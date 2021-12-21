من درر السلف...الحلقة رقم 507

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …منها …قال الحافظ أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ عليهِ رَحَمَات الله /ما أجمل الصمت : في القضايا الحساسة ..فكم شاهدنا ممن أهلكه : كلامه ..ولم نر قطٌ أحداً بلغنا أنه : أهلكه سكوته ..فلا تتكلم : إلاّ بما يقربك من خالقك ..فإن خفت ظالماً : فاسكت . ..أنظره / رسائل ابن حزم ج 01 وَرَقَة / 402 …ومنها …وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /قال منصور عن مجاهد رحمه الله :ما من رفقة تخرج إلى مكة : إلاّ جهز معهم إبليس مثل عدتهم .. .رواه ابن أبي حاتم فى تفسيره ..فهو : بالرصد ..ولاسيما عند : قراءة القرآن ..فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذى يقطع عليه الطريق ؛ ويستعيذ بالله تعالى منه أولاً ؛ ثم يأخذ فى السير ..كما أن المسافر إذا عرض له قاطعُ طريقٍ : اشتغل بدفعه ؛ ثم اندفع فى سيره . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 94 …ومنها …وقال أيضاً /مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ : مَلَأَ اللَّهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً ..وَفَرَّغَ قَلْبَهُ : لِمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرِّضَا : امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِضِدِّ ذَلِكَ ؛ وَاشْتَغَلَ عَمَّا فِيهِ سَعَادَتُهُ وَفَلَاحُهُ ..فَالرِّضَا : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ ..وَالسُّخْطُ : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 202 …ومنها …وقال أيضاً /الرِّضَا بِالْقَضَاءِ : أَشَقُّ شَيْءٍ عَلَى النَّفْسِ ؛ بَلْ هُوَ ذَبْحُهَا فِي الْحَقِيقَةِ ؛ فَإِنَّهُ مُخَالَفَةُ هَوَاهَا وَطَبْعِهَا وَإِرَادَتِهَا ..وَلَا تَصِيرُ مُطَمَئِنَّةً قَطُّ : حَتَّى تَرْضَى بِالْقَضَاءِ ..فَحِينَئِذٍ تَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَالَ لَهَا : ﴿ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 204 …ومنها …وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /فـكلُّ منْ كـانَ ناقـصَ الخـُلُقِ : فـهو ناقِـصُ الدِّيـن ..فكـمالُ الدِّيـنِ : بكـمالِ الخـُلُقِ . ..أنظره / مـكارم الأخـلاق وَرَقَة / 52 …