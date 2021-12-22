من درر السلف...الحلقة رقم 508

إلياس
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الحمد لله …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /
واعلم أنّ نفسك بمنزلة : دابتك ..
إن عرفت منك الجد : جَدَّت ..
وإن عرفت منك الكسل : طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهوتها . ..
أنظره / نور الإقتباس وَرَقَة / 130 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
واللذة التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة : هي لذة العلم بالله ؛ والعمل له . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 وَرَقَة / 162 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
عشق العلم النافع ؛ وعشق أوصاف الكمال من الكرم ..
والجود ..
والعفة ..
والشجاعة ..
والصبر ..
ومكارم الأخلاق ..
فإن هذه الصفات لو صورت صوراً : لكانت من أجمل الصور وأبهاها ..
ولو صور العلم صورةً : لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر ..
ولكن عشق هذه الصفات : إنما يناسب الأنفس الشريفة الزكية ..
كما أن محبة الله ورسوله وكلامه ودينه : إنما تناسب الأرواح العلوية السمائية الزكية ؛ لا الأرواح الأرضية الدَنِيَّةُ ..
فإذا أردت أن تعرف قيمة العبد وقدره : فانظر إلى محبوبه ومراده . ..
أنظره / روضة المحبين ورقة / 201 …
ومنها …
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
تَرَى الْغَافِلِينَ فِي سَاعَاتِ الْبَطَالَةِ عَنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا : مِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى فِي لَهْوٍ يُؤْذِي دِينَهُ ؛ وَيَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَدَّثُ حَدِيثًا : لا يَخْلُو مِنْ إِثْمٍ ..
وَيَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَعَزَّ الأَشْيَاءِ : شَيْئَانِ : قَلْبُهُ ؛ وَوَقْتُهُ ..
فَإِذَا أَهْمَلَ وَقْتَهُ وَضَيَّعَ قَلْبَهُ : ذَهَبَتْ مِنْهُ الْفَوَائِدُ ..
وَكَانَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ السُّوقِ قَالَ : مَا أَغْفَلَ هَؤُلاءِ عَمَّا قد أعد لهم . ..
أنظره / حفظ العمر ورقة / 59 …
ومن الدرر المفيدة والمسائل الفريدة …
منها …
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /
واعلم أنّ نفسك بمنزلة : دابتك ..
إن عرفت منك الجد : جَدَّت ..
وإن عرفت منك الكسل : طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهوتها . ..
أنظره / نور الإقتباس وَرَقَة / 130 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
واللذة التي تبقى بعد الموت وتنفع في الآخرة : هي لذة العلم بالله ؛ والعمل له . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 وَرَقَة / 162 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
عشق العلم النافع ؛ وعشق أوصاف الكمال من الكرم ..
والجود ..
والعفة ..
والشجاعة ..
والصبر ..
ومكارم الأخلاق ..
فإن هذه الصفات لو صورت صوراً : لكانت من أجمل الصور وأبهاها ..
ولو صور العلم صورةً : لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر ..
ولكن عشق هذه الصفات : إنما يناسب الأنفس الشريفة الزكية ..
كما أن محبة الله ورسوله وكلامه ودينه : إنما تناسب الأرواح العلوية السمائية الزكية ؛ لا الأرواح الأرضية الدَنِيَّةُ ..
فإذا أردت أن تعرف قيمة العبد وقدره : فانظر إلى محبوبه ومراده . ..
أنظره / روضة المحبين ورقة / 201 …
ومنها …
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله /
تَرَى الْغَافِلِينَ فِي سَاعَاتِ الْبَطَالَةِ عَنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا : مِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى فِي لَهْوٍ يُؤْذِي دِينَهُ ؛ وَيَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَدَّثُ حَدِيثًا : لا يَخْلُو مِنْ إِثْمٍ ..
وَيَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَعَزَّ الأَشْيَاءِ : شَيْئَانِ : قَلْبُهُ ؛ وَوَقْتُهُ ..
فَإِذَا أَهْمَلَ وَقْتَهُ وَضَيَّعَ قَلْبَهُ : ذَهَبَتْ مِنْهُ الْفَوَائِدُ ..
وَكَانَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ السُّوقِ قَالَ : مَا أَغْفَلَ هَؤُلاءِ عَمَّا قد أعد لهم . ..
أنظره / حفظ العمر ورقة / 59 …