من درر السلف...الحلقة رقم 507

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,715
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
قال الحافظ أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ عليهِ رَحَمَات الله /
ما أجمل الصمت : في القضايا الحساسة ..
فكم شاهدنا ممن أهلكه : كلامه ..
ولم نر قطٌ أحداً بلغنا أنه : أهلكه سكوته ..
فلا تتكلم : إلاّ بما يقربك من خالقك ..
فإن خفت ظالماً : فاسكت . ..
أنظره / رسائل ابن حزم ج 01 وَرَقَة / 402 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
قال منصور عن مجاهد رحمه الله :
ما من رفقة تخرج إلى مكة : إلاّ جهز معهم إبليس مثل عدتهم .. .
رواه ابن أبي حاتم فى تفسيره ..
فهو : بالرصد ..
ولاسيما عند : قراءة القرآن ..
فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذى يقطع عليه الطريق ؛ ويستعيذ بالله تعالى منه أولاً ؛ ثم يأخذ فى السير ..
كما أن المسافر إذا عرض له قاطعُ طريقٍ : اشتغل بدفعه ؛ ثم اندفع فى سيره . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 94 …
ومنها …
وقال أيضاً /
مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ : مَلَأَ اللَّهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً ..
وَفَرَّغَ قَلْبَهُ : لِمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..
وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرِّضَا : امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِضِدِّ ذَلِكَ ؛ وَاشْتَغَلَ عَمَّا فِيهِ سَعَادَتُهُ وَفَلَاحُهُ ..
فَالرِّضَا : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ ..
وَالسُّخْطُ : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 202 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الرِّضَا بِالْقَضَاءِ : أَشَقُّ شَيْءٍ عَلَى النَّفْسِ ؛ بَلْ هُوَ ذَبْحُهَا فِي الْحَقِيقَةِ ؛ فَإِنَّهُ مُخَالَفَةُ هَوَاهَا وَطَبْعِهَا وَإِرَادَتِهَا ..
وَلَا تَصِيرُ مُطَمَئِنَّةً قَطُّ : حَتَّى تَرْضَى بِالْقَضَاءِ ..
فَحِينَئِذٍ تَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَالَ لَهَا : ﴿ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 204 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
فـكلُّ منْ كـانَ ناقـصَ الخـُلُقِ : فـهو ناقِـصُ الدِّيـن ..
فكـمالُ الدِّيـنِ : بكـمالِ الخـُلُقِ . ..
أنظره / مـكارم الأخـلاق وَرَقَة / 52 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
قال الحافظ أبو محمّد ابن حزم الأندلسيّ عليهِ رَحَمَات الله /
ما أجمل الصمت : في القضايا الحساسة ..
فكم شاهدنا ممن أهلكه : كلامه ..
ولم نر قطٌ أحداً بلغنا أنه : أهلكه سكوته ..
فلا تتكلم : إلاّ بما يقربك من خالقك ..
فإن خفت ظالماً : فاسكت . ..
أنظره / رسائل ابن حزم ج 01 وَرَقَة / 402 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
قال منصور عن مجاهد رحمه الله :
ما من رفقة تخرج إلى مكة : إلاّ جهز معهم إبليس مثل عدتهم .. .
رواه ابن أبي حاتم فى تفسيره ..
فهو : بالرصد ..
ولاسيما عند : قراءة القرآن ..
فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذى يقطع عليه الطريق ؛ ويستعيذ بالله تعالى منه أولاً ؛ ثم يأخذ فى السير ..
كما أن المسافر إذا عرض له قاطعُ طريقٍ : اشتغل بدفعه ؛ ثم اندفع فى سيره . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 وَرَقَة / 94 …
ومنها …
وقال أيضاً /
مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ : مَلَأَ اللَّهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً ..
وَفَرَّغَ قَلْبَهُ : لِمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..
وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرِّضَا : امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِضِدِّ ذَلِكَ ؛ وَاشْتَغَلَ عَمَّا فِيهِ سَعَادَتُهُ وَفَلَاحُهُ ..
فَالرِّضَا : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ ..
وَالسُّخْطُ : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 202 …
ومنها …
وقال أيضاً /
الرِّضَا بِالْقَضَاءِ : أَشَقُّ شَيْءٍ عَلَى النَّفْسِ ؛ بَلْ هُوَ ذَبْحُهَا فِي الْحَقِيقَةِ ؛ فَإِنَّهُ مُخَالَفَةُ هَوَاهَا وَطَبْعِهَا وَإِرَادَتِهَا ..
وَلَا تَصِيرُ مُطَمَئِنَّةً قَطُّ : حَتَّى تَرْضَى بِالْقَضَاءِ ..
فَحِينَئِذٍ تَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَالَ لَهَا : ﴿ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 204 …
ومنها …
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربِّ العالمين /
فـكلُّ منْ كـانَ ناقـصَ الخـُلُقِ : فـهو ناقِـصُ الدِّيـن ..
فكـمالُ الدِّيـنِ : بكـمالِ الخـُلُقِ . ..
أنظره / مـكارم الأخـلاق وَرَقَة / 52 …