من درر السلف...الحلقة رقم 501

إلياس
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الحمد لله …
ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …
منها …
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول /
سُنَّة الفجر : تجري مجرى بداية العمل ..
والوتر : خاتمته ..
ولذلك كان النبيّ يصلِّي سُنة الفجر والوتر بسورتي : الإخلاص والكافرون ..
وهما الجامعتان : لتوحيد العلم والعمل ..
وتوحيد : المعرفة والإرادة ..
وتوحيد : الإعتقاد والقصد . ..
أنظره / زاد المعاد ج 01 وَرَقَة / 316 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الطاعة تجلب للعبد : بركات كلِّ شيء ..
والمعصية : تمحق عنه كلَّ بركة . ..
أنظره / طريق الهجرتين ج 01 وَرَقَة / 547 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /
وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ؛ ينظرون فى حقهم على الله : ولا ينظرون فى حق الله عليهم ..
ومن هاهنا : انقطعوا عن الله ..
وحجبت قلوبهم : عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه ؛ والتنعم بذكره ؛ وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 88 …
ومنها …
وقال أيضاً /
لما أعرض النَّاس عَن تحكيم الْكتاب وَالسّنة والمحاكمة إِلَيْهِمَا ؛ واعتقدوا عدم الإكْتِفَاء بهما ؛ وَعدلُوا إِلَى الآراء وَالْقِيَاس وَالإسْتِحْسَان وأقوال الشُّيُوخ : عرض لَهُم من ذَلِك فَسَاد فِي فطرهم ..
وظلمة : فِي قُلُوبهم ..
وكدر : فِي أفهامهم ..
ومحق : فِي عُقُولهمْ ..
وعمتهم هَذِه الْأُمُور ؛ وغلبت عَلَيْهِم حَتَّى : رَبِّي فِيهَا الصَّغِير ..
وهرم : عَلَيْهَا الْكَبِير ..
فَلم يروها : مكراً ..
فجاءتهم دولة أُخْرَى قَامَت فِيهَا الْبدع : مقَام السّنَن ..
وَالنَّفس : مقَام الْعقل ..
والهوى : مقَام الرشد ..
والظلال : مقَام الْهدى ..
وَالْمُنكر : مقَام الْمَعْرُوف ..
وَالْجهل : مقَام الْعلم ..
والرياء : مقَام الْإِخْلَاص ..
وَالْبَاطِل : مقَام الْحق ..
وَالْكذب : مقَام الصدْق ..
والمداهنة : مقَام النَّصِيحَة ..
وَالظُّلم : مقَام الْعدْل ..
فَصَارَت الدولة وَالْغَلَبَة : لهَذِهِ الْأُمُور ؛ وَأَهْلهَا هم الْمشَار إِلَيْهِم ..
وَكَانَت قبل ذَلِك : لأضدادها ؛ وَكَانَ أَهلهَا هم الْمشَار إِلَيْهِم ..
فَإِذا رَأَيْت دولة هَذِه الْأُمُور قد أَقبلت ؛ وراياتها قد نصبت ؛ وجيوشها قد ركبت : فبطن الأَرْض وَالله خيرٌ من ظهرهَا ..
وقلل الْجبَال : خير من السهول ..
ومخالطة الْوَحْش : أسلم من مُخَالطَة النَّاس . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 48 - 49 …
ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …
منها …
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول /
سُنَّة الفجر : تجري مجرى بداية العمل ..
والوتر : خاتمته ..
ولذلك كان النبيّ يصلِّي سُنة الفجر والوتر بسورتي : الإخلاص والكافرون ..
وهما الجامعتان : لتوحيد العلم والعمل ..
وتوحيد : المعرفة والإرادة ..
وتوحيد : الإعتقاد والقصد . ..
أنظره / زاد المعاد ج 01 وَرَقَة / 316 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الطاعة تجلب للعبد : بركات كلِّ شيء ..
والمعصية : تمحق عنه كلَّ بركة . ..
أنظره / طريق الهجرتين ج 01 وَرَقَة / 547 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /
وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك ؛ ينظرون فى حقهم على الله : ولا ينظرون فى حق الله عليهم ..
ومن هاهنا : انقطعوا عن الله ..
وحجبت قلوبهم : عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه ؛ والتنعم بذكره ؛ وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 88 …
ومنها …
وقال أيضاً /
لما أعرض النَّاس عَن تحكيم الْكتاب وَالسّنة والمحاكمة إِلَيْهِمَا ؛ واعتقدوا عدم الإكْتِفَاء بهما ؛ وَعدلُوا إِلَى الآراء وَالْقِيَاس وَالإسْتِحْسَان وأقوال الشُّيُوخ : عرض لَهُم من ذَلِك فَسَاد فِي فطرهم ..
وظلمة : فِي قُلُوبهم ..
وكدر : فِي أفهامهم ..
ومحق : فِي عُقُولهمْ ..
وعمتهم هَذِه الْأُمُور ؛ وغلبت عَلَيْهِم حَتَّى : رَبِّي فِيهَا الصَّغِير ..
وهرم : عَلَيْهَا الْكَبِير ..
فَلم يروها : مكراً ..
فجاءتهم دولة أُخْرَى قَامَت فِيهَا الْبدع : مقَام السّنَن ..
وَالنَّفس : مقَام الْعقل ..
والهوى : مقَام الرشد ..
والظلال : مقَام الْهدى ..
وَالْمُنكر : مقَام الْمَعْرُوف ..
وَالْجهل : مقَام الْعلم ..
والرياء : مقَام الْإِخْلَاص ..
وَالْبَاطِل : مقَام الْحق ..
وَالْكذب : مقَام الصدْق ..
والمداهنة : مقَام النَّصِيحَة ..
وَالظُّلم : مقَام الْعدْل ..
فَصَارَت الدولة وَالْغَلَبَة : لهَذِهِ الْأُمُور ؛ وَأَهْلهَا هم الْمشَار إِلَيْهِم ..
وَكَانَت قبل ذَلِك : لأضدادها ؛ وَكَانَ أَهلهَا هم الْمشَار إِلَيْهِم ..
فَإِذا رَأَيْت دولة هَذِه الْأُمُور قد أَقبلت ؛ وراياتها قد نصبت ؛ وجيوشها قد ركبت : فبطن الأَرْض وَالله خيرٌ من ظهرهَا ..
وقلل الْجبَال : خير من السهول ..
ومخالطة الْوَحْش : أسلم من مُخَالطَة النَّاس . ..
أنظره / الفوائد وَرَقَة / 48 - 49 …