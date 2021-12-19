hadeer mohamed
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الكمامة الطبية تقي مرضى الحساسية من عواقب رياح الرمال والأتربة
أصبح مرض الحساسية بجميع أنواعه من الأمراض الشائعة الان والتي تنتشر بشكل كبير بين الأفراد بمختلف أعمارهم، حيث ومن أكثر انواعها الشائعه حساسية الأنف.
حيث يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة بحساسية الأنف من مختلف الأعمار بشكل كبير وملحوظ ، ويرجع سبب الإصابة بهذا النوع من الحساسية بسبب اعتراض الجهاز المناعى لعدد من الروائح من حوله، وتسمى مسببات الحساسية ، فهى رد فعل تحسسى من الجهاز المناعى برفض هذه الروائح .
ويمكن أن تختفى الحساسية في أي من المراحل العمرية ومع التقدم فى السن ومن الممكن أن تتطور زيادة الحساسية عند الشخص مع التقدم فى العمر عند الكبر
ومن جهته صرح دكتور طارق غيث -أستاذ المناعة بجامعة الزقازيق- إن مرضى الجيوب الأنفية أو حساسية الأنف الجهاز المناعى لديهم ضعيف لذلك ينصح بارتدائهم الملابس الثقيلة وأتباع تعليمات الطبيب التي تقيهم من ازدياد أعراض الحساسية.
كما أكد غيث على أن شرب السوائل الدافئة بالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية مهم جداً وانه لابد من الإستمرار فى أتباع الطرق الاحترازية فى الوقت الراهن من الكمامة والمطهر، إلى جانب التطعيمات ليكون هناك حماية كافية لهم.
و أن الكمامة الطبية تعتبر أيضا أفضل أنواع افضل انواع الحماية لمرضى الحساسية من الأتربة والرمال، مؤكدا أن الأطفال التى تعانى من حساسية الأنف فى هذه الفترة يفضل عدم ذهابهم إلى المدرسة.
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