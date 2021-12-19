من درر السلف...الحلقة رقم 504

إلياس
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الحمد لله …
ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …
منها …
قال الإمام الحافظ أبو محمّد عليّ ابن أجمد ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
الأحمق : هُوَ الَّذِي يجهل عُيُوب نَفسه ..
إِمَّا : لقلَّة علمه ؛ وتمييزه وَضعف فكرته ..
وَإِمَّا لِأَنَّهُ يُقَدر أَن عيوبه : خِصَال ..
وَهَذَا : أَشد عيب فِي الأَرْض ..
وَفِي النَّاس كثيرٌ يفخرون : بِالزِّنَا والليَاطَةُ وَالسَّرِقَة وَالظُّلم ؛ فيعجب ؛ بتأتي هَذِه النحوس لَهُ وبقوته على هَذِه المَخازي ..
وَاعْلَم يَقِيناً أَنْ لَا يسلم إنسيٌّ من نقصٍ ؛ حاشاَ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم ..
فَمن خفيت عَلَيْهِ عُيُوب نَفسه : فقد سقط وَصَارَ من السخف والضعة والرذالة والخسة وَضعف التَّمْيِيز وَالْعقل وَقلة الْفَهم . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 66 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
الْعدْل : حصن يلجأ إِلَيْهِ كل خَائِف ..
وَذَلِكَ أَنَّك ترى الظَّالِم وَغير الظَّالِم إِذا رأى من يُرِيد ظلمه : دَعَا إِلَى الْعدْل ؛ وَأنكر الظُّلمَ حِينَئِذٍ وذمه ..
وَلَا ترى أحداً : يذم الْعدْل ..
فَمنْ كَانَ الْعدْل فِي طبعه : فَهُوَ سَاكنٌ فِي ذَلِك الْحصن الْحصين . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 80 …
ومنها …
وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةَ الجَمالِ /
الإستهانة : نوع من أَنْوَاع الْخِيَانَة ..
إِذْ قد يخونك : من لَا يستهين بك ..
وَمن استهان بك : فقد خانك ..
الإنصاف / فَكل مستهين : خائن ..
وَلَيْسَ كل خائن : مستهيناً ..
الإستهانة بالمتاع : دَلِيل على الإستهانة بِرَبّ الْمَتَاع . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 80 …
ومنها …
وقال أيضاً /
من عجائب الْأَخْلَاق : أَن الْغَفْلَة مذمومة ..
وَأَن اسْتِعْمَالهَا : مَحْمُود ..
وَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن من هُوَ مطبوع على الْغَفْلَة : يستعملها فِي غير موضعهَا ..
وَفِي حَيْثُ يجب : التحفظ : وَهُوَ مغيب عَن فهم الْحَقِيقَة ؛ فَدخلت تَحت الْجَهْل فَذُمَّتْ لذَلِك ..
وَأما المتيقظ الطَّبْع فَإِنَّهُ لَا يضع الْغَفْلَة : إِلَّا فِي موضعهَا الَّذِي يذم فِيهِ الْبَحْث والتقصي ..
والتغافل : فهماً للْحَقِيقَة ..
وإضراباً : عَن الطيش ..
واستعمالاً : للحلم ..
وتسكيناً : للمكروه ..
فَلذَلِك حمدت حَالَة التغافل ؛ وذمت الْغَفْلَة . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 86 …
ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …
منها …
قال الإمام الحافظ أبو محمّد عليّ ابن أجمد ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
الأحمق : هُوَ الَّذِي يجهل عُيُوب نَفسه ..
إِمَّا : لقلَّة علمه ؛ وتمييزه وَضعف فكرته ..
وَإِمَّا لِأَنَّهُ يُقَدر أَن عيوبه : خِصَال ..
وَهَذَا : أَشد عيب فِي الأَرْض ..
وَفِي النَّاس كثيرٌ يفخرون : بِالزِّنَا والليَاطَةُ وَالسَّرِقَة وَالظُّلم ؛ فيعجب ؛ بتأتي هَذِه النحوس لَهُ وبقوته على هَذِه المَخازي ..
وَاعْلَم يَقِيناً أَنْ لَا يسلم إنسيٌّ من نقصٍ ؛ حاشاَ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم ..
فَمن خفيت عَلَيْهِ عُيُوب نَفسه : فقد سقط وَصَارَ من السخف والضعة والرذالة والخسة وَضعف التَّمْيِيز وَالْعقل وَقلة الْفَهم . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 66 …
ومنها …
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ عليه /
الْعدْل : حصن يلجأ إِلَيْهِ كل خَائِف ..
وَذَلِكَ أَنَّك ترى الظَّالِم وَغير الظَّالِم إِذا رأى من يُرِيد ظلمه : دَعَا إِلَى الْعدْل ؛ وَأنكر الظُّلمَ حِينَئِذٍ وذمه ..
وَلَا ترى أحداً : يذم الْعدْل ..
فَمنْ كَانَ الْعدْل فِي طبعه : فَهُوَ سَاكنٌ فِي ذَلِك الْحصن الْحصين . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 80 …
ومنها …
وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةَ الجَمالِ /
الإستهانة : نوع من أَنْوَاع الْخِيَانَة ..
إِذْ قد يخونك : من لَا يستهين بك ..
وَمن استهان بك : فقد خانك ..
الإنصاف / فَكل مستهين : خائن ..
وَلَيْسَ كل خائن : مستهيناً ..
الإستهانة بالمتاع : دَلِيل على الإستهانة بِرَبّ الْمَتَاع . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 80 …
ومنها …
وقال أيضاً /
من عجائب الْأَخْلَاق : أَن الْغَفْلَة مذمومة ..
وَأَن اسْتِعْمَالهَا : مَحْمُود ..
وَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن من هُوَ مطبوع على الْغَفْلَة : يستعملها فِي غير موضعهَا ..
وَفِي حَيْثُ يجب : التحفظ : وَهُوَ مغيب عَن فهم الْحَقِيقَة ؛ فَدخلت تَحت الْجَهْل فَذُمَّتْ لذَلِك ..
وَأما المتيقظ الطَّبْع فَإِنَّهُ لَا يضع الْغَفْلَة : إِلَّا فِي موضعهَا الَّذِي يذم فِيهِ الْبَحْث والتقصي ..
والتغافل : فهماً للْحَقِيقَة ..
وإضراباً : عَن الطيش ..
واستعمالاً : للحلم ..
وتسكيناً : للمكروه ..
فَلذَلِك حمدت حَالَة التغافل ؛ وذمت الْغَفْلَة . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 86 …