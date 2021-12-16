من درر السلف...الحلقة رقم 502

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,668
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله …

🥀 ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …

🥀🥀 منها …
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
إن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له عند الناس من الحقوق : في المال والنفس والعرض ..
فالعاقل يعدّ هذا : ذخراً ليوم الفقر والحاجة ..
ولا يبطله بالإنتقام الذي : لا يجدي عليه شيئاً . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 01 وَرَقَة / 306 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال أيضاً /
كلما أحدث الناس ظلمًا وفجورًا أحدث لهم ربهم : من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم ومياههم وأبدانهم وأشكالهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم ؛ وظلمهم وفجورهم . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 04 وَرَقَة / 33 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
أعجب الأشياء : مجاهدة النفس ؛ لأنها تحتاج إلى صناعة عجيبة ..
فإن أقوامًا أطلقوها فيما تحب : فأوقعتهم فيما كرهوا ..
وإنَّ أقوَامًا بالغوا في خلافها : حتى منعوها حقَّهَا وظلموها ؛ وأثر ظلمهم لها في تعبداتهم ..
فمنهم من أساء غذاءها : فأثر ذلك ضعف بدنها عن إقامة واجبها ..
ومنهم من أفردها في خلوة : أثمرت الوحشة من الناس ؛ وآلت إلى تركِ فرضٍ أوفضل من عيادة مريض ؛ أو بر والدة ..
وإنما الحازم : من تعْلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول ..
فإذا فسح لها في مباح : لم تتجاسر أن تتعداه ؛ فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر وَرَقَة / 156 - 157 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
قال الإمام أبو محمّد الحافظ ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
دَاءُ الْإِنْسَانِ بِالنَّاسِ : أعظمُ من دائهِ بالسباعِ الكَلَبةِ ؛ والأفاعي الضارية ..
لِأَنَ التحفظَ من كل مَا ذكرنَا : مُمكن ..
وَلَا يُمكن التحفظ من الْإِنْس : أصلاً ؛ الْغَالِب على النَّاس النِّفَاق . ..
🥀 أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 83 … 🌾🌾🌾
 
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