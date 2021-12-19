hadeer mohamed
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الدولار الأمريكي يمثل خطراً على سعر البيتكوين
يشير الارتباط التاريخي بين الدولار الأمريكي وسعر البيتكوين إلى أن التعزيز الحالي للأول قد يهدد الأخير.
وفي 18 أغسطس 2020 ، أصدرت CoinShares تقريرًا كاملاً حول هذا الأمر ، والذي تحدث بشكل أساسي عن عدم وجود علاقة بين البيتكوين والسلع والأسهم التقليدية.
فمنذ حوالي عامين تقريبًا ، كان من المقبول عمومًا في مجتمع العملة المشفرة أن البيتكوين “BTC هي فئة أصول مستقلة” ، مما يدل على أنها أول عملة مشفرة تؤدي أداءً جيدًا كأداة استثمار لا تكاد ترتبط بالدورة الاقتصادية ولا ترتبط حتى مع فئات الأصول الأخرى.
ماذا عن ارتباط عملة البيتكوين بمؤشر عملة الدولار الأمريكي (DXY)؟
كان ماكس كيزر من أوائل من لفت انتباهنا إلى الارتباط السلبي بين البيتكوين والدولار الأمريكي، بمعنى آخر ، عندما يرتفع الدولار الأمريكي ، كقاعدة عامة ، تميل BTC إلى الانخفاض.
سأضيف أيضًا أنه نادرًا ما يكون هناك ارتباط إيجابي بين عملة البيتكوينBTC والدولار الأمريكي ومع ذلك ، إذا كان هناك ارتباط إيجابي ، فإنه يحمل مخاطر متوسطة وطويلة الأجل لاتجاه صعودي مستقر في البيتكوين.
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في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي ، والذي بدأ في 19 ديسمبر 2016 ، عند 103.10 دولارًا ، أدى إلى ارتفاع حاد في سعر البيتكوين من 890 دولارًا إلى 18953 دولارًا .
بينما انخفض الدولار الأمريكي إلى 89 دولارًا بمقدار 22 يناير 2018.
ولوحظ وضع مماثل في 16 مارس 2020 ، عندما دخل الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي وحشي بسبب السياسة النقدية غير العقلانية لمؤسسات الحكومة المالية الأمريكية.
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