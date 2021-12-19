من درر السلف...الحلقة رقم 504

الحمد لله …ومن المسائل المفيدة والدُرر الجَريدة …منها …قال الإمام الحافظ أبو محمّد عليّ ابن أجمد ابن حزم الأندلسيّ الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /الأحمق : هُوَ الَّذِي يجهل عُيُوب نَفسه ..إِمَّا : لقلَّة علمه ؛ وتمييزه وَضعف فكرته ..وَإِمَّا لِأَنَّهُ يُقَدر أَن عيوبه : خِصَال ..وَهَذَا : أَشد عيب فِي الأَرْض ..وَفِي النَّاس كثيرٌ يفخرون : بِالزِّنَا والليَاطَةُ وَالسَّرِقَة وَالظُّلم ؛ فيعجب ؛ بتأتي هَذِه النحوس لَهُ وبقوته على هَذِه المَخازي ..وَاعْلَم يَقِيناً أَنْ لَا يسلم إنسيٌّ من نقصٍ ؛ حاشاَ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم ..فَمن خفيت عَلَيْهِ عُيُوب نَفسه : فقد سقط وَصَارَ من السخف والضعة والرذالة والخسة وَضعف التَّمْيِيز وَالْعقل وَقلة الْفَهم . ..أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 66 …ومنها …وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربِّ عليه /الْعدْل : حصن يلجأ إِلَيْهِ كل خَائِف ..وَذَلِكَ أَنَّك ترى الظَّالِم وَغير الظَّالِم إِذا رأى من يُرِيد ظلمه : دَعَا إِلَى الْعدْل ؛ وَأنكر الظُّلمَ حِينَئِذٍ وذمه ..وَلَا ترى أحداً : يذم الْعدْل ..فَمنْ كَانَ الْعدْل فِي طبعه : فَهُوَ سَاكنٌ فِي ذَلِك الْحصن الْحصين . ..أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 80 …ومنها …وقال أيضاً في كلمةٍ جميلةَ الجَمالِ /الإستهانة : نوع من أَنْوَاع الْخِيَانَة ..إِذْ قد يخونك : من لَا يستهين بك ..وَمن استهان بك : فقد خانك ..الإنصاف / فَكل مستهين : خائن ..وَلَيْسَ كل خائن : مستهيناً ..الإستهانة بالمتاع : دَلِيل على الإستهانة بِرَبّ الْمَتَاع . ..أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 80 …ومنها …وقال أيضاً /من عجائب الْأَخْلَاق : أَن الْغَفْلَة مذمومة ..وَأَن اسْتِعْمَالهَا : مَحْمُود ..وَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن من هُوَ مطبوع على الْغَفْلَة : يستعملها فِي غير موضعهَا ..وَفِي حَيْثُ يجب : التحفظ : وَهُوَ مغيب عَن فهم الْحَقِيقَة ؛ فَدخلت تَحت الْجَهْل فَذُمَّتْ لذَلِك ..وَأما المتيقظ الطَّبْع فَإِنَّهُ لَا يضع الْغَفْلَة : إِلَّا فِي موضعهَا الَّذِي يذم فِيهِ الْبَحْث والتقصي ..والتغافل : فهماً للْحَقِيقَة ..وإضراباً : عَن الطيش ..واستعمالاً : للحلم ..وتسكيناً : للمكروه ..فَلذَلِك حمدت حَالَة التغافل ؛ وذمت الْغَفْلَة . ..أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس وَرَقَة / 86 …