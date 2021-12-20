من درر السلف...الحلقة رقم 506

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
كان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشّتاء تعاهدهم وكتَب لهم بالوصية : إن الشّتاء قد حضر ..
وهُو عدُو ؛ فتأهَّبوا له أهبته من الصُّوف والخفاف والجوارب ..
واتخذوا الصُّوف : شعارًا ودثارًا ؛ فإن البرد عدُو سريع دخُوله ؛ بعِيد خُروجه . ..
أنظره / لطائف المعارف وَرَقَة / 330 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْبَرْدُ الشَّدِيدُ : يُوجِبُ الْمَوْتَ بِخِلَافِ الْحَرِّ ..
فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ مِنْ الْبَرْدِ بِخِلَافِ الْحَرِّ : فَإِنَّ الْمَوْتَ مِنْهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ ..
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : الْبَرْدُ بُؤْسٌ ؛ وَالْحَرُّ أَذًى . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 وَرَقَة / 160 …
ومنها …
وقال أيضاً ابن تيميّة عليه رَحَمَات ربّ عليهِ في قوله تبَارك الرحمن /
﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ..
فَذَكَرَ أَنَّهُ : يُتِمُّ نِعْمَتَهُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ ..
فَقَالَ / ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ..
وَفَرْقٌ بَيْنَ : الظِّلَالِ وَالْأَكْنَانِ ..
فَإِنَّ الظِّلَالَ : يَكُونُ بِالشَّجَرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُظِلُّ ..
وَلَا يُكِنُّ ؛ بِخِلَافِ مَا فِي الْجِبَالِ مِنْ الْغَيْرَان : فَإِنَّهُ يُظِلُّ وَيُكَنُّ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 وَرَقَة / 160 - 161 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما : يهم بالخير أو يدخل فيه ..
فهو يشتد عليه حينئذ : ليقطعه عنه ..
وفى الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : إِنّ شَيْطَاناً تَفَلّتَ عَلَىَّ البَارِحَةَ فأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ عَلَىَّ صَلاتِي . .. الحديث .
وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى : كان اعتراض الشيطان له أكثر . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 93 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
كان عُمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشّتاء تعاهدهم وكتَب لهم بالوصية : إن الشّتاء قد حضر ..
وهُو عدُو ؛ فتأهَّبوا له أهبته من الصُّوف والخفاف والجوارب ..
واتخذوا الصُّوف : شعارًا ودثارًا ؛ فإن البرد عدُو سريع دخُوله ؛ بعِيد خُروجه . ..
أنظره / لطائف المعارف وَرَقَة / 330 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْبَرْدُ الشَّدِيدُ : يُوجِبُ الْمَوْتَ بِخِلَافِ الْحَرِّ ..
فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ مِنْ الْبَرْدِ بِخِلَافِ الْحَرِّ : فَإِنَّ الْمَوْتَ مِنْهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ ..
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : الْبَرْدُ بُؤْسٌ ؛ وَالْحَرُّ أَذًى . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 وَرَقَة / 160 …
ومنها …
وقال أيضاً ابن تيميّة عليه رَحَمَات ربّ عليهِ في قوله تبَارك الرحمن /
﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ..
فَذَكَرَ أَنَّهُ : يُتِمُّ نِعْمَتَهُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ ..
فَقَالَ / ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ..
وَفَرْقٌ بَيْنَ : الظِّلَالِ وَالْأَكْنَانِ ..
فَإِنَّ الظِّلَالَ : يَكُونُ بِالشَّجَرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُظِلُّ ..
وَلَا يُكِنُّ ؛ بِخِلَافِ مَا فِي الْجِبَالِ مِنْ الْغَيْرَان : فَإِنَّهُ يُظِلُّ وَيُكَنُّ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 16 وَرَقَة / 160 - 161 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما : يهم بالخير أو يدخل فيه ..
فهو يشتد عليه حينئذ : ليقطعه عنه ..
وفى الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : إِنّ شَيْطَاناً تَفَلّتَ عَلَىَّ البَارِحَةَ فأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ عَلَىَّ صَلاتِي . .. الحديث .
وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى : كان اعتراض الشيطان له أكثر . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 93 …