من درر السلف...الحلقة رقم 501

الحمد لله …ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …منها …وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول /‏سُنَّة الفجر : تجري مجرى بداية العمل ..والوتر : خاتمته ..ولذلك كان النبيّ يصلِّي سُنة الفجر والوتر بسورتي : الإخلاص والكافرون ..وهما الجامعتان : لتوحيد العلم والعمل ..وتوحيد : المعرفة والإرادة ..وتوحيد : الإعتقاد والقصد . ..أنظره / زاد المعاد ج 01 وَرَقَة / 316 …ومنها …وقال أيضاً /الطاعة تجلب للعبد : بركات كلِّ شيء ..والمعصية : تمحق عنه كلَّ بركة . ..أنظره / طريق الهجرتين ج 01 وَرَقَة / 547 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ؛ ينظرون فى حقهم على الله : ولا ينظرون فى حق الله عليهم ..ومن هاهنا : انقطعوا عن الله ..وحجبت قلوبهم : عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه ؛ والتنعم بذكره ؛ وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 88 …ومنها …وقال أيضاً /لما أعرض النَّاس عَن تحكيم الْكتاب وَالسّنة والمحاكمة إِلَيْهِمَا ؛ واعتقدوا عدم الإكْتِفَاء بهما ؛ وَعدلُوا إِلَى الآراء وَالْقِيَاس وَالإسْتِحْسَان وأقوال الشُّيُوخ : عرض لَهُم من ذَلِك فَسَاد فِي فطرهم ..وظلمة : فِي قُلُوبهم ..وكدر : فِي أفهامهم ..ومحق : فِي عُقُولهمْ ..وعمتهم هَذِه الْأُمُور ؛ وغلبت عَلَيْهِم حَتَّى : رَبِّي فِيهَا الصَّغِير ..وهرم : عَلَيْهَا الْكَبِير ..فَلم يروها : مكراً ..فجاءتهم دولة أُخْرَى قَامَت فِيهَا الْبدع : مقَام السّنَن ..وَالنَّفس : مقَام الْعقل ..والهوى : مقَام الرشد ..والظلال : مقَام الْهدى ..وَالْمُنكر : مقَام الْمَعْرُوف ..وَالْجهل : مقَام الْعلم ..والرياء : مقَام الْإِخْلَاص ..وَالْبَاطِل : مقَام الْحق ..وَالْكذب : مقَام الصدْق ..والمداهنة : مقَام النَّصِيحَة ..وَالظُّلم : مقَام الْعدْل ..فَصَارَت الدولة وَالْغَلَبَة : لهَذِهِ الْأُمُور ؛ وَأَهْلهَا هم الْمشَار إِلَيْهِم ..وَكَانَت قبل ذَلِك : لأضدادها ؛ وَكَانَ أَهلهَا هم الْمشَار إِلَيْهِم ..فَإِذا رَأَيْت دولة هَذِه الْأُمُور قد أَقبلت ؛ وراياتها قد نصبت ؛ وجيوشها قد ركبت : فبطن الأَرْض وَالله خيرٌ من ظهرهَا ..وقلل الْجبَال : خير من السهول ..ومخالطة الْوَحْش : أسلم من مُخَالطَة النَّاس . ..أنظره / الفوائد وَرَقَة / 48 - 49 …