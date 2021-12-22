التزكية والتدسية

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ‎﴿٩﴾‏ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ‎﴿١٠﴾الشمس



التزكية



يزداد رشدا وهداية وصلاحا وإيمانا وتقوى خفي مستور ويزداد اتباعا لله ومعرفة ومحبة له وخوفا منه ورجاءا به





التدسية



يزداد غواية وضلالا وفسادا وفسقا وكفرا وفجورا ظاهرا ويزداد اتباعا لهواه وللشيطان ومحبة للباطل وكرها للحق فلا خوف يثنيه أو رجاءً يقربه ويغريه يملأ قلبه اليأس والقنوط







... أكثر الناس تقاربا ولا يرى فرقا بينهم عند قاعدة الهرمين فهناك ميل متشابه وبنفس الدرجة تقريبا لقبول الحق أو الباطل وقاعدة الهرم أسهل طبقة يمكن تطويعها بالأفكار والمعتقدات فهي غضة طرية وهي الطبقة الأوسع انتشارا وعددا وتزداد صعوبة العدول عن المعتقدات القديمة كلما ارتفعنا إلى رأس الهرم وغالبا ما يكون منهم المنظرين والقادة الفكريين ، وأكثر الناس تباينا في المعتقدات عند قمة الهرمين ، وأبعد الناس عن المواجهات العقدية عند قاعدة الهرمين وتزداد هذه المواجهة الحتمية كلما اقتربنا من قمة الهرمين .









والله أعلم

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