من درر السلف...الحلقة رقم 506

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …منها …وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /كان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشّتاء تعاهدهم وكتَب لهم بالوصية : إن الشّتاء قد حضر ..وهُو عدُو ؛ فتأهَّبوا له أهبته من الصُّوف والخفاف والجوارب ..واتخذوا الصُّوف : شعارًا ودثارًا ؛ فإن البرد عدُو سريع دخُوله ؛ بعِيد خُروجه . ..أنظره / لطائف المعارف وَرَقَة / 330 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /الْبَرْدُ الشَّدِيدُ : يُوجِبُ الْمَوْتَ بِخِلَافِ الْحَرِّ ..فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ مِنْ الْبَرْدِ بِخِلَافِ الْحَرِّ : فَإِنَّ الْمَوْتَ مِنْهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ ..وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : الْبَرْدُ بُؤْسٌ ؛ وَالْحَرُّ أَذًى . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 وَرَقَة / 160 …ومنها …وقال أيضاً ابن تيميّة عليه رَحَمَات ربّ عليهِ في قوله تبَارك الرحمن /﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ..فَذَكَرَ أَنَّهُ : يُتِمُّ نِعْمَتَهُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ ..فَقَالَ / ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ..وَفَرْقٌ بَيْنَ : الظِّلَالِ وَالْأَكْنَانِ ..فَإِنَّ الظِّلَالَ : يَكُونُ بِالشَّجَرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُظِلُّ ..وَلَا يُكِنُّ ؛ بِخِلَافِ مَا فِي الْجِبَالِ مِنْ الْغَيْرَان : فَإِنَّهُ يُظِلُّ وَيُكَنُّ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 وَرَقَة / 160 - 161 …ومنها …وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما : يهم بالخير أو يدخل فيه ..فهو يشتد عليه حينئذ : ليقطعه عنه ..وفى الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : إِنّ شَيْطَاناً تَفَلّتَ عَلَىَّ البَارِحَةَ فأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ عَلَىَّ صَلاتِي . .. الحديث .وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى : كان اعتراض الشيطان له أكثر . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 93 …