فَلِأَهْلِ الذُّنُوبِ : ثَلَاثَةُ أَنْهَارٍ عِظَامٍ يَتَطَهَّرُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا ..فَإِنْ لَمْ تَفِ بِطُهْرِهِمْ : طُهِّرُوا فِي نَهْرِ الْجَحِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..نَهْرُ التَّوْبَةِ : النَّصُوحِ ..وَنَهْرُ الْحَسَنَاتِ : الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلْأَوْزَارِ الْمُحِيطَةِ بِهَا ..وَنَهْرُ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ : الْمُكَفِّرَةِ ..فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا : أَدْخَلَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الثَّلَاثَةِ ..فَوَرَدَ الْقِيَامَةَ : طَيِّبًا طَاهِرًا ..فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّطْهِيرِ الرَّابِع . ..أنظره / مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج 01 ورقة / 319 …