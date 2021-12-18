من درر السلف...الحلقة رقم 505

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله …

🥀 ومن الدرر المفيدة …

🥀🥀 منها …
قال العلاّمة الإمام عبد الرَحمن ابن سِعديّ عليهِ رَحَمَات الله /
فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحدٍ عرضة لها : فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قَرير العين ..
لايتطلب بقلبه أمرًا : لم يقدَّر له ..
ينظر إلى من هو : دونه ..
ولا ينظر إلى من هو : فوقه . ..
🥀 أنظره / الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وَرَقَة / 04 … 🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
ذكر الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قَايْماز الذهبيّ عليهِ رَحَمَات الله في سِيَرهِ عنْ إسحاق الأزرق /
عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ / مَا اسْمُ امْرَأَةِ إِبْلِيْسَ ؟؟؟
قَالَ : ذَاكَ عُرْسٌ مَا شَهِدْتُهُ . ..
🥀 أنظرهُ / سير أعلام النبلاء ج 04 وَرَقَة / 312 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /
قوله - عز وجل - ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ ..
إشارةٌ إلى أنَّه : لابُدَّ من تقصيرٍ في الإستقامة المأمور بها ..
فيُجبَرُ ذلك : بالإستغفار المقتضي للتَّوبة ؛ والرُّجوع إلى الإستقامة ..
فهو كقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ : اتَّقِ الله حيثُما كُنت ؛ وأتبعِ السَّيِّئةَ الحسنةَ تَمحُها .. .
🥀 أنظرهُ / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 03 وَرَقَة / 1158 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال أيضاً /
ومن رحمة الله تعالى بعبده أنَّ العبدَ يدعوه بحاجةٍ من الدنيا : فيصرفها عنه ؛ ويعوِّضه خيراً منها ؛ إما أنْ يَصرِفَ عنه بذلك سوءاً ؛ أو أنْ يدَّخِرَها له في الآخرة ؛ أو يَغفِر له بها ذنباً . ..
🥀 أنظرهُ / جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج 03 وَرَقَة / 1159 … 🌾🌾🌾
 
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