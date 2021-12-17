هل تبحث عن خبير سيو محترف لأداء خدمات سيو SEO| منصة إي مول الإعلانية

marooads
:: عضو منتسِب ::
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في ظل تسارع المنافسة الرقمية في عالم الأعمال والتجارة الإلكترونية بات على رواد الأعمال وأي صاحب متجر إلكتروني أن يعمل على تحسين نتائج البحث عن محركات البحث الشهيرة ومنها وأهمها في الوطن العربي هو محرك البحث جوجل.
ومن خلال بحث دقيق كصاجب متجر إلكتروني أفتخر أنني وجدت افضل شركات التسويق عبر محركات البحث وهم إي مول الإعلانية اللذين ساعدوني في زيادة التدفق للزيارات ونمو المبيعات بشكل ممتاز جدا .
خلاصة تجربتي ان حجم المبيعات الشهري لا يتجاوز 3000 ريال تقريبا والان اصبح 9000 فقط خلال 6 اشهر منذ بدأ العمل على تحسين نتائج الظهور والمنافسة لظهور الموقع في أول صفحة من نتائج البحث على جوجل
الى جانب تتبع العملاء المهتمين من أجل نشاط إعادة التسويق
إي مول الإعلانية
انصحكم وربي شاهد أنهم من افضل الناس على الاطلاق وربي يطرح فيهم البركة وفي عملهم.
ساره محمد أحمد