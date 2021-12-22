من درر السلف...الحلقة رقم 508

الحمد لله …ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …منها …قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /واعلم أنّ نفسك بمنزلة : دابتك ..إن عرفت منك الجد : جَدَّت ..وإن عرفت منك الكسل : طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهوتها . ..أنظره / نور الإقتباس وَرَقَة / 130 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /واللذة التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة : هي لذة العلم بالله ؛ والعمل له . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 وَرَقَة / 162 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /عشق العلم النافع ؛ وعشق أوصاف الكمال من الكرم ..والجود ..والعفة ..والشجاعة ..والصبر ..ومكارم الأخلاق ..فإن هذه الصفات لو صورت صوراً : لكانت من أجمل الصور وأبهاها ..ولو صور العلم صورةً : لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر ..ولكن عشق هذه الصفات : إنما يناسب الأنفس الشريفة الزكية ..كما أن محبة الله ورسوله وكلامه ودينه : إنما تناسب الأرواح العلوية السمائية الزكية ؛ لا الأرواح الأرضية الدَنِيَّةُ ..فإذا أردت أن تعرف قيمة العبد وقدره : فانظر إلى محبوبه ومراده . ..أنظره / روضة المحبين ورقة / 201 …ومنها …وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /تَرَى الْغَافِلِينَ فِي سَاعَاتِ الْبَطَالَةِ عَنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا : مِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى فِي لَهْوٍ يُؤْذِي دِينَهُ ؛ وَيَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ ..وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَدَّثُ حَدِيثًا : لا يَخْلُو مِنْ إِثْمٍ ..وَيَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَعَزَّ الأَشْيَاءِ : شَيْئَانِ : قَلْبُهُ ؛ وَوَقْتُهُ ..فَإِذَا أَهْمَلَ وَقْتَهُ وَضَيَّعَ قَلْبَهُ : ذَهَبَتْ مِنْهُ الْفَوَائِدُ ..وَكَانَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ السُّوقِ قَالَ : مَا أَغْفَلَ هَؤُلاءِ عَمَّا قد أعد لهم . ..أنظره / حفظ العمر ورقة / 59 …