مؤسسة الأحمري لصيانة المنازل 0503601128

diaa elmohamady
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
مؤسسة الأحمري لصيانة المنازل
كشف تسريبات المياه وعزل الخزانات والمسابح والأسطح
حل ارتفاع فاتورة المياه
تقرير معتمد من شركة المياة
للتواصل
0503601128
فروعنا بانحاء المملكة العربية السعودية
حل مشكلة الرطوبة بالجدران والأسقف
كشف تسربات المياه إلكترونيا بدون تكسير
( حمامات -خزانات -أسطح -مسابح )
متخصصون في عزل الخزانات
والمسابح والبيارات والأسطح المبلطة وغير المبلطة حسب مواصفات شركة الكهرباء
كما يوجد لدينا عزل فوم بورسلين تسليم شركة الكهرباء
فنيون متخصصون في إنشاء وتوريد وتركيب وصيانة المسابح
عزل فوم مائي وحراري عزل اسطح عزل شنكو عزل هناجر بافضل الاسعار