من درر السلف.... الحلقة رقم 503

الحمد لله …ومن الفوائد والدُرر والأثر …منها …قال عبد الله بن مصعب الزبيري ( من ولد الزبير رضي الله عنه ) /قَالَ لي أمير المؤمنين المهدي :يا أبا بكر : ما تقول فيمن يتنقص أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟؟؟قَالَ / قلت : زنادقة ..قَالَ : ما سمعت أحدًا قَالَ هذا قبلك ؟؟؟قَالَ / قلت : هم قومٌ أرادوا رسول اللَّه بنقص ؛ فلم يجدوا أحدًا من الأمة يتابعهم على ذلك ؛ فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء ؛ وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قَالُوا : رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصحبه صحابة السوء ..وما أقبح بالرجل : أن يصحبه صحابة السوء ..فَقَالَ : ما أراه إلا كما قلت .. .أنظره / تاريخ بغداد للحافظ البغداديّ ج 11 وَرَقَة / 417 و ستده : صحيح ..ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن تَيْمِية النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وليس من شــرط المتقين ونحوهم : أن لا يقـ؏ منهم ذنب ..ولا أن يكونوا : معصومين من الخطأ والذنوب ..فإن هـذا لو كان كذالك : لم يكن فـي الأمة متق ..بل من تاب من ذنوبـه : دخل فـي المتقين . ..أنظره / منهاج السنــة ج 02 وَرَقَة / 82 …ومنها …وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /‏ينبغي للمسلم أن يستغفر لأخيه المسلم فيقول : رب اغفرلي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ..وكان بعض السلف يستحب أن يداوم : على هذا الدعاء كل يوم . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 وَرَقَة / 339 …ومنها …وقال أيضاً /قال الله تعالى / { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } ..لا يظنن أحدٌ أنه يخلص : من الألم البتة ..وإنما يتفاوت أهل الآلام : في العقول ..فأعقلهم : من باع ألمًا مستمرًّا عظيمًا بألم منقطع يسير ..وأشقاهم : مَن باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر . ..أنظره / زاد المعاد ج 03 وَرَقَة / 11 …