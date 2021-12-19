hadeer mohamed
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انخفاض حاد في أسعار العملات المشفرة
أسعار العملات المشفرة تنخفض.. والايثيريوم يتفوق على البيتكوين
أدت عمليات البيع الحادة التي شهدتها العملة المشفرة في نهاية الأسبوع الماضي ، خلال الافتتاح الآسيوي لانخفاض السيولة ، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع قبل أن تنتعش الأسعار بشكل جزئي.
حيث أغلقت عملة البيتكوين Bitcoin الفجوة على الرسم البياني اليومي ، بين إغلاق CME يوم الجمعة وفتح آسيا ، حول 51،750 دولار.
مشاهدة المرفق 542120
حيث تراجعت عملة البيتكوين وبقية السوق ، لكن هذه الحركة تفتقر حاليًا إلى الاقتناع وتقترح فترة من حركة الأسعار الجانبية مع إمكانية الدفع ببطء للأعلى.
و هناك مجموعة معقولة من أدنى المستويات الأخيرة فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ عند 47 ألف دولار والذي يحتاج إلى الاحتفاظ به لتمكين BTC من إعادة اختبار المستوى المهم البالغ 53 ألف دولار.
كما هو الحال دائمًا ، يمكن أن تكون حركة الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع متقلبة ولا هوادة فيها ، لذا فإن الانضباط هو المفتاح.
مشاهدة المرفق 542121
كما الرسم البياني اليومي لإيثريوم حاليًا أكثر دعمًا من مخطط Bitcoin مع إعادة اختبار المستوى 4k دولار وقليل.
فقد تفوق أداء الايثريوم Ethereum على البيتكوين Bitcoin خلال الأسابيع الأخيرة ، ولكن هذه الخطوة معلقة حاليًا.
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أسعار العملات المشفرة تنخفض.. والايثيريوم يتفوق على البيتكوين
أدت عمليات البيع الحادة التي شهدتها العملة المشفرة في نهاية الأسبوع الماضي ، خلال الافتتاح الآسيوي لانخفاض السيولة ، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع قبل أن تنتعش الأسعار بشكل جزئي.
حيث أغلقت عملة البيتكوين Bitcoin الفجوة على الرسم البياني اليومي ، بين إغلاق CME يوم الجمعة وفتح آسيا ، حول 51،750 دولار.
مشاهدة المرفق 542120
حيث تراجعت عملة البيتكوين وبقية السوق ، لكن هذه الحركة تفتقر حاليًا إلى الاقتناع وتقترح فترة من حركة الأسعار الجانبية مع إمكانية الدفع ببطء للأعلى.
و هناك مجموعة معقولة من أدنى المستويات الأخيرة فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ عند 47 ألف دولار والذي يحتاج إلى الاحتفاظ به لتمكين BTC من إعادة اختبار المستوى المهم البالغ 53 ألف دولار.
كما هو الحال دائمًا ، يمكن أن تكون حركة الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع متقلبة ولا هوادة فيها ، لذا فإن الانضباط هو المفتاح.
مشاهدة المرفق 542121
كما الرسم البياني اليومي لإيثريوم حاليًا أكثر دعمًا من مخطط Bitcoin مع إعادة اختبار المستوى 4k دولار وقليل.
فقد تفوق أداء الايثريوم Ethereum على البيتكوين Bitcoin خلال الأسابيع الأخيرة ، ولكن هذه الخطوة معلقة حاليًا.
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