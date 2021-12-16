من درر السلف...الحلقة رقم 502

الحمد لله …ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …منها …وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /إن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له عند الناس من الحقوق : في المال والنفس والعرض ..فالعاقل يعدّ هذا : ذخراً ليوم الفقر والحاجة ..ولا يبطله بالإنتقام الذي : لا يجدي عليه شيئاً . ..أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 306 …ومنها …وقال أيضاً /كلما أحدث الناس ظلمًا وفجورًا أحدث لهم ربهم : من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم ومياههم وأبدانهم وأشكالهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم ؛ وظلمهم وفجورهم . ..أنظره / زاد المعاد ج 04 وَرَقَة / 33 …ومنها …قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /أعجب الأشياء : مجاهدة النفس ؛ لأنها تحتاج إلى صناعة عجيبة ..فإن أقوامًا أطلقوها فيما تحب : فأوقعتهم فيما كرهوا ..وإنَّ أقوَامًا بالغوا في خلافها : حتى منعوها حقَّهَا وظلموها ؛ وأثر ظلمهم لها في تعبداتهم ..فمنهم من أساء غذاءها : فأثر ذلك ضعف بدنها عن إقامة واجبها ..ومنهم من أفردها في خلوة : أثمرت الوحشة من الناس ؛ وآلت إلى تركِ فرضٍ أوفضل من عيادة مريض ؛ أو بر والدة ..وإنما الحازم : من تعْلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول ..فإذا فسح لها في مباح : لم تتجاسر أن تتعداه ؛ فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده . ..أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 156 - 157 …ومنها …قال الإمام أبو محمّد الحافظ ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /دَاءُ الْإِنْسَانِ بِالنَّاسِ : أعظمُ من دائهِ بالسباعِ الكَلَبةِ ؛ والأفاعي الضارية ..لِأَنَ التحفظَ من كل مَا ذكرنَا : مُمكن ..وَلَا يُمكن التحفظ من الْإِنْس : أصلاً ؛ الْغَالِب على النَّاس النِّفَاق . ..أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 83 …