من درر السلف.... الحلقة رقم 503

إلياس

إلياس

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محل الإقامة
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📚 الحمد لله …

🥀 ومن الفوائد والدُرر والأثر …

🥀🥀 منها …
قال عبد الله بن مصعب الزبيري ( من ولد الزبير رضي الله عنه ) /
قَالَ لي أمير المؤمنين المهدي :
يا أبا بكر : ما تقول فيمن يتنقص أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟؟؟
قَالَ / قلت : زنادقة ..
قَالَ : ما سمعت أحدًا قَالَ هذا قبلك ؟؟؟
قَالَ / قلت : هم قومٌ أرادوا رسول اللَّه بنقص ؛ فلم يجدوا أحدًا من الأمة يتابعهم على ذلك ؛ فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء ؛ وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قَالُوا : رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصحبه صحابة السوء ..
وما أقبح بالرجل : أن يصحبه صحابة السوء ..
فَقَالَ : ما أراه إلا كما قلت .. .
🥀 أنظره / تاريخ بغداد للحافظ البغداديّ ج 11 وَرَقَة / 417 و ستده : صحيح .. 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وليس من شــرط المتقين ونحوهم : أن لا يقـ؏ منهم ذنب ..
ولا أن يكونوا : معصومين من الخطأ والذنوب ..
فإن هـذا لو كان كذالك : لم يكن فـي الأمة متق ..
بل من تاب من ذنوبـه : دخل فـي المتقين . ..
🥀 أنظره / منهاج السنــة ج 02 وَرَقَة / 82 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
‏ينبغي للمسلم أن يستغفر لأخيه المسلم فيقول : رب اغفرلي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ..
وكان بعض السلف يستحب أن يداوم : على هذا الدعاء كل يوم . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 339 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال أيضاً /
قال الله تعالى / { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } ..
لا يظنن أحدٌ أنه يخلص : من الألم البتة ..
وإنما يتفاوت أهل الآلام : في العقول ..
فأعقلهم : من باع ألمًا مستمرًّا عظيمًا بألم منقطع يسير ..
وأشقاهم : مَن باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 03 وَرَقَة / 11 … 🌾🌾🌾
 
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