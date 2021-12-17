من درر السلف.... الحلقة رقم 503

إلياس
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الحمد لله …
ومن الفوائد والدُرر والأثر …
منها …
قال عبد الله بن مصعب الزبيري ( من ولد الزبير رضي الله عنه ) /
قَالَ لي أمير المؤمنين المهدي :
يا أبا بكر : ما تقول فيمن يتنقص أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟؟؟
قَالَ / قلت : زنادقة ..
قَالَ : ما سمعت أحدًا قَالَ هذا قبلك ؟؟؟
قَالَ / قلت : هم قومٌ أرادوا رسول اللَّه بنقص ؛ فلم يجدوا أحدًا من الأمة يتابعهم على ذلك ؛ فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء ؛ وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قَالُوا : رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصحبه صحابة السوء ..
وما أقبح بالرجل : أن يصحبه صحابة السوء ..
فَقَالَ : ما أراه إلا كما قلت .. .
أنظره / تاريخ بغداد للحافظ البغداديّ ج 11 وَرَقَة / 417 و ستده : صحيح ..
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وليس من شــرط المتقين ونحوهم : أن لا يقـ؏ منهم ذنب ..
ولا أن يكونوا : معصومين من الخطأ والذنوب ..
فإن هـذا لو كان كذالك : لم يكن فـي الأمة متق ..
بل من تاب من ذنوبـه : دخل فـي المتقين . ..
أنظره / منهاج السنــة ج 02 وَرَقَة / 82 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
ينبغي للمسلم أن يستغفر لأخيه المسلم فيقول : رب اغفرلي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ..
وكان بعض السلف يستحب أن يداوم : على هذا الدعاء كل يوم . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 339 …
ومنها …
وقال أيضاً /
قال الله تعالى / { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } ..
لا يظنن أحدٌ أنه يخلص : من الألم البتة ..
وإنما يتفاوت أهل الآلام : في العقول ..
فأعقلهم : من باع ألمًا مستمرًّا عظيمًا بألم منقطع يسير ..
وأشقاهم : مَن باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر . ..
أنظره / زاد المعاد ج 03 وَرَقَة / 11 …
ومن الفوائد والدُرر والأثر …
منها …
قال عبد الله بن مصعب الزبيري ( من ولد الزبير رضي الله عنه ) /
قَالَ لي أمير المؤمنين المهدي :
يا أبا بكر : ما تقول فيمن يتنقص أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟؟؟
قَالَ / قلت : زنادقة ..
قَالَ : ما سمعت أحدًا قَالَ هذا قبلك ؟؟؟
قَالَ / قلت : هم قومٌ أرادوا رسول اللَّه بنقص ؛ فلم يجدوا أحدًا من الأمة يتابعهم على ذلك ؛ فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء ؛ وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قَالُوا : رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصحبه صحابة السوء ..
وما أقبح بالرجل : أن يصحبه صحابة السوء ..
فَقَالَ : ما أراه إلا كما قلت .. .
أنظره / تاريخ بغداد للحافظ البغداديّ ج 11 وَرَقَة / 417 و ستده : صحيح ..
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وليس من شــرط المتقين ونحوهم : أن لا يقـ؏ منهم ذنب ..
ولا أن يكونوا : معصومين من الخطأ والذنوب ..
فإن هـذا لو كان كذالك : لم يكن فـي الأمة متق ..
بل من تاب من ذنوبـه : دخل فـي المتقين . ..
أنظره / منهاج السنــة ج 02 وَرَقَة / 82 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
ينبغي للمسلم أن يستغفر لأخيه المسلم فيقول : رب اغفرلي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ..
وكان بعض السلف يستحب أن يداوم : على هذا الدعاء كل يوم . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 339 …
ومنها …
وقال أيضاً /
قال الله تعالى / { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } ..
لا يظنن أحدٌ أنه يخلص : من الألم البتة ..
وإنما يتفاوت أهل الآلام : في العقول ..
فأعقلهم : من باع ألمًا مستمرًّا عظيمًا بألم منقطع يسير ..
وأشقاهم : مَن باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر . ..
أنظره / زاد المعاد ج 03 وَرَقَة / 11 …