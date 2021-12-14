من درر السلف...الحلقة رقم 500

إلياس
:: أستاذ::
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الحمد لله …
ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …
منها …
قال الفضيل ابن عياض عليه رَحَمَات اللّٰه تَعَالَــﮯٰ عليه /
لو كان لي دعوة مستجابة : ما صيَّرتُها إلاّ في الإمام ..
قيل له : وكيف ذلك يا أبا عليّ ؟؟؟
قال : متى صيرتُها في نفسي : لَم تجزني ..
ومتَى صيرتُها في الإمام : فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 08 وَرَقَة / 91 …
ومنها …
قال أبو بكر بن عياش عليهِ رَحَمَات الله /
لو سقط من أَحدهم درهم لظل يومه يقول : إنا لله ؛ ذهب درهمي !!!
وهو يذهب عمره ولا يقول : ذهب عمري . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 08 وَرَقَة / 303 …
ومنها …
و قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ عليه رَحَمَات الله /
من نزل به ( الشيب ) : فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها ؛ فما تنتظر إلاّ الولادة ..
كذلك صاحب الشيب : لا ينتظر إلاّ ( الموت ) ..
فقبيح منه : الإصرار على الذنب . ..
أنظره / لطائف المعارف ج 01 وَرَقَة / 346 …
ومنها …
وقال الأمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
فَلِأَهْلِ الذُّنُوبِ : ثَلَاثَةُ أَنْهَارٍ عِظَامٍ يَتَطَهَّرُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا ..
فَإِنْ لَمْ تَفِ بِطُهْرِهِمْ : طُهِّرُوا فِي نَهْرِ الْجَحِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
نَهْرُ التَّوْبَةِ : النَّصُوحِ ..
وَنَهْرُ الْحَسَنَاتِ : الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلْأَوْزَارِ الْمُحِيطَةِ بِهَا ..
وَنَهْرُ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ : الْمُكَفِّرَةِ ..
فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا : أَدْخَلَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الثَّلَاثَةِ ..
فَوَرَدَ الْقِيَامَةَ : طَيِّبًا طَاهِرًا ..
فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّطْهِيرِ الرَّابِع . ..
أنظره / مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج 01 ورقة / 319 …
ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …
منها …
قال الفضيل ابن عياض عليه رَحَمَات اللّٰه تَعَالَــﮯٰ عليه /
لو كان لي دعوة مستجابة : ما صيَّرتُها إلاّ في الإمام ..
قيل له : وكيف ذلك يا أبا عليّ ؟؟؟
قال : متى صيرتُها في نفسي : لَم تجزني ..
ومتَى صيرتُها في الإمام : فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 08 وَرَقَة / 91 …
ومنها …
قال أبو بكر بن عياش عليهِ رَحَمَات الله /
لو سقط من أَحدهم درهم لظل يومه يقول : إنا لله ؛ ذهب درهمي !!!
وهو يذهب عمره ولا يقول : ذهب عمري . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 08 وَرَقَة / 303 …
ومنها …
و قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ عليه رَحَمَات الله /
من نزل به ( الشيب ) : فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها ؛ فما تنتظر إلاّ الولادة ..
كذلك صاحب الشيب : لا ينتظر إلاّ ( الموت ) ..
فقبيح منه : الإصرار على الذنب . ..
أنظره / لطائف المعارف ج 01 وَرَقَة / 346 …
ومنها …
وقال الأمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
فَلِأَهْلِ الذُّنُوبِ : ثَلَاثَةُ أَنْهَارٍ عِظَامٍ يَتَطَهَّرُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا ..
فَإِنْ لَمْ تَفِ بِطُهْرِهِمْ : طُهِّرُوا فِي نَهْرِ الْجَحِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
نَهْرُ التَّوْبَةِ : النَّصُوحِ ..
وَنَهْرُ الْحَسَنَاتِ : الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلْأَوْزَارِ الْمُحِيطَةِ بِهَا ..
وَنَهْرُ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ : الْمُكَفِّرَةِ ..
فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا : أَدْخَلَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الثَّلَاثَةِ ..
فَوَرَدَ الْقِيَامَةَ : طَيِّبًا طَاهِرًا ..
فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّطْهِيرِ الرَّابِع . ..
أنظره / مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج 01 ورقة / 319 …