مول بيراميدز العاصمة الادارية​

PYRAMIDS MALL NEW CAPITAL​

(محاكاة أوروبية على الأراضي المصرية)​

















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اسعار مول بيراميدز بالعاصمة الادارية​



يوفر مول بيراميدز بالعاصمة الادارية افضل الاسعار للوحدات السكنية في العاصمة الجديدة،



وذلك حيث يبدأ سعر المتر فى مشروع مول بيراميدز بالعاصمة الادارية الماسة مول سابقا من 90,000 جنيه الى 150,000 جنية مصرى.



و كذلك فهناك وحدات سكنية في مول بيراميدز تبدأ اسعارها من 1,100,000 جنية مصرى.



وهنا اختلف الاسعار في الوحدات يكون على حسب مساحة وموقع الوحدة .​ وذلك حيث يبدأ سعر المتر فى مشروعبالعاصمة الادارية الماسة مول سابقا من 90,000 جنيه الى 150,000 جنية مصرى.و كذلك فهناك وحدات سكنية فيتبدأ اسعارها من 1,100,000 جنية مصرى.وهنا اختلف الاسعار في الوحدات يكون على حسب مساحة وموقع الوحدة .​

موعد تسليم الوحدات في مشروع مول بيراميدز بالعاصمة الادارية​





تؤكد الشركة المطورة ل مول بيراميدز العاصمة الادارية انه سوف يتم تسليم الوحدات السكنية المحجوزة بنصف تشطيب



وعلي ان تسليم الوحدات التجارية سوف يكون علي المحارة والارضيات.



وعلي ان يكون ميعاد التسليم للوحدات في خلال سنتين ونص من الحجز.​